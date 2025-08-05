ট্রাম্প বলেছেন যে জেডি ভ্যানস রিপাবলিকান প্রার্থী হিসাবে তাঁর উত্তরসূরি হতে পারেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, ডোনাল্ড ট্রাম্পমঙ্গলবার বলেছেন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেডি ভ্যানস, “সম্ভবত”২০২৮ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসাবে এটি তার উত্তরসূরি হবে।
হোয়াইট হাউসে প্রেসের সাথে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প যোগ করেছেন ভ্যানস তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেট, মার্কো রুবিওর সাথে দল গঠন করতে পারেন এবং তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যরাও প্রার্থী হতে পারেন।
আপনি আগ্রহী হতে পারেন: মেক্সিকো-ইউনাইটেড স্টেটস সীমান্তের 26% পেন্টাগন নিয়ন্ত্রণ নিন
“সত্যি কথা বলতে গেলে, সম্ভবত ভাইস প্রেসিডেন্ট (জেডি ভ্যানস)।
“স্পষ্টতই, এটি সম্পর্কে কথা বলা খুব তাড়াতাড়ি, তবে কোনও সন্দেহ ছাড়াই (ভ্যানস) দুর্দান্ত কাজ করছে এবং সম্ভবত এই মুহুর্তে প্রিয় হবে,” তিনি যোগ করেছেন।