ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি ওয়াশিংটন পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করবেন

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সোমবার জাতির রাজধানীতে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের প্রয়োগের জন্য তার প্রচেষ্টাকে উল্লেখযোগ্যভাবে তীব্র করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি সাময়িকভাবে সিটি পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছেন এবং সেখানে অপরাধ মোকাবেলায় ন্যাশনাল গার্ডের ৮০০ সৈন্যকে মোতায়েন করছেন।
হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটনের একটি ডাইস্টোপিয়ান চিত্র আঁকেন, যার মধ্যে “রক্তের তৃষ্ণা” এবং “ইয়ং সেভেজের বন্য যুবক” সহ, যে সরকারী পরিসংখ্যানগুলির সাথে দৃ strongly ়তার সাথে বিপরীতে দেখা যায় যে শহরে সহিংস অপরাধগুলি 30 বছরের মধ্যে তাদের সর্বনিম্ন পয়েন্টে রয়েছে।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি রাজধানীর মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের ফেডারেল শট তদারকি করবেন এবং প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের সাথে তাঁর পাশে যোগ করেছেন যে তিনি “প্রয়োজনে ওয়াশিংটনে সামরিক বাহিনী পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, উদ্বোধনটি ৩০ দিন ধরে চলার উদ্দেশ্যে ছিল।
স্থানীয় কর্মকর্তারা তত্ক্ষণাত রাষ্ট্রপতির পদক্ষেপের সমালোচনা করেছিলেন। ডিসির অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শওয়ালব তাদেরকে “অভূতপূর্ব, অপ্রয়োজনীয় এবং অবৈধ” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর অফিস “জেলা বাসিন্দাদের অধিকার এবং সুরক্ষা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যা করবে তা করবে।”
ট্রাম্প শিকাগো সহ অন্যান্য শহরগুলিতে তার প্রচেষ্টা প্রসারিত করারও হুমকি দিয়েছিলেন, যদি তারা অপরাধের হার মোকাবেলা না করে তবে তার মতে, “নিয়ন্ত্রণের বাইরে” ছিল। তবে অন্যান্য জায়গায় হস্তক্ষেপ করার ট্রাম্পের কর্তৃত্ব আরও সীমাবদ্ধ হবে: সোমবার তাঁর এই ঘোষণাটি কলম্বিয়া জেলার স্বায়ত্তশাসন আইনের একটি অংশের আহ্বান জানিয়েছে যা তাকে সাময়িকভাবে নগর পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নিতে ক্ষমতা দেয়।
এটি আপনার জানা উচিত:
ডিসি প্রদর্শন: কোনও রাজ্যের গভর্নরের বিপরীতে, কলম্বিয়া জেলার জাতীয় গার্ডের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, যা রাষ্ট্রপতিকে এই সেনা মোতায়েন করার জন্য একটি বিস্তৃত ব্যবধান দেয়। এই বিষয়টির সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের মতে ট্রাম্প প্রশাসন ওয়াশিংটনে 120 এফবিআই এজেন্টদের রাতের টহল কার্যগুলিতে অস্থায়ীভাবে পুনরায় নিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। আরও পড়ুন>
ডাইস্টোপিয়ান বিবৃতি: ট্রাম্পের ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সবচেয়ে সাম্প্রতিক হুমকিগুলি সরকারী দক্ষতা বিভাগের একজন বিশিষ্ট সদস্য, তার ফেডারেল ব্যয় হ্রাস উদ্যোগের পরে গাড়ি চুরির চেষ্টায় মারধর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। তবে সোমবার তিনি শহরের আরও গা er ় সংস্করণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন, যা সহিংস অপরাধ এবং নৈরাজ্যের দ্বারা আক্রমণ করেছিল, যা এতে বাস করে এমন অনেকেই স্বীকৃতি দেয় না।
পারিবারিক উদ্দেশ্য: সারা দেশে শহরগুলিতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে অপরাধের নিন্দা করার সময়, তিনি নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং শিকাগোর মতো পারিবারিক উদ্দেশ্যগুলি তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তবে রিপাবলিকানদের নেতৃত্বে রাজ্যগুলিতে সর্বাধিক হত্যাকাণ্ডের হারের সাথে শহরগুলির উল্লেখ করেননি: মেমফিস, সেন্ট লুই বা নিউ অরলিন্স। তিনি ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে হিংসাত্মক পর্বটিও উপেক্ষা করেছিলেন: এল ক্যাপিটল -এ January জানুয়ারী, ২০২১ এর দাঙ্গা, যেখানে তাদের সমর্থকরা যে ২০২০ সালের নির্বাচনের হারানো হয়েছে তার শংসাপত্র বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। ট্রাম্প কয়েকশো এই হাহাকারকে ক্ষমা করেছিলেন, যাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং জানুয়ারিতে অবিলম্বে মুক্তি পাওয়ার আগে সাজা প্রদান করেছিলেন।
অন্যান্য মোতায়েন: এই গ্রীষ্মে, ট্রাম্প লস অ্যাঞ্জেলেসের ন্যাশনাল গার্ডের প্রায় 5,000 সৈন্যকে অভিবাসন র্যাগগুলির জন্য যে প্রতিবাদগুলি বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং তাদের তৈরি করা ফেডারেল এজেন্টদের সুরক্ষার জন্য তাদের রক্ষা করতে সহায়তা করার আদেশ দিয়ে প্রায় 5,000 সৈন্যকে প্রদর্শন করেছিলেন। সেই জাতীয় গার্ডের সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রায় 250 জন কম তখন থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এবং তার প্রথম মেয়াদে ট্রাম্প ২০২০ সালে জর্জ ফ্লয়েডের পুলিশ হত্যার পরে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের বিক্ষোভ চলাকালীন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের সময় আইন প্রয়োগের দায়িত্বে থাকা ন্যাশনাল গার্ড এবং ফেডারেল কর্মীদের সৈন্যদের ডেকেছিলেন।