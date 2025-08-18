ট্রাম্প বলেছেন জেলেনস্কি আলোচনার আগে রাশিয়ার সাথে ‘প্রায় অবিলম্বে’ যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি এবং ইউরোপীয় নেতারা ক্রাঞ্চ হোয়াইট হাউসের বৈঠকের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে “প্রায় অবিলম্বে” যুদ্ধ শেষ করতে পারেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মিঃ জেলেনস্কিয়কে মেনে নিতে হবে যে সেখানে “ফিরে আসছে না” ক্রিমিয়া, যা ২০১৪ সালে রাশিয়া দ্বারা সংযুক্ত ছিল এবং ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হবে না।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নেতারা মিঃ ট্রাম্পকে এমন একটি বন্দোবস্তের জন্য চাপ না দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করবেন যা ভ্লাদিমির পুতিনের আগ্রাসনকে পুরষ্কার দেয় এবং তথাকথিত “জোটের জোট” থেকে যে কোনও সামরিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর জন্য মার্কিন সুরক্ষার গ্যারান্টি পেতে পারে।
যারা যোগদান করছেন তাদের মধ্যে ফ্রান্সের এমানুয়েল ম্যাক্রন, জার্মানির ফ্রেডরিচ মেরজ, ইতালির জর্জিগিয়া মেলোনি এবং ফিনল্যান্ডের সভাপতি আলেকজান্ডার স্টুব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ন্যাটো চিফ মার্ক রুট এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেয়েনও অংশ নিচ্ছেন।
তাঁর সত্যের সামাজিক প্ল্যাটফর্মের একটি বার্তায় মিঃ ট্রাম্প বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি “রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, যদি তিনি চান, বা তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন”।
তিনি বলেছিলেন যে “ইউক্রেনের দ্বারা ন্যাটোতে কোনও যাব না” – এর প্রতিবেশীকে জোট থেকে দূরে রাখা এবং এর পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি রাশিয়ার অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল।
তবে মিঃ স্টারমর, অন্যান্য ন্যাটো নেতাদের সাথে বলেছেন, ইউক্রেন জোটের সদস্যপদে “অপরিবর্তনীয় পথে” রয়েছেন।
মিঃ ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ পরামর্শ দিয়েছেন যে ন্যাটোর অনুচ্ছেদ 5 এর অনুরূপ ব্যবস্থাগুলি কিয়েভ জোটে যোগদান না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা দেওয়া যেতে পারে।
মিঃ উইটকফ, যিনি গত সপ্তাহে মিঃ ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি মিঃ পুতিনের মধ্যে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে “এটি প্রথমবারের মতো আমরা রাশিয়ানদের তাতে সম্মত হয়েছি” এবং এটিকে “গেম-চেঞ্জিং” বলে অভিহিত করেছিলেন।
“আমরা নিম্নলিখিত ছাড়টি জিততে সক্ষম হয়েছি: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অনুচ্ছেদে 5-এর মতো সুরক্ষা দিতে পারে, যা ইউক্রেন ন্যাটোতে থাকতে চায় এমন আসল কারণগুলির মধ্যে একটি,” মিঃ উইটকফ বলেছেন।
মিঃ জেলেনস্কি বলেছিলেন যে যে কোনও শান্তি চুক্তি অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে “বছরখানেক আগের মতো নয়, যখন ইউক্রেনকে ক্রিমিয়া এবং আমাদের পূর্বের কিছু অংশ – ডোনবাসের কিছু অংশ – এবং পুতিন কেবল এটি একটি নতুন আক্রমণের জন্য একটি স্প্রিংবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন”।
তিনি বলেছিলেন: “রাশিয়াকে অবশ্যই এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে, যা এটি নিজেই শুরু হয়েছিল।
হোয়াইট হাউসে মিঃ জেলেনস্কি ইউক্রেনের দুটি খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চল ডোনেটস্ক এবং লুহানস্কের সম্পূর্ণ রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে কলের মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যাশা করছেন যা বেশিরভাগ ভ্লাদিমির পুতিনের বাহিনী দখলে রয়েছে।
এই দাবির বিনিময়ে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ইউক্রেনের অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাঁর বাহিনী প্রত্যাহার করবেন এবং তাকে আরও আক্রমণ চালানো রোধে নকশাকৃত ন্যাটো-জাতীয় গ্যারান্টি গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।
তাদের ওভাল অফিসের মুখোমুখি হওয়ার আগে, মিত্ররা সম্ভবত পূর্ববর্তী উপলক্ষে মিঃ জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসে মিঃ ট্রাম্পের সাথে দেখা করেছিলেন।
ফেব্রুয়ারির পাবলিক স্প্যাট, যা ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস মিঃ জেলেনস্কিয়কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ না বলে অভিযোগ করেছেন, এর ফলে ইউক্রেনকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
মিঃ ট্রাম্প আবারও ইউরোপীয় নেতাদের সাথে পৃথক বৈঠকের আগে ওভাল অফিসে মিঃ জেলেনস্কিয়কে হোস্ট করবেন।