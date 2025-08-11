ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি পরের শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সাথে দেখা করবেন ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে আলোচনা করতে

ওয়াশিংটন (এপি) – রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি আগামী শুক্রবার আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে সাক্ষাত করবেন ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনা করুনকয়েক সপ্তাহ পরে হতাশার প্রকাশের পরে একটি সম্ভাব্য অগ্রগতি যে লড়াইটি রোধ করার জন্য আরও কিছু করা হচ্ছে না।
ক্রেমলিন এখনও বিশদটি নিশ্চিত করতে পারেনি, যা ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছিলেন, তবে উভয় দেশই বলেছিল যে তারা আশা করেছিল যে পরের সপ্তাহের সাথে সাথে একটি সভা ঘটতে পারে।
এই জাতীয় শীর্ষ সম্মেলন এমন একটি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে যা তিন বছর আগে শুরু হয়েছিল যখন রাশিয়া তার পশ্চিমা প্রতিবেশী আক্রমণ করেছিল এবং কয়েক হাজার হাজার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল – যদিও মস্কো এবং কিভ থাকার পর থেকে এটি লড়াই বন্ধ করবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই শান্তির জন্য তাদের শর্ত থেকে দূরে।
তারিখ এবং স্থান নিশ্চিত করার আগে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্যে ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কোনও চুক্তিতে সম্ভবত “কিছু অঞ্চল অদলবদল করা” জড়িত থাকতে পারে তবে তিনি কোনও বিবরণ দেননি। ক্রেমলিনের ঘনিষ্ঠ কিছু সহ বিশ্লেষকরা পরামর্শ দিয়েছেন যে রাশিয়া চারটি অঞ্চলের বাইরে যে অঞ্চলটি সংযুক্ত করেছে বলে দাবি করেছে তার বাইরে এটি নিয়ন্ত্রণগুলি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে তাঁর বৈঠকটি ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিয়কে জড়িত কোনও বসার আলোচনার আগে আসবে। ট্রাম্প এর আগে পুতিনের সাথে দেখা করতেও রাজি হন এমনকি রাশিয়ান নেতা জেলেনস্কির সাথে নাও গেলেও। ইউরোপে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই মহাদেশের বৃহত্তম সংঘাত বন্ধ করার প্রয়াসে ইউক্রেনকে একপাশে রেখে দেওয়া যেতে পারে।
ট্রাম্পের এই ঘোষণা যে তিনি আমেরিকার মাটিতে আমেরিকার এক বিরোধীদের হোস্ট করার পরিকল্পনা করেছিলেন এই প্রত্যাশা নিয়ে তারা তৃতীয় দেশে মিলিত হবে বলে এই প্রত্যাশা ভেঙেছিল। অঙ্গভঙ্গি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে তাকে পরিয়াহ করার চেষ্টা করার পরে পুতিনের বৈধতা দেয়।
পুতিনের আমলে শুরুর দিকে, তিনি নিয়মিত তাঁর মার্কিন সহযোগীদের সাথে দেখা করেছিলেন। মস্কো অবৈধভাবে ২০১৪ সালে ইউক্রেনের ক্রিমিয়ান উপদ্বীপকে অবৈধভাবে সংযুক্ত করার পরে এবং ২০১ 2016 সালের মার্কিন নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার পরে রাশিয়া এবং পশ্চিমের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে এই সুরটি বন্ধ হয়ে যায় এবং সুরটি আইসিয়ার হয়ে ওঠে।
পুতিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষ সফর ছিল ২০১৫ সালে, যখন তিনি নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সভায় অংশ নিয়েছিলেন। 2021 সালের পর থেকে আলাস্কার বৈঠকটি প্রথম মার্কিন-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলন হবে, যখন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন পুতিনের সাথে জেনেভাতে দেখা করেছিলেন।
