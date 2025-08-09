ট্রাম্প প্রশাসন ইউসিএলএ থেকে $ 1 বি বন্দোবস্তের সন্ধান করে

নিবন্ধ সামগ্রী
ট্রাম্প প্রশাসন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস অ্যাঞ্জেলেস, হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের বন্দোবস্ত চাইছে, শুক্রবার জানিয়েছে, বিচার বিভাগ বিদ্যালয়ের বিরোধিতা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করার পরে।
ইউসিএলএ হ’ল প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যা বিরোধীতা এবং স্বীকৃতিমূলক পদক্ষেপের সাথে সম্পর্কিত নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ব্যাপক অর্থায়ন হিমায়িত দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করা হয়।
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন অভিজাত বেসরকারী কলেজগুলির বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগের কারণে ফেডারেল তহবিল হিমশীতল বা বিরতি দিয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, প্রশাসন ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে 50 মিলিয়ন ডলার এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে 221 মিলিয়ন ডলারে চুক্তি করেছে তবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চলমান লড়াইয়ের মতো বৃহত্তর বসতিগুলি অনুসন্ধান করেছে।
হোয়াইট হাউসের আধিকারিক প্রশাসনের ইউসিএলএর জন্য বা নিষ্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তৃত কোনও অতিরিক্ত দাবি বিশদ বিবরণ দেয়নি। ব্যক্তিটি অনুরোধটি সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমোদিত ছিল না এবং নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছিল।
ট্রাম্প প্রশাসন ইউসিএলএর জন্য ফেডারেল অনুদানগুলিতে 584 মিলিয়ন ডলার স্থগিত করেছিল, বিশ্ববিদ্যালয় এই সপ্তাহে জানিয়েছে। ২৯ শে জুলাই, বিচার বিভাগের নাগরিক অধিকার বিভাগ একটি অনুসন্ধান জারি করেছে যে ইউসিএলএ ১৯64৪ সালের নাগরিক অধিকার আইনের চৌদ্দতম সংশোধনী এবং শিরোনাম ষষ্ঠটির সমান সুরক্ষা ধারা লঙ্ঘন করেছে “ইহুদি ও ইস্রায়েলি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিকূল শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরিতে ইচ্ছাকৃত উদাসীনতার সাথে কাজ করে।”
২০২৪ সালে ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রতিবাদকারীদের কীভাবে তা ছড়িয়ে দেওয়া পরিচালনা করেছিল তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপক সমালোচনা করেছিল। এক রাতে, কাউন্টারপ্রোটাররা শিবিরগুলিতে আক্রমণ করেছিল, ট্র্যাফিক শঙ্কু ছুঁড়ে মারছিল এবং মরিচ স্প্রে ছুঁড়ে মারছিল, কয়েক ঘন্টা ধরে লড়াই করে, কয়েক ডজনেরও বেশি লোককে আহত করে, কয়েক ডোজেনকে আঘাত করেছিল। পরে, ইহুদি শিক্ষার্থীরা বলেছিল যে শিবিরগুলিতে বিক্ষোভকারীরা তাদের ক্লাসে যেতে বাধা দেয়।
ক্যালিফোর্নিয়ায় আক্রমণ?
ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রপতি জেমস বি মিলিকেন বলেছেন, শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় বিচার বিভাগের কাছ থেকে একটি নথি “সবেমাত্র” পেয়েছে এবং এটি পর্যালোচনা করবে। তিনি বলেছিলেন যে প্রস্তাবিত বন্দোবস্তের আকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে “ধ্বংসাত্মক” করবে, যার ক্যাম্পাসগুলি দেশের শীর্ষস্থানীয় কিছু কলেজ হিসাবে দেখা হয়।
“এই সপ্তাহের শুরুতে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর সমালোচনামূলক গবেষণা মিশন রক্ষার জন্য বিভাগের সাথে ভাল বিশ্বাস সংলাপে জড়িত থাকার প্রস্তাব দিয়েছিলাম,” গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শুরু হওয়া মিলিকেন বলেছিলেন। “একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে, আমরা করদাতাদের সম্পদের স্টুয়ার্ড এবং এই স্কেলটির অর্থ আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেমকে পুরোপুরি ধ্বংস করার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থী এবং সমস্ত ক্যালিফোর্নিয়াদের উপর দুর্দান্ত ক্ষতি করতে সম্পূর্ণ ক্ষতি করতে হবে।”
ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম শুক্রবার ট্রাম্পকে এই জাতীয় মর্যাদাপূর্ণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় আক্রমণে একাডেমিক স্বাধীনতা নিঃশব্দ করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছেন।
নিউজম সাংবাদিকদের বলেন, “তিনি আমাদের বিড না করে এক বিলিয়ন ডলারের জরিমানা দিয়ে চাঁদাবাজি দিয়ে আমাদের হুমকি দিয়েছেন।” স্পষ্টতই কলম্বিয়া এবং ব্রাউন এর সাথে বসতিগুলি উল্লেখ করে তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমরা সেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো কিছু করব না যারা আলাদা পথ অনুসরণ করেছে।”
