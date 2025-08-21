ট্রাম্প প্রশাসন ‘আমেরিকান বিরোধী,’ ‘বিরোধী সন্ত্রাসবাদ’ এর জন্য ভিসা আবেদনকারীদের পশুচিকিত্সা করার জন্য প্রশাসন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন বলেছে যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাজ, অধ্যয়ন ও অভিবাসন ভিসার জন্য আবেদনকারীদের “আমেরিকান বিরোধী” এর জন্য মূল্যায়ন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় কোনও অনুসন্ধান গণনা করবে, বাকস্বাধীনতার জন্য জড়িতদের সম্পর্কে উদ্বেগকে ছড়িয়ে দিয়েছে।
মার্কিন নাগরিকত্ব ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস মঙ্গলবার তারিখের একটি “নীতি সতর্কতা” এ বলেছে যে এটি অভিবাসন কর্মকর্তাদের কীভাবে বিদেশী আবেদনকারীরা “আমেরিকান বিরোধী মতাদর্শ বা কার্যক্রম সমর্থন বা প্রচার” পাশাপাশি “বিরোধী সন্ত্রাসবাদ” “এর ক্ষেত্রে কীভাবে বিবেচনার বিষয়টি প্রয়োগ করতে পারে সে সম্পর্কে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছে।
ট্রাম্প আমেরিকান অ্যান্টি-আমেরিকান হিসাবে বিভিন্ন কণ্ঠকে লেবেল দিয়েছেন, histor তিহাসিক এবং যাদুঘরগুলি সহ আমাদের দাসত্ব এবং প্যালেস্টাইনের সমর্থক বিক্ষোভকারীরা আমাদের মিত্র ইস্রায়েলের বিরোধিতা করে চলমান গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে হামাস টেরর গ্রুপের October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের দক্ষিণ ইস্রায়েলের উপর হামলার সূত্রপাত করেছিল।
ইউএসসিআইএস বলেছিল, “আমেরিকান বিরোধী ক্রিয়াকলাপ যে কোনও বিচক্ষণ বিশ্লেষণে অপ্রতিরোধ্যভাবে নেতিবাচক কারণ হবে।”
“যারা দেশকে তুচ্ছ করে এবং আমেরিকান বিরোধী মতাদর্শকে প্রচার করে তাদের আমেরিকার সুবিধা দেওয়া উচিত নয়।”
ঘোষণাটি আমেরিকান বিরোধী সংজ্ঞা দেয়নি। তবে নীতিমালা ম্যানুয়ালটি “সরকার বা আইনের বিরোধী বা যারা সরকারের সর্বগ্রাসী রূপের পক্ষে” জনগণকে প্রাকৃতিককরণ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে ফেডারেল আইনের একটি অংশকে বোঝায়। “
সম্পূর্ণ পাঠ্যটিতে কমিউনিজম বা সর্বগ্রাসী শাসন ব্যবস্থার সমর্থকদের এবং মার্কিন সরকারকে উৎখাত করার পক্ষে এবং অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার পক্ষে পরামর্শ দেওয়া লোকদের উল্লেখ করা হয়েছে।
ইউএসসিআইএস বলেছে যে এটি সোশ্যাল মিডিয়া পরীক্ষা করা অ্যাপ্লিকেশনগুলির ধরণের প্রসারিত করেছে এবং “অ্যান্টি-আমেরিকান ক্রিয়াকলাপ” এর জন্য পর্যালোচনাগুলি সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যুক্ত করা হবে।
আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের সিনিয়র ফেলো অ্যারন রেইচলিন-মেলনিক বলেছেন, ১৯৫০ এর দশকে এই পদক্ষেপ শুনানি হয়েছিল যখন সিনেটর জোসেফ ম্যাকার্থি একটি প্রচারে অভিযুক্ত কমিউনিস্টদের শিকার করেছিলেন যা রাজনৈতিক নিপীড়নের সমার্থক হয়ে ওঠে।
“ম্যাকার্থারিজম ইমিগ্রেশন আইনে ফিরে আসে,” তিনি বলেছিলেন। আমেরিকান বিরোধী “ইমিগ্রেশন আইনে কোনও পূর্ব নজির নেই এবং এর সংজ্ঞাটি পুরোপুরি ট্রাম্প অ্যাডমিনের উপর নির্ভর করে।”
এপ্রিলে মার্কিন সরকার বলেছে যে এটি অভিবাসী এবং ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে অ্যান্টিসেমিটিক ক্রিয়াকলাপ বলে অভিহিত করার জন্য শুরু করবে। অধিকারের উকিলরা নিখরচায় বক্তৃতা এবং নজরদারি উদ্বেগ উত্থাপন করে।
টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।