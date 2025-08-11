ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পুতিনকে ‘অনুভব’ করবেন: এনপিআর

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ শেষ করতে প্রস্তুত কিনা তা নির্ধারণের জন্য তিনি আলাস্কায় শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলন ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছেন – এবং বলেছিলেন যে পুতিনের পদক্ষেপে তিনি অতীতে হতাশ হবেন।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “এটি সত্যিই একটি অনুভূতি-সভা,” কিছুটা হলেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি “সম্ভবত প্রথম দুই মিনিটে” জানেন যে কোনও চুক্তি সম্ভব হবে কিনা।
“আমি বলতে পারি, ‘অনেক ভাগ্য, লড়াই চালিয়ে যান।’ অথবা আমি বলতে পারি, ‘আমরা একটি চুক্তি করতে পারি,’ “ট্রাম্প বলেছিলেন।
ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে পুতিনের সাথে ব্রোকারের সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে তার সম্পর্কটি ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এখন চতুর্থ বছরে।
তবে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় মিত্ররা উদ্বিগ্ন যে পুতিন ইউক্রেনীয় সার্বভৌম অঞ্চলগুলির বৃহত সোয়াথগুলি গ্রহণের জন্য চাপ দেবেন। ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে কোনও সম্ভাব্য চুক্তিতে জড়িত “কিছু স্থল-অদলবদল” থাকবে।
“রাশিয়া ইউক্রেনের একটি বড় অংশ দখল করেছে। তারা কিছু খুব প্রধান অঞ্চল দখল করেছে। আমরা ইউক্রেনের জন্য সেই অঞ্চলটির কিছু ফিরে পেতে চেষ্টা করব,” ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন।
ইউরোপীয় নেতারা সভার আগে জেলেনস্কির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরামর্শের জন্য ট্রাম্পকে আহ্বান করছেন। ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি শীর্ষ সম্মেলনের আগে এবং অবিলম্বে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি এবং ইউরোপীয় মিত্রদের সাথে কথা বলবেন।
“আমি ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কথা বলছি। আমি রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সাথে কথা বলব I
আসন্ন বৈঠকটি প্রথমবারের মতো ট্রাম্প এবং পুতিন 2019 সাল থেকে মুখোমুখি হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে পরবর্তী পদক্ষেপটি জেলেনস্কি এবং পুতিনের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার জন্য হওয়া উচিত। “তাদের প্রয়োজন হলে আমি সেখানে থাকব, তবে আমি দুই নেতার মধ্যে একটি সভা স্থাপন করতে চাই।”