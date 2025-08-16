ট্রাম্প বলেছেন যে ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে পুতিনের সাথে কোনও শীর্ষ সম্মেলন চুক্তি নয় তবে আলোচনা ‘খুব উত্পাদনশীল’ ছিল

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার বলেছিলেন যে তিনি এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আলাস্কার প্রায় তিন ঘণ্টার শীর্ষ সম্মেলনের পরে মস্কোর যুদ্ধ সমাধানের জন্য কোনও চুক্তিতে পৌঁছায়নি, যদিও তিনি সভাটিকে “খুব উত্পাদনশীল” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।
ট্রাম্প পুতিনের সাথে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “আমরা অনেক পয়েন্ট নিয়ে একমত হয়েছি।” “আমি বেশ কয়েকটি বড় কথা বলব যা আমরা সেখানে বেশ পাইনি, তবে আমরা কিছুটা অগ্রগতি করেছি। সুতরাং কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”
ট্রাম্প এবং পুতিন প্রত্যেকে সাংবাদিকদের কাছে কয়েক মিনিটের জন্য কথা বলেছিলেন এবং কোনও প্রশ্ন করেননি।
৮০ বছরের মধ্যে ইউরোপের মারাত্মক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়টি যুদ্ধবিরতি নিয়ে অর্থবহ পদক্ষেপ তৈরি করেছে কিনা তা পরিষ্কার ছিল না, এটি ট্রাম্প শুরুতেই যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন।
সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পুতিন বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্রদের মার্কিন-রাশিয়া আলোচনার ফলাফল গ্রহণ করবেন বলে আশা করেছিলেন, তাদেরকে “টর্পেডো” রেজুলেশনের দিকে অগ্রগতি না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন।
ট্রাম্প এবং পুতিন, শীর্ষ বিদেশী-নীতি সহযোগী সহ, আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের একটি এয়ার ফোর্স বেসের একটি কক্ষে 2019 সালের পর থেকে তাদের প্রথম বৈঠকে একটি কক্ষে ভূষিত করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প (আর) এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন একটি সংবাদ সম্মেলনের শেষে হাত মিলিয়েছেন। ছবি: অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি চিত্র
ট্রাম্পের প্রকাশ্যে বর্ণিত এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল লড়াইকে থামিয়ে দেওয়া এবং পুতিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কির সাথে যুদ্ধের অবসানের জন্য আলোচনার জন্য দ্রুত বৈঠক করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া, যা রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তার প্রতিবেশী আক্রমণ শুরু করার পরে শুরু হয়েছিল।
জেলেনস্কি, যাকে শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রিত করা হয়নি, এবং তার ইউরোপীয় মিত্ররা ভয় পেয়েছিল যে ট্রাম্প ইউক্রেনকে মূলত সংঘাতকে হিমশীতল করে এবং স্বীকৃতি দিয়ে ইউক্রেনকে বিক্রি করতে পারে – যদি কেবল অনানুষ্ঠানিকভাবে – ইউক্রেনের এক -পঞ্চমাংশের উপর রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণ।
ট্রাম্প এয়ার ফোর্স ওয়ান -তে উঠে যাওয়ার সময় এই ধরনের উদ্বেগের আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনকে কোনও সম্ভাব্য আঞ্চলিক ছাড়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেবেন।
“আমি ইউক্রেনের জন্য আলোচনার জন্য এখানে নেই, আমি তাদের একটি টেবিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে আছি,” তিনি বলেছিলেন।
সভাটি কী সফল করবে তা জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন: “আমি দ্রুত যুদ্ধবিরতি দেখতে চাই … আজ না হলে আমি খুশি হব না … আমি চাই হত্যাকাণ্ড বন্ধ হোক।”
