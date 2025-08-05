ট্রাম্প বলেছেন ‘ইস্রায়েলের কাছে বেশ সুন্দর’ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি গাজার সম্ভাব্য দখলকে সমর্থন করেন কিনা

You are Here
ওয়াশিংটন – তিনি পুরো গাজা উপত্যকা দখলের পরিকল্পনা ইস্রায়েলি সমর্থন করেছেন কিনা তা নিয়ে চাপ দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, “এটি ইস্রায়েলের হাতে চলেছে।”

ট্রাম্প বলেছেন যে তাঁর প্রাথমিক ফোকাস গাজানদের খাওয়ানোর দিকে “যারা অবশ্যই খাবারের সাথে ভাল করার জন্য করছেন না।”

ট্রাম্প বলেছেন, “ইস্রায়েল আমাদের বিতরণ এবং অর্থের ক্ষেত্রেও আমাদের সহায়তা করতে চলেছে।”

ইস্রায়েল ইতিমধ্যে বিতর্কিত গাজা মানবতাবাদী ফাউন্ডেশনের কাছে কয়েক মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে বলে জানা গেছে, যদিও এটি এখনও প্রকাশ্যে এটি করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি, কারণ এই জাতীয় অর্থায়ন সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বেসের মধ্যে অপ্রচলিত হবে।

ট্রাম্প আট দিন আগে বলেছিলেন যে আমেরিকা গাজায় নতুন খাদ্য কেন্দ্র স্থাপন করবে এবং হোয়াইট হাউস বলছে যে এটি গাজার জন্য একটি নতুন সহায়তা বিতরণ পরিকল্পনা উন্মোচন করবে। যদিও এটি এখনও ঘূর্ণিত হয়নি।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে “আরব রাজ্যগুলিও অর্থ এবং সম্ভবত বিতরণের ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করবে।”



