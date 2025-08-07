You are Here
ট্রাম্প প্রশাসন গ্রেপ্তারে অপরাধী অবৈধ অভিবাসীদের লক্ষ্য করে
ট্রাম্প প্রশাসন গ্রেপ্তারে অপরাধী অবৈধ অভিবাসীদের লক্ষ্য করে

মঙ্গলবার ইমিগ্রেশন এজেন্টরা দেশজুড়ে কিছু “সবচেয়ে খারাপ” অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে, কারণ ট্রাম্প প্রশাসন নির্বাসন জন্য অপরাধী অবৈধ অভিবাসীদের লক্ষ্য করে চলেছে।

গ্রেপ্তার হওয়া কমপক্ষে পাঁচ জন পুরুষের বিভিন্ন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।

‘সবচেয়ে খারাপের সবচেয়ে খারাপ’ ছিনতাই: আইস ন্যাবস অবৈধ অভিবাসীরা ভয়াবহ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত

ক্রিস্টিয়ান ব্রায়ান আলেমান-লিভা, জোসে জাভিয়ের রোমেরো-হার্নান্দেজ, জুয়ান ইগানাসিও আমায়া-হার্নান্দেজ, এলিন এডিকসন ওচোয়া-হার্নান্দেজ এবং ম্যানুয়েল ডি যিশু লোপেজ-মারোকুইন সকলকে বিভিন্ন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে। পাঁচজনকেই মঙ্গলবার ইমিগ্রেশন সুইপসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। (বরফ)

সহকারী হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ট্রিসিয়া ম্যাকলফ্লিন বলেছেন, “এই লোকগুলির প্রত্যেকটিই একজন শিকারকে পিছনে ফেলেছে – দাগযুক্ত, আসক্ত, আতঙ্কিত এবং আরও খারাপ,” “বিডেন প্রশাসন একটি অন্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং সেক্রেটারি নোমের অধীনে, আমরা এই নিম্নচাপগুলি রাস্তায় নামিয়ে নিচ্ছি। ডিএইচএস দ্রুতগতভাবে গ্রেপ্তার, আটক এবং সবচেয়ে খারাপ অপরাধী অবৈধ এলিয়েনদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপভাবে গ্রেপ্তার, আটক এবং অপসারণ অব্যাহত রাখবে – আমেরিকানরা তাদের নিজের দেশে নিরাপদ বোধ করার যোগ্য।”

মঙ্গলবারের গ্রেপ্তারের মধ্যে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান ব্রায়ান আলেমান-লিয়ভা, এল সালভাদোরের, যিনি আগ্নেয়াস্ত্র, গোপন অস্ত্র এবং পেটিট লার্সেনি দখলের জন্য ভার্জিনিয়ায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

‘সবচেয়ে খারাপের সবচেয়ে খারাপ’ দেশব্যাপী গ্রেপ্তার হয়েছে অপরাধী অবৈধ-অ্যালিয়েন ক্র্যাকডাউন: ডিএইচএস

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প অপরাধী অবৈধ অভিবাসীদের লক্ষ্য করে অভিযান চালিয়েছেন। (ট্রাম্প-ভ্যান্স ট্রানজিশন টিম, আইসিই)

মেক্সিকান নাগরিক হোসে জাভিয়ের রোমেরো-হার্নান্দেজকে প্রথম-ডিগ্রি চুরি, গার্হস্থ্য হামলা এবং ব্যাটারি দ্বারা শ্বাসরোধ করে, একটি বিপজ্জনক অস্ত্রের সাথে ঘরোয়া আক্রমণ, ওকলাহোমাতে সহিংসতার একটি কাজকে হুমকি দেওয়া এবং দূষিত আঘাত বা সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

টেক্সাসে, মেক্সিকো থেকে আসা জুয়ান ইগানাসিও আমায়া-হার্নান্দেজকে একটি সন্তানের সাথে অশ্লীলতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

হন্ডুরাস থেকে আসা এলিন এডিকসন ওচোয়া-হার্নান্দেজের টেক্সাসে এলিয়েন চোরাচালানের জন্য একটি দৃ iction ় বিশ্বাস রয়েছে। গুয়াতেমালা থেকে আসা ম্যানুয়েল ডি যিশু লোপেজ-ম্যারোকুইনকে নিউ জার্সিতে হেরোইন বিতরণ, একটি নিয়ন্ত্রিত বিপজ্জনক পদার্থের অধিকারী এবং বাধা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

ট্রাম্প প্রশাসন বিশেষত লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো শহরগুলিতে ফৌজদারি রেকর্ড সহ অবৈধ অভিবাসীদের লক্ষ্য করে অভিযান চালিয়েছে, যেখানে স্থানীয় কর্মকর্তারা এই অভিযান বন্ধের দাবি করেছেন।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম “হ্যানিটি” -তে জুনে উপস্থিত হওয়ার সময় বলেছিলেন, “এলএ -তে আমরা সবচেয়ে খারাপের পরে যাচ্ছি।” “তারা হত্যাকাণ্ড। তারা এমন লোক যারা লাঞ্ছিত করে চলেছে, মানুষ এবং মাদক পাচার করছে এবং বছরের পর বছর ধরে এই সম্প্রদায়গুলিকে ধ্বংসাত্মক করে তুলেছে।”

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমরা সেই লোকদের সাথেই যাচ্ছি।”

