News

ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি অর্ধপরিবাহীগুলিতে 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বুধবার বলেছিলেন যে তাঁর প্রশাসন সমস্ত অর্ধপরিবাহী আমদানিতে 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পরিকল্পনা করছে।

“আমরা চিপস এবং সেমিকন্ডাক্টরগুলিতে একটি খুব বড় শুল্ক রাখব,” ট্রাম্প অ্যাপলের সিইও টিম কুকের পাশাপাশি বলেছিলেন।

ট্রাম্প যোগ করেন, “তবে অ্যাপলের মতো সংস্থাগুলির জন্য সুসংবাদটি হ’ল আপনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি করেন বা যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন তবে কোনও চার্জ হবে না,” ট্রাম্প যোগ করেন।

ট্রাম্প ইতিমধ্যে অটোমোবাইল, তামা, ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামে শুল্ক আরোপ করেছেন। তিনি ফার্মাসিউটিক্যাল আমদানিতে একটি বিশাল শুল্কের হুমকিও দিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে আমদানিতে শুল্ক আমেরিকানদের পক্ষে এই পণ্যগুলি অর্জন করা আরও কঠিন করে তুলবে, কারণ সরবরাহের শৃঙ্খলা পুনর্বিবেচনা করতে সময় লাগবে।

এই বছরের শুরুর দিকে ট্রাম্প প্রশাসন সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি আমদানির জাতীয় সুরক্ষার উপর প্রভাবগুলির উপর তদন্ত শুরু করেছিল, মূলত সম্ভাব্য শুল্কের ভিত্তি তৈরি করে।

সেমিকন্ডাক্টরগুলি গাড়ি, স্মার্টফোন, কম্পিউটার এবং আরও অনেক কিছু সহ অসংখ্য পণ্যকে শক্তি দেয়।

কংগ্রেস ২০২২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরির জন্য সংস্থাগুলিকে উত্সাহিত করতে চিপস এবং সায়েন্স অ্যাক্ট পাস করে। ট্রাম্প আইনটির সমালোচনা করেছেন, এবং তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে শুল্কগুলি সংস্থাগুলিকে তাদের সুবিধাগুলি যুক্তরাষ্ট্রে সরিয়ে নিতে বাধ্য করার একটি সরঞ্জাম হতে পারে।

