এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম 200 দিনের মধ্যে ব্যুরোর সাফল্য উদযাপন করতে শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন।
প্যাটেল তার অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, “২০ শে জানুয়ারী থেকে বর্তমান পর্যন্ত ট্রাম্প অ্যাডমিনের ২০০ দিনের দিন: এফবিআই শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংস অপরাধের জন্য ১,6০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, মানব পাচারের জন্য ২ 27০ জনকে গ্রেপ্তার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য,” প্যাটেল তার অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন।
প্যাটেল যোগ করেছেন যে ফেন্টানেল 1,500 কিলো – “113,850,000 আমেরিকানকে হত্যা করার জন্য পর্যাপ্ত মারাত্মক ডোজ” – তাকেও সেই সময়ে জব্দ করা হয়েছে, যা তিনি বলেছিলেন যে গত বছরের একই সময়ে 25% বৃদ্ধি এবং “সবচেয়ে বেশি”।
হোয়াইট হাউস শনিবার এক্স -তে একটি নিবন্ধ পোস্ট করেছে, “আমেরিকান পুনর্নবীকরণের 200 দিনের” “অবকাঠামোগত পুনরুজ্জীবনের historic তিহাসিক সীমান্ত সুরক্ষা” সহ।
ডেপুটি এফবিআইয়ের পরিচালক ড্যান বঙ্গিনো, যিনি এই গ্রীষ্মের শুরুতে এপস্টাইন ফাইলগুলি প্রশাসনের পদত্যাগের বিষয়ে পদত্যাগের কথা বিবেচনা করেছিলেন, একটি সূত্রের মতে, প্যাটেলের পোস্টটি পুনরায় পোস্ট করে লিখেছিলেন, “এটি এমনকি সূচনাও নয়। আরও আগত।”
মাগা ওয়ার্ল্ডের অনেকেও এপস্টাইন ফাইলগুলিতে স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে হতাশ হয়েছেন।
মার্কিন বিচার বিভাগ একটি এপস্টাইন ক্লায়েন্ট তালিকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প গত মাসে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বান্দিকে রক্ষা করেছিলেন, “তিনি সত্যিই খুব ভাল কাজ করেছেন।”