ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি ন্যাশনাল গার্ড: এনপিআর এর সাথে ডিসিতে টহল দিচ্ছেন

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ এবং ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর সাথে টহল দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন যে তিনি ওয়াশিংটন, ডিসি-তে ব্যাপক অপরাধ ও গৃহহীনতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন তার বিরুদ্ধে উচ্চ-প্রোফাইলের চাপ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন
ট্রাম্প বলেছেন, “আমি আজ রাতে বাইরে যাব, আমি মনে করি, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর সাথে অবশ্যই। সুতরাং আমরা একটি কাজ করতে যাচ্ছি,” ট্রাম্প বলেছেন টড স্টারনেস শো। হোয়াইট হাউস তাত্ক্ষণিকভাবে ট্রাম্পের পরিকল্পনার বিষয়ে নিশ্চিত বা মন্তব্য করেনি।
ট্রাম্প এই মাসের শুরুর দিকে মহানগর পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নিতে জরুরি ক্ষমতা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের মোতায়েন করেছিলেন এবং শত শত ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে রাজধানীতে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছিলেন। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে একাধিক অভিযোগে 600০০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কয়েক ডজন গৃহহীন শিবির পরিষ্কার করা হয়েছে।
এই ক্র্যাকডাউনটি শহরের মেয়র এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা শীর্ষে সমালোচিত হয়েছে। বুধবার ইউনিয়ন স্টেশনে ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের সাথে একটি ফটো ওপির সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যানস এবং প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথকে বিক্ষোভকারীরা উত্সাহিত করেছিলেন।
