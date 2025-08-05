You are Here
ট্রাম্প প্রশাসন বিলিয়নসকে পুনরায় সংযুক্ত করতে পারে না: বিচারক
News

ট্রাম্প প্রশাসন বিলিয়নসকে পুনরায় সংযুক্ত করতে পারে না: বিচারক

বোস্টন – মঙ্গলবার একটি ফেডারেল বিচারক ট্রাম্প প্রশাসনকে ৪ বিলিয়ন ডলার পুনর্বিবেচনা থেকে অবরুদ্ধ করেছেন যার অর্থ সম্প্রদায়গুলিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করা।

বোস্টনের মার্কিন জেলা জজ রিচার্ড জি স্টার্নস 20 টি ডেমোক্র্যাট-নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রের দ্বারা চাওয়া প্রাথমিক আদেশ নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করেছেন, যখন তহবিলের বিষয়ে তাদের মামলা এগিয়ে চলেছে।

রাজ্যগুলি যুক্তি দেয় যে ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিতে বিল্ডিং স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো এবং সম্প্রদায় প্রোগ্রাম শেষ করার এবং এর তহবিলের 4 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পুনর্নির্দেশ করার কর্তৃত্বের অভাব রয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য সম্ভাব্য ঝড়ের ক্ষতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে অবকাঠামোকে কঠোর করা।

ফেমা প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করেছিল যে এটি প্রোগ্রামটি শেষ করছে, তবে পরে আদালতে দায়ের করে বলেছিল যে এটি মূল্যায়ন করছে।

স্টার্নস তাঁর রায়টিতে লিখেছেন, “যদিও সরকার এটি ব্রিক প্রোগ্রামটি শেষ করেছে কিনা সে সম্পর্কে সমতুল্য হলেও, ঘোষিত সমাপ্তি বাস্তবায়নের জন্য ফেমা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের প্রমাণগুলি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বাস্তবে একটি দৃ determination ়সংকল্প হয়েছে এবং ফেমা একটি ফেইট সাফল্যের দিকে ঝুঁকছে,” স্টার্নস তাঁর রায়টিতে লিখেছিলেন। “সংস্থাটি নতুন তহবিলের সুযোগগুলি বাতিল করেছে এবং স্টেকহোল্ডারদের জানিয়েছে যে তাদের আর কোনও অবিবাহিত তহবিল পাওয়ার আশা করা উচিত নয়।”