শুক্রবার ঘোষণার পরে বিশ্বের অন্য কোথাও – আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে কয়েক দশকের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে একটি কাঠামো ঘোষণার পরে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি পুতিনের সাথে “খুব শীঘ্রই” দেখা করবেন। তার পরবর্তী পোস্টে বলা হয়েছে যে “উচ্চ প্রত্যাশিত সভা” আলাস্কায় 15 আগস্ট ঘটবে এবং আরও বিশদটি অনুসরণ করবে।
‘অদলবদল অঞ্চল’
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে শীর্ষ সম্মেলনটি শীঘ্রই হত, “তবে আমি অনুমান করি যে সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে যা দুর্ভাগ্যক্রমে লোকেরা করতে হবে।”
ট্রাম্প বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতি পুতিন, আমি বিশ্বাস করি, শান্তি দেখতে চায় এবং জেলেনস্কি শান্তি দেখতে চায়।” তিনি বলেছিলেন যে, “রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির কাছে সমস্ত ন্যায্যতার সাথে, তিনি তার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পাচ্ছেন, ধরে নিই যে আমরা কিছু করেছি।”
ট্রাম্প বলেছিলেন যে একটি শান্তি চুক্তির অর্থ সম্ভবত ইউক্রেন এবং রাশিয়া তারা প্রতিটি নিয়ন্ত্রণ করে এমন কিছু অঞ্চল অদলবদল করবে।
“সহজ কিছু নয়,” রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন। “তবে আমরা কিছুটা ফিরে আসব We আমরা কিছুটা স্যুইচ করব We
এটি যদি কোনও বড় শান্তি চুক্তি করার শেষ সুযোগ ছিল তবে ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি শেষ সুযোগটি শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করি না,” এবং বলেছিলাম যে, “যখন এই বন্দুকগুলি বন্ধ হতে শুরু করে, তখন তাদের থামানো খুব কঠিন।”
হতাশ হয়ে পড়েছিল যে পুতিন প্রায় দুই সপ্তাহ আগে ট্রাম্প ইউক্রেনীয় শহরগুলিকে বোমা ফেলা বন্ধ করার আহ্বান জানায়নি তার আলটিমেটাম আপ সরানো রাশিয়ার উপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য এবং ক্রেমলিন কোনও নিষ্পত্তির দিকে না এগিয়ে গেলে রাশিয়ান তেল কিনে এমন দেশগুলিকে লক্ষ্য করে গৌণ শুল্ক প্রবর্তন করতে।
দ্য সময়সীমা শুক্রবার ছিল। তবে ট্রাম্পের পুতিনের সাথে আসন্ন বৈঠকের ঘোষণার পরে হোয়াইট হাউস সেই সন্ধ্যায় সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।
ট্রাম্প পুতিনের সাথে বৈঠক ঘোষণার আগে, রাশিয়াকে লড়াই বন্ধ করার জন্য তার চাপ দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল কোন অগ্রগতি বিতরণ। ক্রেমলিনের বড় সেনাবাহিনী আস্তে আস্তে সেনাবাহিনী এবং বর্মের প্রচুর ব্যয় করে ইউক্রেনের আরও গভীর দিকে এগিয়ে চলেছে যখন এটি নিরলসভাবে ইউক্রেনীয় শহরগুলিতে বোমা। রাশিয়া এবং ইউক্রেন শান্তির জন্য তাদের শর্তগুলিতে অনেক দূরে।
ইউক্রেনীয় সেনারা বলে যে তারা লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত
ইউক্রেনীয় বাহিনী উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেন পর্যন্ত সাপকে এক হাজার কিলোমিটার (620 মাইল) সামনের লাইন ধরে তীব্র লড়াইয়ে লক করা আছে। পূর্ব ডোনেটস্ক অঞ্চলের পোকরভস্ক অঞ্চলটি শাস্তির সূত্রপাত করছে কারণ রাশিয়া প্রতিবেশী ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা করছে। ইউক্রেনের উল্লেখযোগ্য জনশক্তি ঘাটতি রয়েছে।
ইউক্রেনের উত্তর সুমি সীমান্ত অঞ্চলেও তীব্র লড়াই চলছে, যেখানে ইউক্রেনীয় বাহিনী সেখান থেকে ডোনেটস্কে প্রেরণ করা রোধ করতে রাশিয়ান সৈন্যদের জড়িত করছে।
ডোনেটস্কের পোকরভস্ক অঞ্চলে একজন কমান্ডার বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে মস্কো শান্তিতে আগ্রহী নয়।
স্পার্টান ব্রিগেডের একটি ড্রোন ইউনিটের কমান্ডার বুদা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন, “তাদের সাথে আলোচনা করা অসম্ভব। একমাত্র বিকল্প তাদের পরাজিত করা।” ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনীর নিয়ম মেনে তিনি কেবল তাঁর কল সাইন ব্যবহার করেছিলেন।