জেলেনস্কি আনুষ্ঠানিকভাবে মস্কোকে যে কোনও অঞ্চল হস্তান্তর করেছেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত একটি সুরক্ষা গ্যারান্টিও চাইছেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি পুতিনের সাথে আলোচনায় তাদের আপডেট করার জন্য জেলেনস্কি এবং ন্যাটো নেতাদের ফোন করবেন।
রেড কার্পেট
আলাস্কার মাটিতে একবার, ট্রাম্প বেসের টারম্যাকের একটি লাল কার্পেটে পুতিনকে অভ্যর্থনা জানালেন। দু’জনে হাত কাঁপল এবং ট্রাম্পের লিমোতে আশেপাশের সামিট সাইটে চড়ার আগে একে অপরকে বাহুতে স্পর্শ করেছিল।
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কার যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন, © কপিরাইট 2025 দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
ট্রাম্প আশা করছেন যে ৩-১/২ বছরের পুরানো যুদ্ধে একটি যুদ্ধবিরোধী যে পুতিন শুরু করেছিলেন এই অঞ্চলে শান্তি বয়ে আনবে এবং সেই সাথে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের যোগ্য বিশ্বব্যাপী শান্তিরা হিসাবে তার শংসাপত্রগুলি আরও শক্তিশালী করবে।
পুতিনের পক্ষে, শীর্ষ সম্মেলনটি ইতিমধ্যে একটি বড় জয় যা তিনি প্রমাণ হিসাবে চিত্রিত করতে পারেন যে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার কয়েক বছর চেষ্টাগুলি উন্মোচন করেছে এবং মস্কো আন্তর্জাতিক কূটনীতির উচ্চ টেবিলে তার যথাযথ জায়গাটি ফিরিয়ে আনছে।
পুতিনকে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত চেয়েছিলেন, ইউক্রেন থেকে কয়েকশ শিশুকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত। রাশিয়া অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে এবং ক্রেমলিন আইসিসির পরোয়ানাটিকে বাতিল এবং বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদালতের সদস্য নয়।
মস্কো এবং কিয়েভ উভয়ই যুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে অস্বীকার করেছেন। তবে হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক এই সংঘাতের মধ্যে মারা গেছেন, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউক্রেনীয়।
ইউক্রেনের যুদ্ধে মৃত ও আহত হওয়ার একটি রক্ষণশীল অনুমান – উভয় পক্ষের সম্মিলিত – মোট ১.২ মিলিয়ন মানুষ, ট্রাম্পের ইউক্রেনের দূত কিথ কেলোগ, তিন মাস আগে বলেছিলেন।
বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও অন্তর্ভুক্ত ছিল; ট্রাম্পের রাশিয়ার বিশেষ দূত, স্টিভ উইটকফ; রাশিয়ান বৈদেশিক নীতি সহযোগী ইউরি উশাকভ; এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ।
ট্রাম্প, যিনি একবার বলেছিলেন যে তিনি 24 ঘন্টার মধ্যে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করবেন, বৃহস্পতিবার স্বীকার করেছেন যে এটি তার প্রত্যাশার চেয়ে আরও কঠিন কাজ প্রমাণ করেছে। তিনি বলেছিলেন যে শুক্রবারের আলোচনাটি যদি ভাল হয়ে যায় তবে দ্রুত জেলেনস্কির সাথে দ্বিতীয়, ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলনের ব্যবস্থা করা পুতিনের সাথে তার মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে।
জেলেনস্কি বলেছেন, শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনে একটি “জাস্ট শান্তি” এবং ত্রি-মুখী আলোচনার পথ উন্মুক্ত করা উচিত, তবে তিনি আরও যোগ করেছেন যে রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগে একটি রাশিয়ান ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনের ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে আঘাত করেছিল, একজনকে হত্যা করেছিল এবং অন্য একজনকে আহত করেছিল।
জেলেনস্কি টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে লিখেছেন, “যুদ্ধ শেষ করার সময় এসেছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি অবশ্যই রাশিয়া নেওয়া উচিত। আমরা আমেরিকাতে গণনা করছি।” – রয়টার্স