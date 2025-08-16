ট্রাম্প প্রশাসন অবৈধ অভিবাসী সংখ্যায় 1.6 মিলিয়ন হ্রাস পেয়েছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের নতুন তথ্য দেখানো হচ্ছে যে জানুয়ারীর পর থেকে এই দেশের অবৈধ অভিবাসী জনসংখ্যা ১.6 মিলিয়ন লোককে ডুবে গেছে।
সেন্টার ফর ইমিগ্রেশন স্টাডিজ থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে স্ব-ডিপোর্টেশনগুলি প্রবণতা চালাচ্ছে। ফেডারেল সরকার অবৈধ অভিবাসীদের চলে যাওয়ার জন্য আর্থিক উত্সাহ প্রদান করেছে এবং তারা স্বেচ্ছায় চলে গেলে কেবল ফিরে আসার জন্য আবেদন করতে পারে বলে তাদের বিজ্ঞাপন চালিয়েছে।
বৃহস্পতিবার ডিএইচএস সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম এক বিবৃতিতে বলেছেন, “২০০ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে ১.6 মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছেড়ে চলে গেছে।” “এটি বিশাল। এর অর্থ নিরাপদ রাস্তাগুলি, করদাতাদের সঞ্চয়, স্কুল এবং হাসপাতালের পরিষেবাগুলির চাপ এবং আমেরিকানদের জন্য আরও ভাল কাজের সুযোগ। ধন্যবাদ, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প!”
সংস্থাটি বলেছে যে সিবিপি হোম অ্যাপের মাধ্যমে 1 মিলিয়নেরও বেশি লোক আত্ম-নৈতিকতা বেছে নিয়েছে। ডিএইচএস তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং তাদের অভিবাসনের স্থিতির বাইরে কোনও অপরাধমূলক পটভূমি নেই তাদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে $ 1000 ডলার এবং নিখরচায় ভ্রমণ শুরু করা শুরু করে।
এদিকে, ওয়াশিংটন, ডিসি, ট্রাম্প প্রশাসন থেকে সারাদেশের অভয়ারণ্য শহরগুলিতে উদাহরণ হয়ে উঠছে, যেমন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি আদেশ দিয়েছিলেন যে অফিসাররা ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করবেন এবং মাদক প্রয়োগকারী প্রশাসন প্রশাসক টেরি কোলকে পুলিশ বাহিনীর একটি তদারকিতে ফেলেছেন।
“আমি এই দেশের মেয়রদের কাছে ৩৩ টি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আমার মনে হয় তাদের মধ্যে তিন বা চারজনই কেবল ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিল। অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি এই সমস্ত মেয়র এবং গভর্নরদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম,” আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। ” বৃহস্পতিবার রাতে “হ্যানিটি” -তে বন্ডি বলেছিলেন, “আমাদের ফেডারেল সরকার মেনে চলার জন্য আপনি কী করছেন তা আমরা জানতে চাই।
বৃহস্পতিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে গভর্নর গাভিন নিউজমের সমাবেশের বাইরে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ ছিল বলে অভয়ারণ্য শহরগুলিতে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগের মধ্যে উত্তেজনা বেশি, এবং মার্কিন সীমান্ত টহল কর্তৃক কমপক্ষে একটি গ্রেপ্তার হয়েছিল।
“দুর্বল ছোট্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ফৌজদারী রাষ্ট্রপতি আমাদের ভয় দেখাব না!” নিউজমের অফিস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি ইমেইলে জানিয়েছে।
নিউইয়র্ক সিটির কিছু নেতারাও ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতিগুলি তিরস্কার করার জন্য সমালোচনামূলক তুলনা করছেন।
নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের সদস্য নানতাশা উইলিয়ামস এই সপ্তাহে বলেছেন, “আমি যখন রাস্তায় মুখোশযুক্ত আইস এজেন্টদের ভিজ্যুয়ালগুলির দিকে নজর রাখি, তাদের বাড়ি থেকে লোককে নিয়ে যাওয়া লোকদের নিয়ে যান, যারা যথাযথভাবে আদালতের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের নিয়ে যাওয়া।
ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অনেক ডেমোক্র্যাট নাজীদের সাথে বরফের এজেন্টদের তুলনা করেছেন।
“আমি ফ্ল্যাশিং রেড লাইট দিয়ে শুরু করব-ডোনাল্ড ট্রাম্পের আধুনিক সময়ের গেস্টাপো রাস্তায় নামার লোকদের স্কুপ করছে,” প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্টের মনোনীত প্রার্থী এবং মিনেসোটা গভর্নর টিম ওয়ালজ মে মাসে বলেছেন। “তারা চিহ্নহীন ভ্যানে রয়েছে, মুখোশ পরা, বিদেশী নির্যাতন অন্ধকূপগুলিতে প্রেরণ করা হচ্ছে। কোনও প্রতিরক্ষা মাউন্ট করার সুযোগ নেই। এমনকি কোনও প্রিয়জনকে বিদায় চুমু খাওয়ার সুযোগও নয়। কেবল মুখোশধারী এজেন্টদের হাতে ধরেছিল, সেই ভ্যানগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং অদৃশ্য হয়ে গেছে।”
বোস্টনের মেয়র মিশেল উ জুনে একটি নব্য-নাজি গ্রুপকে উল্লেখ করে বলেছিলেন, “আমি এমন কোনও পুলিশ বিভাগের কথা জানি না যে নিয়মিত মুখোশ পরে থাকে। আমরা জানি যে অন্যান্য গোষ্ঠী রয়েছে যা নিয়মিত মুখোশ পরে থাকে।
ডিএইচএস বলছে যে আইসিই এজেন্টরা গত বছর থেকে হামলায় এক হাজার% বৃদ্ধির মুখোমুখি হচ্ছে।
“আমরা এই সহিংসতা আমাদের থামাতে বা আমাদের ধীর করতে দেব না এবং না। প্রতিদিন আমাদের আইন প্রয়োগকারীরা আইন প্রয়োগ করে এবং পেডোফিলস, সন্ত্রাসী, খুনি, গ্যাং সদস্য এবং যৌন শিকারী সহ সর্বাধিক অবজ্ঞাপূর্ণ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে চলেছে,” নোম এই মাসের শুরুর দিকে বলেছিলেন যে আইস আরও হাজার হাজার এজেন্ট নিয়োগের চেষ্টা করছে।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ইমিগ্রেশন ক্র্যাকডাউনকে জোর দিয়ে বলছেন, কারণ প্রশাসন বলেছে যে দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের অপসারণের প্রচেষ্টা জনসাধারণের সম্পদের উপর কম চাপ সৃষ্টি করবে।
বৃহস্পতিবার তিনি বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, “আমরা অপরাধ বন্ধ করতে চাই। আমি মনে করি ডেমোক্র্যাটরা যদি এই ইস্যুতে শক্তিশালী না হয় তবে তারা এটি করতে সক্ষম হবে না। আমি মনে করি এটি উন্মুক্ত সীমানা পছন্দ করে এমন অন্যান্য হাস্যকর বিষয়গুলির চেয়ে এটি একটি বড় সমস্যা,” তিনি বৃহস্পতিবার বলেছিলেন।
