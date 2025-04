ট্রাম্প বলেছেন জিওপি টাউন হলের ইভেন্টগুলিতে ‘বিঘ্নকারীরা’ ‘অবিলম্বে বেরিয়ে আসা’ হওয়া উচিত: ‘ঝামেলা প্রস্তুতকারকরা’

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার রিপাবলিকানদের টাউন হলগুলিতে “অবিলম্বে বেরিয়ে এসে” তাদের “অবিলম্বে বেরিয়ে এসে”, জিওপি আইনজীবিদের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের কয়েকটি ঘটনায় উত্তপ্ত এক্সচেঞ্জের পরে তাদের “বিঘ্নকারী এবং সমস্যা সমাধানকারীদের” প্রতিক্রিয়া জানাতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন যে “র‌্যাডিকাল বাম ডেমোক্র্যাটস” কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের দ্বারা পরিচালিত টাউন হলগুলি “লোকদের অনুপ্রবেশ করার জন্য একটি ভাগ্য প্রদান করছে”।

ট্রাম্প সত্য সামাজিক সম্পর্কে লিখেছিলেন, “এই মহান দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা উচিত নয়।” “এগুলি অবিলম্বে ঘর থেকে বের করে আনুন – তারা বিঘ্নকারী এবং সমস্যা সমাধানকারী।”

রাষ্ট্রপতি বলেন, জিওপি আইন প্রণেতাদের এই ধারণাটি হ্রাস করা দরকার যে ইভেন্টের বিঘ্নকারীরা রিপাবলিকান অসন্তুষ্টরা তাঁর প্রশাসন ও দল কর্তৃক যে পদক্ষেপ ও নীতিমালা তৈরি করেছেন তাতে অসন্তুষ্ট।

প্রতিনিধি বায়রন ডোনাল্ডস বলেছেন যে বিক্ষোভকারীরা টাউন হলকে ব্যাহত করার পরে তাকে ভয় দেখানো হবে না

ট্রাম্প লিখেছেন, “আপনাকে অবশ্যই আপনার শ্রোতাদের আপনি কীসের বিরুদ্ধে আছেন তা জানতে অনুমতি দিতে হবে, অন্যথায় তারা ভাববে যে তারা রিপাবলিকান, এবং পার্টিতে মতবিরোধ রয়েছে,” ট্রাম্প লিখেছিলেন।

“সেখানে নেই, কেবল ভালবাসা এবং unity ক্য রয়েছে। রিপাবলিকানরা আমাদের দেশে যা ঘটছে তাতে খুশি। আমরা সকলেই আমেরিকা ভালবাসি!” তিনি অবিরত।

এটি এসেছে যে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বেশ কয়েকটি রিপাবলিকান আইন প্রণেতা ট্রাম্পের কিছু নীতিমালা নিয়ে তাদের টাউন হলগুলিতে উপস্থিতদের দ্বারা তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন।

কিছু রিপাবলিকান নেতা সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে টাউন হলগুলি রাখা এড়াতে এবং পরিবর্তে ফোন এবং লাইভস্ট্রিমেড ইভেন্টগুলি ধরে রাখার জন্য অনুরোধ করেছেন যে “বেতনভোগী প্রতিবাদকারী” এবং গণতান্ত্রিক কর্মীরা ব্যক্তিগত ইভেন্টগুলিকে হাইজ্যাক করতে পারে এমন উদ্বেগের কারণে।

হাউস স্পিকার মাইক জনসন, আর-লা।, গত মাসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “আমরা আমাদের সদস্যদের তাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে উত্সাহিত করছি এবং তারা এটি করতে উদ্বিগ্ন।” “এটি করার জন্য প্রচুর বিভিন্ন উপায় এবং ফোরাম রয়েছে You আপনি এটি টেলিফোন টাউন হলগুলিতে করতে পারেন You আপনার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শিল্প এবং বিভাগগুলির ছোট ছোট উপগোষ্ঠী থাকতে পারে We আমরা দেখতে পাই যে আপনি এখনই একটি উন্মুক্ত ফোরামে গিয়ে খুব, খুব উত্পাদনশীল এবং আরও উত্পাদনশীল হতে পারি। কেন আমরা এই সিনেমাটি আগে দেখেছেন?

তবে কিছু রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা তাদের উপাদানগুলির সাথে ব্যক্তিগতভাবে টাউন হলগুলি ধরে রাখছেন।

রেপ। মার্জুরি টেলর গ্রিন, আর-গ। এই ইভেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যার মধ্যে দু’জন পুলিশকে গ্রেপ্তার করার জন্য স্টান বন্দুক ব্যবহার করেছিল।

বামপন্থী দলগুলি প্রতিবাদের প্রচারের পরে জিওপি আইনজীবিদের টাউন হলে বিশৃঙ্খলা ফেটে

গ্রিন ১৫ ই এপ্রিল এই অনুষ্ঠানের পরে বলেছিলেন, “আমি আজ রাতে আমার টাউন হলটি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম এমন ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা আমি ভয় দেখাই নি।” আমি আমার সমস্ত নির্বাচনী ক্ষেত্রের জন্যই ছিল না, যারা সবচেয়ে বেশি শব্দ করতে পারে তা নয়। এই ধরণের ব্যবসা যা ভোটদানের বুথে পরিচালনা করা উচিত। “

ফ্লোরিডার রেপ। বায়রন ডোনাল্ডস এবং আইওয়া সেন চক গ্রাসলে সহ অন্যান্য রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা ট্রাম্প প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপগুলি রক্ষার চেষ্টা করার সময় এই মাসে টাউন হলের ইভেন্টগুলিতে উত্তপ্ত এক্সচেঞ্জের সাথে জড়িত ছিলেন।