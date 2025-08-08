ট্রাম্প প্রশাসন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবার কমিশনারকে সরিয়ে দিচ্ছে: এনপিআর

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা কমিশনার বিলি লং পদত্যাগ করছেন। জ্যাকব বোগেজ, হোয়াইট হাউস অর্থনৈতিক সংবাদদাতা ওয়াশিংটন পোস্টএনপিআর এর আরি শাপিরোর সাথে কথা বলে।
আরি শাপিরো, হোস্ট:
ট্রাম্প প্রশাসন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবার কমিশনারকে সরিয়ে দিচ্ছে। তাঁর নাম বিলি লং। তিনি একসময় মিসৌরি থেকে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন এবং তিনি দুই মাসেরও কম সময় ধরে আইআরএস কমিশনার ছিলেন। ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ভারপ্রাপ্ত কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। জ্যাকব বোগেজ ওয়াশিংটন পোস্টে হোয়াইট হাউসের অর্থনৈতিক সংবাদদাতা। আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।
জ্যাকব বোগেজ: আমাকে থাকার জন্য ধন্যবাদ।
শাপিরো: আপনি কি জানেন যে কেন আইআরএস কমিশনারকে এত তাড়াতাড়ি সরানো হচ্ছে?
বোগেজ: বেশ কয়েকটি কারণে তিনি এই ভূমিকার জন্য উপযুক্ত ছিলেন না। এবং তারপরে ভূমিকায় তাঁর প্রশাসন সত্যিকার অর্থে ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্টকে র্যাঙ্ক করেছে, যা আমরা জানি। তিনি মিসৌরি থেকে কংগ্রেসের ছয়-মেয়াদী সদস্য বিলি লং, তবে যা কিছু সম্পর্কে কথা বলার মতো তার কোনও করের অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর নিকটতম জিনিসটি ছিল তাঁর পেশা ছিল একজন নিলামকারী। এটি ছিল তার নিকটতম জিনিস যা তাকে করের অভিজ্ঞতা ছিল।
তিনি যখন আইআরএসে প্রবেশ করেছিলেন, তখন এই কাজটি কীভাবে করবেন সে সম্পর্কে তিনি সত্যই (শ্রবণাতীত) ছিলেন না। এবং তারপরে দুটি সিদ্ধান্ত বা দুটি বিবৃতি যা তিনি সম্প্রতি করেছেন তা প্রশাসনের ত্বকের অধীনে। এক, তিনি বলেছিলেন যে তিনি সাধারণত এক মাস পরে করের মরসুম শুরু করবেন – সাধারণত শুরু হয়। এটি লক্ষ লক্ষ ট্যাক্স ফাইলারদের জন্য একটি বড় সমস্যা যারা তাদের রিফান্ডগুলি তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি ফাইল করে।
শাপিরো: হ্যাঁ
বোগেজ: এবং তারপরে, দু’জন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এই নিখরচায় সরকার-সমর্থিত ট্যাক্স-ফাইলিং প্রোগ্রামটি হত্যা করছেন। এটি সম্ভবত ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে চলে যাচ্ছে। বেশিরভাগ রিপাবলিকানরা এটি পছন্দ করে না। তবে প্রশাসন মনে করেনি যে বিলি লংয়ের কলটি করার আহ্বান ছিল।
শাপিরো: হ্যাঁ
বোগেজ: সুতরাং তিনি কোথাও একজন রাষ্ট্রদূতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আমরা এখনও কোথায় জানি না।
শাপিরো: এবং এটি আইআরএসের জন্য একটি মূল মুহূর্ত। কংগ্রেস সবেমাত্র পাস করা বড় ঘরোয়া নীতি বিলটি প্রচুর কর আইন বদলেছে। তাহলে গত ছয় মাসে এই জায়গাটির মুখোমুখি হওয়া কাজটি কী?
বোগেজ: সাধারণ সময়ে আইআরএসে প্রচুর কাজ রয়েছে এবং এগুলি সাধারণ সময় নয়। আপনার কাছে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের এবং রিপাবলিকানদের বিশাল নতুন ট্যাক্স আইন রয়েছে যা পরিবর্তিত হচ্ছে, আপনি জানেন, টিপসের উপর কোনও ট্যাক্স নেই, ওভারটাইমের উপর কোনও ট্যাক্স নেই। মানে এই জিনিসগুলি আগে করা হয়নি। এবং তাই আইআরএসকে স্ক্র্যাচ থেকে সেগুলি প্রয়োগ করতে হবে।
শাপিরো: এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তারা প্রায় 25,000 কর্মচারী হারিয়েছে।
বোগেজ: আপনি ঠিক এর উপরে আছেন, এরি।
শাপিরো: মানে, এটি বাস্তবায়নের তাদের দক্ষতা সম্পর্কে উদ্বেগ কি?
বোগেজ: হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা এক টন কর্মচারী, এক টন দক্ষতা হারিয়েছে। সন্দেহজনক অবৈধ অভিবাসীদের সন্ধানের জন্য তাদের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাথে সহযোগিতা করতে বলা হচ্ছে। তারা – আছে – আপনি জানেন, তাদের গ্রাহক পরিষেবার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং তাদের গ্রাহক পরিষেবা কর্মীরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন। মানে, এই এজেন্সিতে অনেক দাবি রয়েছে। এটি – এমনকি সেরা সময়ে, তাদের পক্ষে তাদের সকলের পক্ষে এটি সম্পাদন করা কঠিন হবে।
শাপিরো: এটি ওয়াশিংটন পোস্টের জ্যাকব বোগেজ। আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
বোগেজ: আমাকে রাখার জন্য ধন্যবাদ, এরি।
