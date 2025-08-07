You are Here
ট্রাম্প বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে তার সাথে দেখা করার আগে জেলেনস্কির সাথে দেখা করার দরকার নেই
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে সাক্ষাত করলে ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর বৈঠক হবে যার অধীনে তিনি কোনও শর্ত রাখেননি।

ফক্স নিউজ সম্প্রচারকারী হোয়াইট হাউসে একটি ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকরা ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি সত্যই এইরকম অবস্থা তৈরি করেছেন কিনা।

তিনি জবাব দিলেন: “না”

ট্রাম্পকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর নির্ধারিত সময়সীমা কার্যকর রয়েছে (৮ ই আগস্ট), যার কাছে পুতিনকে অবশ্যই যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হতে হবে।

“এটি তার উপর নির্ভর করবে। আসুন দেখি তিনি কী বলবেন। এটি তার উপর নির্ভর করবে। খুব হতাশ,” মার্কিন রাষ্ট্রপতি উত্তর দিয়েছিলেন।

হোয়াইট হাউসের একটি সূত্রের উল্লেখ সহ এবিসি নিউজ এবং নিউইয়র্ক পোস্ট ট্যাবলয়েড এর আগে জানিয়েছে যে ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সভা কেবল তখনই ঘটবে যদি পুতিন ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে দেখা করেন। হোয়াইট হাউসে পলিটিকোর কথোপকথক স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতিদের সভা ট্রাম্পের সাথে পুতিনের বৈঠকের আগে হওয়া উচিত।

যুদ্ধ এক হাজার দুইশত ষাট -প্রথম দিন। পুতিন এবং ট্রাম্প আলোচনা করবেন। তারা কখন এবং কোথায় যাবে? পুতিন কি জেলেনস্কির সাথে দেখা করবেন? আর ট্রাম্পের আলটিমেটামের কী হবে?

