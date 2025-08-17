ট্রাম্প ফেডারেলাইজেশনের আগে অপরাধের তথ্য পরিবর্তনের অভিযোগে ডিসি পুলিশ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসি, পুলিশ বাহিনীকে অপরাধের সমস্যা নিয়ে ফেডারেলাইজ করার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে আরও অনুকূল ফলাফলের জন্য অপরাধের পরিসংখ্যানের অভিযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
“যখন আমাদের সদস্যরা কোনও অপরাধমূলক অপরাধের দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যেখানে সেখানে কোনও ভুক্তভোগী রিপোর্ট করা হয়েছে যে কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, তখন অনিবার্যভাবে একজন লেফটেন্যান্ট বা অধিনায়ক থাকবেন যা সেই দৃশ্যে প্রদর্শিত হবে এবং সেই সদস্যদের একটি কম অপরাধের জন্য একটি প্রতিবেদন নিতে নির্দেশ দেবে,” ডিসি পুলিশ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গ্রেগ পেমবার্টনকে জুলাইয়ে এনবিজি ওয়াশিংটনকে একটি অভিযোগের ট্রেন্ডকে ম্যানিপুলেট করার ব্যবস্থা করার জন্য বলেছিলেন।
“সুতরাং, শ্যুটিং বা ছুরিকাঘাত বা কারজ্যাকিংয়ের জন্য কোনও প্রতিবেদন নেওয়ার পরিবর্তে তারা এই অফিসারকে চুরি বা আহত ব্যক্তির হাসপাতালে বা কোনও অপরাধমূলক হামলার জন্য একটি প্রতিবেদন নেওয়ার আদেশ দেবে, যা একই ধরণের শ্রেণিবিন্যাস নয়।”
ইউনিয়ন চিফের অভিযোগের অভিযোগগুলি তার জেলায় অপরাধের পরিসংখ্যান পরিবর্তনের অভিযোগে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওয়াশিংটন, ডিসি, পুলিশ কমান্ডার মাইকেল পুলিয়ামকে স্থগিত করে পুলিশ বিভাগকে অনুসরণ করেছিল, স্থানীয় গণমাধ্যম জুলাইয়ে জানিয়েছে।
ডেমস 30 বছরের কম দাবি সত্ত্বেও ডিসি সহিংসতা আরও মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে
পুলিশ কমান্ডারের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রবণতাগুলি শহরের পক্ষে আরও অনুকূল দেখানোর জন্য অপরাধের ডেটা মিথ্যা বলার অভিযোগ করা হয়েছিল, তবে অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন। তার স্থগিতাদেশের এক সপ্তাহ আগে, পুলিয়াম উচ্চ-আপ, স্থানীয় আউটলেট বিরুদ্ধে সমান কর্মসংস্থানের সুযোগ অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এনবিসি ওয়াশিংটন রিপোর্ট
পুলিয়াম বর্তমানে পরিসংখ্যান পরিবর্তন করার অভিযোগে তদন্তাধীন রয়েছে। মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে জানিয়েছে, যখন এই মামলার অতিরিক্ত মন্তব্য এবং আপডেটগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এটি “অভ্যন্তরীণ তদন্ত বা কর্মীদের বিষয়ে মন্তব্য করে না।”
প্রাক্তন ক্যাপিটল পুলিশ প্রধান বলেছেন, ডিসিতে ‘গ্যাং অফ ইয়ুথ’ দ্বারা অপরাধের অপরাধ হয়েছে, ‘নির্দিষ্ট পাড়া’ থেকে পালিয়ে গেছে
অপরাধের পরিসংখ্যান পরিবর্তনের বিষয়ে অভিযোগের পরে শীঘ্রই ট্রাম্প সোমবার হাই-প্রোফাইল হত্যাকাণ্ড ও হামলার জবাবে পুলিশ বিভাগকে ফেডারেলাইজ করার পাশাপাশি ২০২০ সালের যুগ থেকে অব্যাহত জেলায় একটি অপরাধ তরঙ্গকে ফেডারেলাইজ করে। রাষ্ট্রপতি কলম্বিয়া হোম রুল আইনের জেলা 740 ধারা অনুসারে স্থানীয় পুলিশ বিভাগকে ফেডারালাইজ করেছেন, যা রাষ্ট্রপতিকে 30 দিনের জন্য রাজধানীর পুলিশ বাহিনীর জরুরি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে দেয়।
ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন, “আমাদের রাজধানী শহরটি হিংস্র দল ও রক্তাক্ত অপরাধীদের দ্বারা পরাস্ত হয়েছে, বন্য যুবকদের ভিড়, মাদকদ্রব্য-পাগল এবং গৃহহীন মানুষকে ঘিরে রেখেছে,” ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন। “এবং আমরা এটি আর হতে দেব না। আমরা এটি গ্রহণ করব না।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমরা এটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে অর্পিত কর্তৃপক্ষের অধীনে ফিরিয়ে নিচ্ছি, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে কলম্বিয়া হোম রুল আইন জেলা জেলা 740 ধারাটি আহ্বান করছি,” তিনি যোগ করেছেন। “আপনি কী তা জানেন। এবং ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে সরাসরি ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রাখা। ওয়াশিংটন, ডিসি এবং তাদের সঠিকভাবে তাদের কাজটি করার অনুমতি দেওয়া হবে। “
বৃহস্পতিবার ট্রাম্প জেলায় অপরাধের তথ্য হেরফের করার অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন।
ওভাল অফিসের একটি সংবাদ সম্মেলনে বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেছিলেন, “তারা এখনই তদন্তাধীন রয়েছে।” “তারা আর্থিক জগতের অন্যান্য পরিসংখ্যান যেমন দিয়েছিল ঠিক তেমন তারা এই ফোনি ক্রাইম পরিসংখ্যান দিচ্ছে। তবে তারা ফোনি ক্রাইম স্ট্যাটাস।
ট্রাম্প-সারিবদ্ধ আইনী গ্রুপ আমেরিকা ফার্স্ট লিগ্যাল ফাউন্ডেশন, যা হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টা স্টিফেন মিলার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একচেটিয়াভাবে ফক্স ডিজিটাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে এটি ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ দ্বারা সংকলিত সমস্ত অপরাধের রেকর্ড এবং ডেটা অনুসন্ধানের জন্য একটি এফওআইএ অনুরোধ দায়ের করেছে, যার মধ্যে কোনও রেকর্ড “অপরাধের ডেটা এবং স্টেটক্সের প্রতিফলন বা অ-পাবলিকেশন” প্রতিফলিত রয়েছে।
‘র্যাডিক্যাল’ ডিসি কর্মকর্তারা কর্মকর্তাদের সাথে চিকিত্সা করেছেন ‘ক্রেপের মতো,’ পুলিশ নেতা বলেছেন – trump টি আক্রমণ যা ট্রাম্পকে গ্রহণের দিকে পরিচালিত করে
গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতা এবং স্থানীয় উদার নেতারা ট্রাম্পকে শহরকে ফেডারেলাইজ করার বিষয়ে নিন্দা করেছেন-যার মধ্যে শত শত ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য ডিসি বন্যা, পাশাপাশি এফবিআই, ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইউএস ক্যাপিটল পুলিশ এবং অ্যালকোহল ব্যুরো, ট্রাম্পের ক্র্যাকডাউন-এর সাথে ক্রেডি-এর ক্র্যাকিং-এর ক্র্যাকিং-এর আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সোমবার সোমবার বলেছেন, “ওয়াশিংটন ডিসি-তে সহিংস অপরাধ 30 বছরের সর্বনিম্নে রয়েছে।” “ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্থানীয় পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই। এবং আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কিত ইস্যুতে শূন্য বিশ্বাসযোগ্যতা। হারিয়ে যান।”
“আপনি যখন কোনও অচিহ্নিত ট্রাম্প ডিসি -তে ন্যাশনাল গার্ডকে মোতায়েনের ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, এখানে বাস্তবতা: সহিংস অপরাধ ডিসিতে 30 বছরের সর্বনিম্নে রয়েছে, “প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট হিলারি ক্লিনটন এক্স পোস্ট করেছেন।
ওয়াশিংটন, ডিসি, ২০২০ সালে একটি স্পাইকিং জাতীয় অপরাধের প্রবণতায় ধরা পড়া শহরগুলির মধ্যে ছিল-যখন কোভিড -১৯ মহামারীটি ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিবাদ এবং দাঙ্গা দেশব্যাপী শহরগুলিকে ছাড়িয়ে যায়-রেকর্ডিং ১৯৮৮ সেই বছর হোমসাইডসযা শহরের জন্য 16 বছরের উচ্চতর চিহ্নিত করেছে। 2021 সালে হোমসাইডস লাফিয়ে 226 এ লাফিয়ে উঠেছিল, 2022 সালে 203 এ দাঁড়িয়েছে এবং 2023 সালে বেড়েছে 274-একটি 20 বছরের উচ্চ।