ইউসিএলএ বন্দোবস্তে ১ বিলিয়ন ডলারের দাবি ট্রাম্পের অন্যতম স্পষ্টবাদী শত্রু হিসাবে নিউজমের মর্যাদার সাথে যুক্ত, আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশন -এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল কাউন্সিল অফ কলেজের রাষ্ট্রপতিদের জেনারেল কাউন্সিল পিটার ম্যাকডোনফ বলেছেন।
ম্যাকডোনফ বলেছিলেন, “যে কেউ এই ভয়ঙ্কর চাহিদা মনে করে তা স্পষ্টতই রাজনৈতিক এবং আদর্শিক নয়,” ম্যাকডোনফ বলেছেন। “অবশ্যই এটি ইউসিএলএ ক্যালিফোর্নিয়া সিস্টেমের মধ্যে বসে এবং ক্যালিফোর্নিয়া সিস্টেমের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের মধ্যে বসে এই বিষয়টি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।”
ট্রাম্পের সাথে এবং আদালতে বসতি
ট্রাম্প প্রশাসন অভিজাত কলেজগুলিতে সংস্কারের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য ফেডারেল তহবিলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করেছে যে রাষ্ট্রপতি উদারপন্থা এবং বিরোধীতাবাদের দ্বারা ছাপিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রশাসন বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টার তদন্তও শুরু করেছে, তারা বলেছে যে তারা সাদা এবং এশিয়ান আমেরিকান শিক্ষার্থীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করে।
গত মাসে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অভিযোগের তদন্ত সমাধানের জন্য একটি বন্দোবস্তের অংশ হিসাবে 200 মিলিয়ন ডলার দিতে সম্মত হয়েছিল যে স্কুলটি ফেডারেল বিরোধী আইন আইন লঙ্ঘন করেছে। চুক্তিটি গবেষণা অনুদানগুলিতে 400 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পুনরুদ্ধার করেছে।
ট্রাম্প প্রশাসন কলম্বিয়ার সাথে তার চুক্তি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি টেম্পলেট হিসাবে ব্যবহার করছে, আর্থিক জরিমানা সহ যা এখন প্রত্যাশা হিসাবে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রশাসন এমন একটি চুক্তির জন্য চাপ দিচ্ছে যার জন্য হার্ভার্ডকে কলম্বিয়ার 200 মিলিয়ন ডলারের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ প্রদান করতে হবে। ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক সমাপ্ত ফেডারেল গবেষণা তহবিলের কোটি কোটি অ্যাক্সেস ফিরে পেতে আদালতে লড়াই করার পরেও হার্ভার্ড নেতারা হোয়াইট হাউসের সাথে আলোচনা করছেন।
ইউসিএলএ ইতিমধ্যে 2024 বিক্ষোভ সম্পর্কে একটি বন্দোবস্তে পৌঁছেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি গত সপ্তাহে তিন ইহুদি শিক্ষার্থী এবং একজন ইহুদি অধ্যাপকের কাছ থেকে মামলা মোকাবেলায় million মিলিয়ন ডলার দেওয়ার জন্য একমত হয়েছিল, যিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়টি 2024 সালে ক্যাম্পাসে ক্লাস এবং অন্যান্য অঞ্চলে ক্লাস এবং অন্যান্য অঞ্চলে তাদের অ্যাক্সেস অবরুদ্ধ করার মাধ্যমে তাদের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে।
ইউসিএলএ প্রাথমিকভাবে যুক্তি দিয়েছিল যে ইস্যুটির বিষয়ে এটির কোনও আইনগত দায়িত্ব নেই কারণ বিক্ষোভকারীরা, বিশ্ববিদ্যালয় নয়, ইহুদি শিক্ষার্থীদের অঞ্চলগুলিতে অ্যাক্সেসকে অবরুদ্ধ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন প্রতিবাদ শিবির স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে আইন প্রয়োগের সাথেও কাজ করেছিল।
তবে এক বছর আগে প্রাথমিক আদেশে মার্কিন জেলা জজ মার্ক স্কারসি একমত নন এবং ইউসিএলএকে ক্যাম্পাসে ইহুদি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার পরিকল্পনা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তখন থেকে ইউসিএলএর ক্যাম্পাসের একটি অফিস এবং কমিউনিটি সুরক্ষা অফিস সহ প্রতিবাদ সম্পর্কিত সিস্টেমওয়াইড ক্যাম্পাস নির্দেশিকা তৈরি করেছে।
এই বন্দোবস্তের অংশ হিসাবে, ইউসিএলএ বলেছে যে এটি আটটি সংস্থাকে ২.৩ মিলিয়ন ডলার অবদান রাখবে যা বিরোধীতা মোকাবেলা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদি সম্প্রদায়কে সমর্থন করে। ইউসিএলএ চ্যান্সেলর জুলিও ফ্রেঙ্ক, যার ইহুদি পিতা এবং দাদা-দাদি নাৎসি জার্মানি থেকে মেক্সিকোতে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং যার স্ত্রী হলোকাস্টের বেঁচে থাকা কন্যা, তিনি বিরোধীতা এবং ইস্রায়েলি বিরোধী পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি উদ্যোগও চালু করেছিলেন।
– এপি লেখক জুলি ওয়াটসন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।
