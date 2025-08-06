ট্রাম্প প্রশাসন গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি পর্যবেক্ষণ করে এমন স্যাটেলাইট ধ্বংস করতে এগিয়ে চলেছে

২০২26 অর্থবছরের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের বাজেটের প্রস্তাব নাসা বিজ্ঞানের জন্য একটি কুড়াল নেবে। কাটা ব্লকের দুটি স্যাটেলাইট মিশন জলবায়ু বিজ্ঞানী, তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলি এবং কৃষকদের বছরের পর বছর ধরে সমালোচনামূলক বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডেটা সরবরাহ করেছে।
প্রদক্ষিণকারী কার্বন অবজারভেটরিগুলি হ’ল এক জোড়া যন্ত্র যা বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলীয় কার্বনের মানচিত্র করে। নাসা চালু 2014 এবং oco-2 এবং মাউন্ট 2019 সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ওসিও -3। ট্রাম্পের বাজেটের প্রস্তাব উভয় মিশনকে হুমকি দেয়, তবে স্ট্যান্ডেলোন ওসিও -2 পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জ্বলন্ত বংশোদ্ভূত সময় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। যদিও বাজেট এখনও পাস হয়নি, এনপিআর রিপোর্ট ওসিও মিশনগুলিতে কর্মরত নাসা বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে “ফেজ এফ” পরিকল্পনা তৈরি করছেন – মূলত সমাপ্তির জন্য বিকল্পগুলি তৈরি করছেন।
অবসরপ্রাপ্ত নাসার বিজ্ঞানী ডেভিড ক্রিস্প, যিনি উপগ্রহগুলি ডিজাইন করেছেন এবং ২০২২ সাল পর্যন্ত মিশনগুলি পরিচালনা করেছিলেন, তিনি এনপিআরকে বলেছিলেন যে এই পরিকল্পনাগুলি তৈরি করা নাসার কর্মচারীরা তাঁর দক্ষতার উপর নজর রাখতে পৌঁছেছেন। “তারা আমাকে খুব তীব্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল,” ক্রিস্প বলেছিলেন। “এই প্রশ্নগুলিকে অনুপ্রাণিত করার একমাত্র জিনিসটি হ’ল (এটি) কেউ তাদেরকে একটি সমাপ্তির পরিকল্পনা নিয়ে আসতে বলেছিল।”
আরও তিনজন একাডেমিক বিজ্ঞানী এবং দু’জন বর্তমান নাসার কর্মচারী – যাদের সবাই নাম প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন – এনপিআরকেও নিশ্চিত করেছেন যে সংস্থাটি মিশনগুলি সমাপ্ত করার পরিকল্পনা করছে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে ২০২৫ অর্থবছরের শেষের দিকে উভয় উপগ্রহকে অর্থায়ন করেছে, এনপিআর রিপোর্ট করেছে। এটি এখনও 2026 এর মধ্যে তাদের তহবিল প্রসারিত করতে বেছে নিতে পারে, তবে এটি দেখা বাকি রয়েছে। জুলাইয়ে কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটরা করেছিলেন সতর্ক ভারপ্রাপ্ত নাসার প্রশাসক শান ডাফি কংগ্রেসের অর্থায়ন করেছেন এমন মিশনগুলি বন্ধ না করার জন্য – এমন একটি চিহ্ন যে তারা ওসিওগুলিকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারে।
এই উপগ্রহগুলি বাতিল করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ক্ষতি চিহ্নিত করবে। দ্য Oco-2 এবং Oco-3 সিও 2 অণু দ্বারা শোষিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সনাক্ত করতে স্পেকট্রোমিটার ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই অক্সাইডকে স্নিফ আউট করুন। নাসা তাদের প্রাকৃতিক কার্বন চক্রের মানব-চালিত কার্বন নিঃসরণ এবং বিভিন্নতার পর্যবেক্ষণ উন্নত করার জন্য তাদের নকশা করেছে এবং তারা অবশ্যই এটির একটি ভাল কাজ করেছে।
ওসিও -২ ডেটা বিজ্ঞানীদের কীভাবে বনাঞ্চল এবং মহাসাগরগুলির মতো প্রাকৃতিক কার্বন ডুবে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনকে অফসেট করে এবং কীভাবে কার্বন ডুবে খরা, বন উজাড় বা দাবানলের মাধ্যমে কার্বন নির্গমন হতে পারে তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করেছে, নাসার মতে, জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি। এই যন্ত্রটি আরবান কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করেছে এবং প্যারিস চুক্তিকে সমর্থন করে এমন ডেটা অবদান রেখেছে।
সব কিছু না। স্যাটেলাইটটি চালু করার অল্প সময়ের মধ্যেই, নাসা বুঝতে পেরেছিল যে এটি উদ্ভিদের বৃদ্ধিও পরিমাপ করতে পারে, জেপিএল অনুসারে। এটি সালোকসংশ্লেষণের সময় “গ্লো” গাছপালা নির্গত সনাক্ত করে এটি করে। জেপিএল ব্যাখ্যা করে, যখন গাছগুলি কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলকে শক্তিতে রূপান্তর করতে সূর্যের আলো শোষণ করে তখন তাদের ক্লোরোফিল-একটি হালকা-শোষণকারী রঙ্গক-কিছু অব্যবহৃত ফোটনকে লেক করে, জেপিএল ব্যাখ্যা করে। এটি সৌর-প্ররোচিত ফ্লুরোসেন্স নামে পরিচিত একটি বিবর্ণ আভা তৈরি করে এবং ওসিও -2 এটি চিহ্নিত করতে পারে। এই ডেটা কৃষক এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের ফসলের উত্পাদনশীলতা অনুমান করতে, খরা নিরীক্ষণ এবং আরও অনেক কিছুতে সহায়তা করে।
ট্রাম্পের বাজেট যদি পাস হয় তবে এর অর্থ ওসিও -২ এর সমাপ্তি হবে, তবে ওসিও -3 এর জন্য আশা রয়েছে। নাসা হয় সন্ধান করছি এই আইএসএস যন্ত্রটি বজায় রাখার ব্যয়টি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব। আপাতত, আমেরিকার অনেক জলবায়ু এবং পরিবেশ বিজ্ঞান কর্মসূচির মতো, পৃথিবী-পর্যবেক্ষণকারী উভয় উপগ্রহের ভবিষ্যত ভারসাম্যের মধ্যে ঝুলছে।