ট্রাম্প দাবি করেছেন যে ডিসি অপরাধ বিশ্বব্যাপী কুখ্যাত হিংস্র শহরগুলি থেকে পরিসংখ্যানকে পরাজিত করেছে
ডিসি 2023 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত প্রায় 31% হ্রাস পেয়েছিল, 2024 সালে বছরের শেষের মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের তথ্য রিপোর্টিং অনুসারে 2024 সালে তথ্যগুলি দেখায় যে বোর্ড জুড়ে সহিংস অপরাধটি প্রায় 2023 থেকে প্রায় 35% হ্রাস পেয়েছে, যখন বিভাগটি 5,345 টির প্রতিবেদন করেছে, যখন এটি 3,469-এ রিপোর্ট করেছে।
ফৌজদারি বিচারের কাউন্সিল কর্তৃক জুলাইয়ে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ওয়াশিংটন ডিসিতে সহিংস অপরাধের মুখোমুখি একজন ব্যক্তির সম্ভাবনা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হ্রাস পেয়েছে, তবে এই জাতীয় অপরাধের সময় মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আকাশ ছোঁয়াছে।
গবেষণায় 2018 থেকে 2024 সালের মধ্যে 17 টি বৃহত মার্কিন শহর থেকে সহিংস অপরাধের তথ্য পরীক্ষা করা হয়েছে, বিশেষত সেই শহরগুলিতে সহিংস অপরাধের প্রাণঘাতীতা তদন্ত করে। এটিতে দেখা গেছে যে ওয়াশিংটন, ডিসি, গ্রুপের মধ্যে সর্বাধিক প্রাণঘাতী স্তর ছিল – যার মধ্যে বাল্টিমোর এবং শিকাগো অন্তর্ভুক্ত ছিল – 2018 এর তুলনায় 2024 সালে মারাত্মকতার 38% বৃদ্ধি পেয়েছিল।
এক্সক্লুসিভ: ট্রাম্প-সংযুক্ত আইনী গ্রুপ ফাইলগুলি ডিসি অপরাধের তথ্যের জন্য ফাইয়া অনুরোধ, কথিত ম্যানিপুলেশনকে উদ্ধৃত করে
২০১২ সালের তথ্যের তুলনায় ডিসি -র প্রাণঘাতীতা পুরোপুরি ৩৪১% দ্বারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, গবেষণায় দেখা গেছে যে ২০১২ সালে এক হাজার গুরুতর সহিংস অপরাধ প্রতি ১৩ টি হত্যাকাণ্ড ছিল বলে জানিয়েছে যে ২০২৪ সালে মারাত্মক সহিংস অপরাধে প্রতি এক হাজার গুরুতর সহিংস অপরাধ ছিল।
এই সমীক্ষায় প্রাণঘাতীতাটিকে “” ক্রমবর্ধমান আক্রমণ এবং ডাকাতি প্রতি হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা “হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
“আপনার শিকার হওয়ার কম সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনি যদি শিকার হন তবে আপনার মৃত্যুর সম্ভাবনা আরও বেশি রয়েছে,” জন জে অ্যাডজান্ট প্রভাষক জিলিয়ান স্নাইডার, নিউইয়র্কের অবসরপ্রাপ্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফক্স নিউজ ডিজিটাল মঙ্গলবার দেশটির রাজধানীতে সহিংস অপরাধের প্রবণতা সম্পর্কে বলেছেন।
জেলার পুলিশ ইউনিয়ন প্রধান সোমবার ফক্স নিউজকে জানিয়েছেন যে এটি ট্রাম্পের ফেডারেলাইজেশনকে সমর্থন করে যখন দাবী করার দাবিতে অপরাধের অপরাধকে টিকিয়ে তুলেছে।
“আমরা এখানে রাষ্ট্রপতির সাথে পুরোপুরি একমত যে জেলার অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং এটি সম্পর্কে কিছু হওয়া দরকার,” পেমবার্টন ট্রাম্পের কর্মের সমর্থনে বলেছিলেন ফক্স বিজনেসে একটি সাক্ষাত্কার। “এই ধারণাটি যে অপরাধটি নিচে রয়েছে তা সত্যই একটি পুরানো ট্রপ। তারা পরিসংখ্যান এমনভাবে ব্যবহার করছে যাতে এটি প্রদর্শিত হয় যে অপরাধটি হ্রাস পাচ্ছে, তবে আমাদের র্যাঙ্ক-ইন-ফাইল অফিসাররা জানেন যে আমরা কল করতে কল করতে যাচ্ছি, সশস্ত্র কারজ্যাকিংস, ছুরিকাঘাত, ডাকাতি, গুলি চালানো, শুটিং, হোমসাইডস এবং অপরাধ কোথাও কোথাও যাচ্ছে না।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল বিষয়টি সম্পর্কে অতিরিক্ত মন্তব্যের জন্য ইউনিয়নে পৌঁছেছিল, তবে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও উত্তর পায়নি।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের হান্না প্যানরেক এবং ব্রায়েন ডেপিসচ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।