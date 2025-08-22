You are Here
ট্রাম্প বলেছেন আমাদের সমস্ত বিদেশী আসবাবের উপর শুল্ক আরোপ করবে
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শুক্রবার বলেছিলেন যে তিনি “আগামী ৫০ দিনের মধ্যে” আমদানিকৃত আসবাবগুলিতে শুল্ক আরোপ করবেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তাঁর প্রশাসন আসবাবপত্র আমদানির তদন্ত শুরু করবে, যা এই পণ্যগুলিতে শুল্ক আরোপের ভিত্তি তৈরি করবে। তিনি বলেন, আমদানিকৃত আসবাবের উপর করের হার এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

“পরবর্তী ৫০ দিনের মধ্যে, তদন্তটি সম্পন্ন হবে, এবং অন্যান্য দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা আসবাবগুলি এখনও নির্ধারিত হারে শুল্ক দেওয়া হবে। এটি আসবাবের ব্যবসাটি উত্তর ক্যারোলিনা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, মিশিগান এবং সমস্ত ইউনিয়ন জুড়ে রাজ্যগুলিতে ফিরিয়ে আনবে। এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!” ট্রাম্প সত্য সামাজিক পোস্ট করেছেন, তাঁর নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম।

ট্রাম্পের এই ঘোষণাটি তার চির-পরিবর্তিত শুল্ক এজেন্ডায় সর্বশেষতম মোড়, যা এই মাসের শুরুর দিকে নতুন বাণিজ্য চুক্তিগুলির বন্যা এবং আমদানি করের সিদ্ধান্তের বন্যার সাথে সিমেন্ট করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি বেশিরভাগ বিদেশী পণ্যগুলিতে 15 শতাংশ থেকে 20 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন, অতিরিক্ত শুল্ক বিদেশী ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, অটোস এবং অটোস অংশ, কিছু ইলেকট্রনিক্স এবং সরঞ্জামগুলিতে সজ্জিত।

ট্রাম্পের পদক্ষেপের নিট ফলাফল বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে কাঁপতে গিয়ে কয়েক দশক ধরে মার্কিন ব্যবসায় এবং আমদানিকারকদের দ্বারা প্রদত্ত গড় শুল্ককে ১৮ শতাংশে উন্নীত করেছে।

ট্রাম্প প্রশাসন শুল্কের রাজস্বের তীব্রতা অর্জন করেছে – মার্কিন সংস্থাগুলি এবং ব্যক্তিদের দ্বারা ফেডারেল সরকারকে দেওয়া কর – এমন অনেক অর্থনীতিবিদদের বিদ্রূপ করার সময় যারা রাষ্ট্রপতির বাণিজ্য এজেন্ডা মন্দা সৃষ্টি করবে বলে আশা করেছিল।

তবুও, ট্রাম্পের শুল্কগুলি মার্কিন ব্যবসায়গুলিতে ওজনকারী বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে একটি, যা কম শ্রমিককে নিয়োগ দিয়েছে এবং গত এক বছরে ধীরে ধীরে উচ্চতর দাম চার্জ করেছে।