“আমি চাই যে তারা তাদের একমত হতে পারে এবং এই সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেয়, তবে রাশিয়া তাতে সম্মত হবে না। এটি আলোচনা করতে চায় না। সুতরাং একমাত্র বিকল্প হ’ল তাদের পরাজিত করা,” তিনি বলেছিলেন।
দক্ষিণ জাপোরিজিয়া অঞ্চলে, কল সাইন ওয়ার্সা ব্যবহার করে একজন হাওয়েটজার কমান্ডার বলেছেন, সেনা রাশিয়ার আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য দৃ determined ়সংকল্পবদ্ধ।
“আমরা আমাদের জমিতে আছি, আমাদের কোনও উপায় নেই,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং আমরা আমাদের মাঠে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের কোনও বিকল্প নেই।”
পুতিন ফোন কলগুলির একটি ঝাঁকুনি দেয়
ক্রেমলিন শুক্রবার বলেছিল যে পুতিনের চীনা নেতা শি জিনপিংয়ের সাথে একটি ফোন কল ছিল, এই সময় তিনি এই সপ্তাহের শুরুতে তাঁর বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে শি কে জানিয়েছিলেন ট্রাম্প দূত স্টিভ উইটকফ। ক্রেমলিনের কর্মকর্তারা বলেছেন, শি “দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ইউক্রেনীয় সংকট মীমাংসার জন্য সমর্থন প্রকাশ করেছেন।”
পুতিন পরের মাসে চীন সফর করবেন। চীন, উত্তর কোরিয়া এবং ইরান সহ, আছে সামরিক সহায়তা প্রদান করেছে রাশিয়ার যুদ্ধের প্রচেষ্টার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে।
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স -তে বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে সর্বশেষ ইউক্রেনের সর্বশেষ উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলার জন্য তাঁরও ফোন হয়েছিল। ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষরিত বুধবার রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতে অতিরিক্ত 25% শুল্ক রাখার জন্য, যা আমেরিকান রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে রাশিয়ার যুদ্ধের জন্য অর্থায়ন করতে সহায়তা করছে।
ক্রেমলিন জানিয়েছে, পুতিনের আহ্বান দক্ষিণ আফ্রিকা, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান এবং বেলারুশের নেতাদের সাথে তাঁর ফোন কথোপকথনের পরে।
কলগুলিতে কমপক্ষে একজন বিশ্লেষককে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে পুতিন সম্ভবত রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্রদের একটি সম্ভাব্য বন্দোবস্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলেন যা ট্রাম্পের সাথে একটি শীর্ষ সম্মেলনে পৌঁছানো যেতে পারে।
“এর অর্থ হ’ল প্রথমবারের মতো এক ধরণের বাস্তব শান্তি চুক্তি পৌঁছেছে,” ক্রেমলিনপন্থী মস্কো-ভিত্তিক বিশ্লেষক সের্গেই মার্কভ বলেছেন।
বিশ্লেষকরা বলছেন পুতিন পশ্চিমকে ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছেন
পুতিন একটি আগের মধ্যে বলেছেন বিবৃতি যে তিনি আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে ট্রাম্পের সাথে দেখা করার আশা করেছিলেন, সম্ভবত সংযুক্ত আরব আমিরাত।
ওয়াশিংটন থিংক ট্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর স্টাডিজ ইনস্টিটিউট বৃহস্পতিবার একটি মূল্যায়নে বলেছে যে, “পুতিন তার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আগ্রহী রয়েছেন এবং অর্থপূর্ণভাবে কোনও শান্তি প্রক্রিয়াতে জড়িত না হয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে দ্বিপাক্ষিক ছাড়গুলি বের করার চেষ্টা করছেন।”
“পুতিন বিশ্বাস করে চলেছেন যে সময়টি রাশিয়ার পক্ষে এবং রাশিয়া ইউক্রেন এবং পশ্চিমকে ছাড়িয়ে যেতে পারে,” এতে বলা হয়েছে।
স্টেপেনেনকো ইউক্রেনের ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চল থেকে রিপোর্ট করেছেন। ইউক্রেনের কিয়েভের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লেখক সাম্যা কুল্লব এবং ওয়াশিংটনের মিশেল এল প্রাইস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।