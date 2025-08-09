You are Here
News

ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি পরের শুক্রবার ইউক্রেন সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে পুতিনের সাথে সাক্ষাত করবেন

ওয়াশিংটন – রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি আগামী শুক্রবার আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আলোচনা করার জন্য বৈঠক করবেন, কয়েক সপ্তাহ ধরে হতাশার প্রকাশের পরে যে লড়াইটি রোধ করার জন্য আরও কিছু করা হচ্ছে না তার পরে একটি সম্ভাব্য অগ্রগতি। আরও পড়ুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts