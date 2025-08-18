You are Here
ট্রাম্প বলেছেন যে জেলেনস্কি ক্রিমিয়া এবং ন্যাটোকে বাতিল করে দিলে ‘প্রায় অবিলম্বে’ যুদ্ধ শেষ করতে পারে
News

ট্রাম্প বলেছেন যে জেলেনস্কি ক্রিমিয়া এবং ন্যাটোকে বাতিল করে দিলে ‘প্রায় অবিলম্বে’ যুদ্ধ শেষ করতে পারে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার বলেছিলেন যে তাঁর ইউক্রেনীয় সমকক্ষ, ভোলোডিমির জেলেনস্কি, যার সাথে তিনি আগামীকাল হোয়াইট হাউসে সাক্ষাত করবেন, রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন “প্রায় তাত্ক্ষণিক” আপনি যদি ক্রিমিয়া এবং ন্যাটো ফেলে দেন।

সবুজ “আপনি যদি চান তবে আপনি প্রায় অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, বা আপনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন” ট্রাম্প তার সামাজিক সত্য প্ল্যাটফর্মে বলেছিলেন, যদি ইউক্রেন থেকে বিরত থাকে “পুনরুদ্ধার” ক্রিমিয়া এবং থেকে “ন্যাটো প্রবেশ করুন”এবং বাক্যাংশ দিয়ে শেষ “কিছু জিনিস কখনও পরিবর্তন হয় না।”

মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, “এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা মনে রাখবেন। ওবামার দেওয়া ক্রিমিয়া (sic) (12 বছর আগে একটি শট ছাড়াই) পুনরুদ্ধার করবেন না এবং ইউক্রেনের ন্যাটোতে প্রবেশ করবেন না,” মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিখেছেন।

ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের সাথে আগামীকাল বৈঠকের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যারা জেলেনস্কির সাথে আসবেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এটি একটি “হোয়াইট হাউসে দুর্দান্ত দিন”, এটি একই সময়ে এতগুলি কখনও পায় নি এবং এটি একটি “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সম্মান।”

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের শীর্ষ সম্মেলনের পরে, গত শুক্রবার আলাস্কায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), আমেরিকান দ্বন্দ্বের মধ্যে দু'দেশের মধ্যে সরাসরি শান্তি চুক্তির পক্ষে ছিল, যখন রাশিয়ার জন্য দাবি করা প্রাথমিক আগুনের থামার বিষয়টি সরিয়ে দেয় এবং জেলেনস্কির দাবি অব্যাহত রাখে।
আশা করা যায় যে হোয়াইট হাউসে আগামীকাল সভায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল রাশিয়ার অঞ্চল সরবরাহ এবং ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি সম্পর্কিত দাবি।
ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি ওয়াশিংটন, উরসুলা ভন ডের লেয়েন ভ্রমণ করবেন; ন্যাটো জেনারেল সেক্রেটারি মার্ক রতে; ফ্রান্স এবং ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি, এমমানুয়েল ম্যাক্রন এবং আলেকজান্ডার স্টুব যথাক্রমে; এবং জার্মানি সরকার প্রধান, যুক্তরাজ্য এবং ইতালি তাদের ক্রমে: ফ্রেডরিচ মের্জ, কেয়ার স্টারমার এবং জর্জিগিয়া মেলোনি।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts