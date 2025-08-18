ট্রাম্প বলেছেন জেলেনস্কি ‘প্রায় অবিলম্বে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন’

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার বলেছিলেন যে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি যদি চান তবে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন।
সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে জেলেনস্কি এবং বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় নেতার সাথে তার নির্ধারিত বৈঠকের আগে ট্রাম্পের মন্তব্য এগিয়ে এসেছিল।
ট্রাম্প সত্য সামাজিক সম্পর্কিত একটি পোস্টে বলেছিলেন, “ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের অবিলম্বে প্রায় অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, বা তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন,” ট্রাম্প সত্য সামাজিক একটি পোস্টে বলেছিলেন। “এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা মনে রাখবেন। ওবামাকে ক্রিমিয়া দেওয়া হয়নি (12 বছর আগে, গুলি চালানো ছাড়া!), এবং ইউক্রেনের দ্বারা ন্যাটোতে যাবেন না। কিছু জিনিস কখনই পরিবর্তন হয় না !!!”
ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট, ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ, ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী জর্জিগিয়া মেলোনি এবং ফিনিশ রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার স্টাব রবিবার নিশ্চিত করেছেন যে তারা ওয়াশিংটনে সভায় অংশ নেবেন।
ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্প-জেলেনস্কির সভায় যোগ দেবেন, ইউক্রেনের সাথে সংহতির ইঙ্গিত দিয়ে
তাদের যৌথ উপস্থিতি রাশিয়ার যুদ্ধের সাথে সাথে একটি united ক্যবদ্ধ ফ্রন্ট উপস্থাপনের জন্য ইউরোপের ধাক্কাটিকে বোঝায়।
ট্রাম্পের আগে জেলেনস্কি ব্রাসেলসে ভন ডের লেইনের সাথে দেখা করেছিলেন, হোয়াইট হাউসের বৈঠকের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য, দীর্ঘমেয়াদী সামরিক সহায়তা, ইউক্রেনের ইইউ উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ট্রান্সটল্যান্টিক সংহতি জোরদার করার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য।
ভন ডের লেইন একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে সোমবার ওয়াশিংটনে জেলেনস্কি এবং অন্যান্য নেতাদের সাথে যোগ দিতে পেরে তিনি আনন্দিত।
ট্রাম্প এটিকে “মহান সম্মান” বলে অভিহিত করেছেন।
জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাথে উচ্চ-দাবির হোয়াইট হাউসের বৈঠকের আগে শান্তির দাবির রূপরেখা প্রকাশ করেছেন
“আগামীকাল হোয়াইট হাউসে বড় দিন। এক সময় কখনও এত বেশি ইউরোপীয় নেতা ছিল না। তাদের হোস্ট করার জন্য আমার মহান সম্মান !!!” তিনি সত্য সামাজিক সম্পর্কিত অন্য একটি পোস্টে বলেছিলেন।
ট্রাম্প অন্য একটি পদে বলেছিলেন, “ভুয়া সংবাদটি 3 দিন ধরে বলছে যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে যুক্তরাষ্ট্রে একটি বড় শীর্ষ সম্মেলন করার অনুমতি দিয়ে আমি ‘বড় পরাজয়’ ভোগ করেছি।” “আসলে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোথাও সভাটি করতে পছন্দ করতেন এবং জাল সংবাদ এটি জানে। এটি বিতর্কের একটি প্রধান বিষয় ছিল! যদি আমাদের অন্য কোথাও শীর্ষ সম্মেলন থাকে তবে ডেমোক্র্যাট রান এবং নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া বলত যে এটি কী ভয়ানক জিনিস ছিল।
“এই লোকেরা অসুস্থ! তারা এমনকি ডিসি এবং আমাদের দেশ জুড়ে অন্যান্য নীল শহরগুলিতে অপরাধ চায়, তবে চিন্তা করবেন না, আমি তা হতে দেব না,” রাষ্ট্রপতি আরও বলেছিলেন। “ঠিক আমাদের এখন সুরক্ষিত দক্ষিণ সীমান্তের মতো (গত 3 মাসে শূন্য অবৈধ!), আমাদের শহরগুলি সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত থাকবে এবং ডিসি পথটি নেতৃত্ব দেবে!”
ইউক্রেন যুদ্ধ কেন্দ্রের পর্যায়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই সপ্তাহে ট্রাম্পের শীর্ষস্থানীয় পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলন
জেলেনস্কির হোয়াইট হাউসের বৈঠকে শুক্রবার অ্যাঙ্করেজে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের শীর্ষ সম্মেলন অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে ট্রাম্প তার যুদ্ধবিরতি চাহিদা বাদ দিয়েছেন এবং একটি চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন।
পুতিনের সাথে বৈঠকের পরে ট্রাম্প বলেছিলেন যে রাশিয়ান নেতা ইউক্রেনীয় মূল আঞ্চলিক ছাড়ের বিনিময়ে যুদ্ধ শেষ করতে রাজি ছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে কিয়েভকে এই চুক্তি করা উচিত কারণ “রাশিয়া একটি খুব বড় শক্তি, এবং তারা তা নয়।”
জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতারা নিয়মিতভাবে রাশিয়ার কাছে ইউক্রেনীয় জমি আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের আমান্ডা ম্যাকিয়াস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।