ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি ইউক্রেন সামিটের জন্য 15 আগস্ট আলাস্কায় পুতিনকে হোস্ট করবেন: এনপিআর

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শুক্রবার বলেছিলেন যে তিনি এখন চতুর্থ বছরে ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনার বিষয়ে কথা বলার জন্য ১৫ আগস্ট আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করছেন।
“আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমার মধ্যে অত্যন্ত প্রত্যাশিত বৈঠক এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, আগামী শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025, আলাস্কার দুর্দান্ত অবস্থায় অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিশদ অনুসরণ করতে হবে। এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!” ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন।
পুতিন সর্বশেষ ২০২১ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, যখন তিনি জেনেভায় রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের সাথে বসেছিলেন। ট্রাম্প সর্বশেষ 2019 সালে জাপানের ওসাকায় জি 20 এর পাশে পুতিনের সাথে দেখা করেছিলেন।
এর আগে, ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার একটি চুক্তি কিছুটা অঞ্চল বিনিময় জড়িত করবে। ট্রাম্প বলেছিলেন, “এটি খুব জটিল।
ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে জটিল সম্পর্কের পরে গত বেশ কয়েক মাস ধরে উত্থান-পতন দেখেছেন তার পরে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বৈঠকটি আসে।
ট্রাম্প দ্রুত যুদ্ধের অবসান ঘটাতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে অফিসে এসেছিলেন এবং গর্ব করে যে পুতিনের সাথে তাঁর সম্পর্ক শান্তিতে পৌঁছাতে সহায়তা করবে।
কয়েক মাস ধরে, তিনি পুতিনের উপর অনেক চাপ চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি কোনও শান্তি চুক্তির পথকে জটিল করতে চান না। তবে সাম্প্রতিককালে, রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তার ধর্মঘট বাড়ানোর সাথে সাথে ট্রাম্পের ভঙ্গি স্থানান্তরিত হয়েছে। ট্রাম্প মস্কোর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়ে বলেছেন যে এই সপ্তাহে তিনি ভারতে খাড়া শুল্ক প্রয়োগ করবেন – রাশিয়ান তেলের মূল ক্রেতা।
ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ মস্কোতে Aug আগস্ট পুতিনের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং তারপরে ট্রাম্প বলেছিলেন যে অগ্রগতি হয়েছে। ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমরা এই রাস্তার শেষে আসার একটি ভাল সুযোগ রয়েছে That সেই রাস্তাটি দীর্ঘ ছিল, এবং দীর্ঘও অব্যাহত রয়েছে, তবে খুব শীঘ্রই একটি সভা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন।
পূর্ব ইউক্রেনে সেনাবাহিনী অগ্রসর হতে থাকায় কিয়েভ এবং ইউরোপ জুড়ে কর্মকর্তারা মস্কোকে স্টলিংয়ের অভিযোগ করেছেন। ইউক্রেন রাশিয়ার গভীরে অবাক করা ড্রোন ধর্মঘটও চালু করেছে।
রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা যখন মে মাসে বছরের পর বছর তাদের প্রথম সরাসরি শান্তি আলোচনার জন্য তুরস্কে বৈঠক করেন, তখন পুতিন দেখাতে ব্যর্থ হন। ট্রাম্প মে মাসে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে পুতিনের সাথে দেখা করা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হবে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি না যে কিছুই ঘটবে, আপনি এটি পছন্দ করেন বা না করেন, তিনি এবং আমি একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত” ট্রাম্প বলেছিলেন। “তবে আমাদের এটি সমাধান করতে হবে কারণ অনেক লোক মারা যাচ্ছে।”