ট্রাম্প বলেছেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি পুতিনের সাথে খুব শীঘ্রই ‘সাক্ষাত করবেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করার জন্য রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে “খুব শীঘ্রই” দেখা করবেন এবং শীঘ্রই তিনি এই অবস্থানটি ঘোষণা করবেন।
হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা পরে ঘোষণা করব, এবং আমরা রাশিয়ার সাথে একটি বৈঠক করতে যাচ্ছি।”
যুদ্ধের ময়দানে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা যুদ্ধের কূটনৈতিক সমাধানের জন্য খুব কম আশা প্রকাশ করেছিল এবং মিঃ ট্রাম্পের সময়সীমা শুক্রবার ক্রেমলিনকে শান্তি স্থাপনের জন্য এসেছিল।
মিঃ পুতিন ইউক্রেনীয় শহরগুলিকে বোমা ফেলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে না, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে রাশিয়ার উপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য তার আলটিমেটামটি সরিয়ে নিয়ে যায় এবং ক্রেমলিন কোনও বন্দোবস্তের দিকে না এগিয়ে থাকলে রাশিয়ান তেল কিনে না নিলে গৌণ তেল কিনে এমন গৌণ শুল্ক প্রবর্তন করে।
মিঃ পুটিনকে লড়াই বন্ধ করার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য মিঃ ট্রাম্পের প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত কোনও অগ্রগতি হয়নি।
রাশিয়ার আরও বড় সেনাবাহিনী আস্তে আস্তে ইউক্রেনের দিকে আরও গভীরভাবে এগিয়ে চলেছে সেনা ও বর্মের জন্য প্রচুর ব্যয় করে যখন এটি ইউক্রেনীয় শহরগুলিকে নিরলসভাবে বোমা মারছে।
রাশিয়া এবং ইউক্রেন শান্তির জন্য তাদের শর্তগুলিতে অনেক দূরে।
ইউক্রেনীয় বাহিনী উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেন পর্যন্ত সাপকে 620 মাইল সামনের লাইন ধরে তীব্র লড়াইয়ে আবদ্ধ রয়েছে।
পূর্ব ডোনেটস্ক অঞ্চলের পোকরভস্ক অঞ্চলটি শাস্তি গ্রহণ করছে কারণ রাশিয়া প্রতিবেশী ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা করছে।
ইউক্রেনের উল্লেখযোগ্য জনশক্তি ঘাটতি রয়েছে।
ইউক্রেনের উত্তর সুমি সীমান্ত অঞ্চলেও তীব্র লড়াই চলছে, যেখানে ইউক্রেনীয় বাহিনী সেখান থেকে ডোনেটস্কে প্রেরণ করা রোধ করতে রাশিয়ান সৈন্যদের জড়িত করছে।
ডোনেটস্কের পোকরভস্ক অঞ্চলে একজন কমান্ডার বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে মস্কো শান্তিতে আগ্রহী নয়।
স্পার্টান ব্রিগেডের একটি ড্রোন ইউনিটের কমান্ডার বুদা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন, “তাদের সাথে আলোচনা করা অসম্ভব। একমাত্র বিকল্প তাদের পরাজিত করা।”
ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনীর নিয়ম মেনে তিনি কেবল তাঁর কল সাইন ব্যবহার করেছিলেন।
“আমি চাই যে তারা তাদের একমত হতে পারে এবং এই সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেয়, তবে রাশিয়া তাতে সম্মত হবে না। এটি আলোচনা করতে চায় না। সুতরাং একমাত্র বিকল্প হ’ল তাদের পরাজিত করা,” তিনি বলেছিলেন।
দক্ষিণ জাপোরিজিয়া অঞ্চলে, কল সাইন ওয়ার্সা ব্যবহার করে একজন হাওয়েটজার কমান্ডার বলেছেন, সেনাবাহিনী রাশিয়ার আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য দৃ determined ়সংকল্পবদ্ধ।
“আমরা আমাদের জমিতে আছি, আমাদের কোনও উপায় নেই,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং আমরা আমাদের মাঠে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের কোনও বিকল্প নেই।”
ক্রেমলিন বলেছিল যে মিঃ পুতিনের চীনা নেতা শি জিনপিংয়ের সাথে একটি ফোন কল ছিল, এই সময় রাশিয়ান নেতা মিঃ শি কে এই সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফের সাথে তার বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।
ক্রেমলিনের কর্মকর্তারা বলেছেন, মিঃ শি “দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ইউক্রেনীয় সংকট মীমাংসার জন্য সমর্থন প্রকাশ করেছেন।”
মিঃ পুতিন পরের মাসে চীন সফর করবেন। আমেরিকা বলেছে যে উত্তর কোরিয়া এবং ইরান সহ চীন রাশিয়ার যুদ্ধের প্রচেষ্টার জন্য সামরিক সহায়তা দিয়েছে।
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স -তে বলেছিলেন যে ইউক্রেনের সর্বশেষ উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলার জন্য মিঃ পুতিনের সাথেও তাঁর ফোন হয়েছিল।
মিঃ ট্রাম্প বুধবার রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতে অতিরিক্ত 25% শুল্ক রাখার জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, যা আমেরিকান রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে রাশিয়ার যুদ্ধের জন্য অর্থায়ন করতে সহায়তা করছে।
মিঃ পুতিনের কলগুলি দক্ষিণ আফ্রিকা, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান এবং বেলারুশের নেতাদের সাথে তাঁর ফোন কথোপকথনের পরে, ক্রেমলিন জানিয়েছেন।