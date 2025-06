ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি জুলাইয়ের আগের বাণিজ্য চুক্তির সময়সীমা বাড়ানোর জন্য উন্মুক্ত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার বলেছিলেন যে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য দেশগুলির সময়সীমা বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তবে তিনি মনে করেন না যে এটি প্রয়োজনীয় হবে।

একই সময়ে, তিনি আরও ইঙ্গিত করেছিলেন যে এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাঁর প্রশাসন দেশগুলিকে “চুক্তি কী” বলে চিঠি পাঠিয়ে দেবে।

ট্রাম্প “লেস মিসেরেবলস” এর পারফরম্যান্সের আগে এই মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি প্রথম মহিলার সাথে ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে অংশ নিয়েছিলেন।

“আমি চাই,” ট্রাম্প যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি দেশগুলিকে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনার জন্য ৮ জুলাইয়ের সময়সীমা বাড়িয়ে দিতে রাজি হন বা অন্যথায় খাড়া শুল্কের মুখোমুখি হন। “তবে আমি মনে করি না যে আমরা এই প্রয়োজনীয়তাটি নিয়ে যাচ্ছি,” রাষ্ট্রপতি যোগ করেছেন, সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে “আমরা এখনই চুক্তির দিক থেকে দুলছি”।

কার্যত প্রতিটি মার্কিন ট্রেডিং পার্টনার জন্য ২ এপ্রিল শুল্ক নীতিমালার ঘোষণা দেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই ট্রাম্প প্রশাসন দেশগুলিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করার সুযোগ দেওয়ার জন্য 90 দিনের বিরতি প্রতিষ্ঠা করতে বেছে নিয়েছিল।

ট্রাম্প বুধবারের কেনেডি সেন্টার পারফরম্যান্সের আগে সাংবাদিকদের সাথে ঝাঁকুনির সময় উল্লেখ করেছিলেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১৫ টি দেশের সাথে আলোচনায় রয়েছেন যাদের সাথে এখনও এটি একটি চুক্তি সিমেন্ট করার চেষ্টা করছে। তবে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে কোনও চুক্তি না হলে একতরফা শুল্কের হার নির্ধারণের জন্য তিনি এই অংশীদারদের চিঠি পাঠাতে চান।

“আমরা জাপানের সাথে কাজ করছি। আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে কাজ করছি We আমরা তাদের অনেকের সাথেই কাজ করছি We আমরা প্রায় 15 টি দেশের সাথে লেনদেন করছি But তবে আপনি জানেন যে আমাদের প্রায় 150-প্লাস রয়েছে, এবং আপনি পারবেন না [make a deal with all of them]। সুতরাং আমরা দেশগুলিতে প্রায় দেড় সপ্তাহ, দুই সপ্তাহের মধ্যে চিঠি পাঠাতে যাচ্ছি এবং তাদের চুক্তি কী তা তাদের জানিয়ে দিচ্ছি। “

ট্রাম্প যোগ করেছেন, “একটি নির্দিষ্ট সময়ে, আমরা কেবল চিঠিগুলি প্রেরণ করতে যাচ্ছি … এটিই এই চুক্তি বলে, আপনি এটি নিতে পারেন বা এটি ছেড়ে দিতে পারেন,” ট্রাম্প যোগ করেছেন।

উচ্চ প্রত্যাশিত চীনের সাথে বাণিজ্য আলোচনা এই সপ্তাহে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্বের দুটি বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে প্রাথমিক চুক্তির দিকে পরিচালিত করেছিল, তবে “কাঠামো” এখনও চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এবং ট্রাম্পের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মুলতুবি রয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় ট্রাম্প কেনেডি সেন্টারে সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা চীনের সাথে দুর্দান্ত কাজ করেছি। আমরা এতে খুব খুশি।” “আমাদের যা প্রয়োজন তা আমাদের কাছে রয়েছে এবং আমরা এটির সাথে খুব ভাল করতে যাচ্ছি And এবং আশা করি তারাও,”