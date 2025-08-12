ট্রাম্প বলেছেন যে পুতিন ইউক্রেনের সাথে শান্তি চাইলে তিনি দ্রুত জানবেন

নিবন্ধ সামগ্রী
ওয়াশিংটন – রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন যে তিনি এই সপ্তাহে রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর বৈঠকে নিছক মুহুর্তগুলি নির্ধারণ করবেন বলে আশা করেছিলেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কোনও চুক্তি কাজ করা সম্ভব হবে কিনা।
নিবন্ধ সামগ্রী
ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “এই বৈঠকের শেষে, সম্ভবত প্রথম দুই মিনিট, আমি ঠিক জানি যে কোনও চুক্তি করা যায় কি না,” তিনি হোয়াইট হাউসের একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে তিনি অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ওয়াশিংটনের পুলিশ বাহিনীকে ফেডারেল টেকওভারের পরিকল্পনা ঘোষণা করার আহ্বান জানিয়েছেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
তিনি বলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন আলাস্কার পুতিনের সাথে শুক্রবারের সিটডাউন হবে “সত্যিই একটি অনুভূতি সভা”। ট্রাম্প যোগ করেছেন যে “এটি ভাল হবে, তবে এটি খারাপ হতে পারে” এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি বলতে পারেন, “অনেক ভাগ্য, লড়াই চালিয়ে যান Or বা আমি বলতে পারি, আমরা একটি চুক্তি করতে পারি।”
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে আক্রমণ করার পর থেকে পুতিন রাশিয়ার লাভগুলি লক করতে চান কারণ ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দেয় যা নাগালের বাইরে থেকে যায়। ট্রাম্পের একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর আগ্রহ ইউক্রেন এবং ইউরোপে রাশিয়ার পক্ষে এই জাতীয় চুক্তি সম্পর্কে ইউক্রেনের পর্যাপ্ত ইনপুট ছাড়াই আশঙ্কা বাড়িয়েছে। ট্রাম্প পর্যায়ক্রমে উভয় নেতাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে কঠোর সমালোচনা করেছেন – এবং এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ – দ্বন্দ্বকে দ্রুত শেষ করার জন্য।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
এখন পর্যন্ত বৈঠকে জেলেনস্কি অন্তর্ভুক্ত নয়
সোমবার ট্রাম্প বারবার সম্ভাবনাগুলি বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির পক্ষে পুতিনের সাথে তাঁর আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য চাপ দেবেন এবং বিশেষত জেলেনস্কিয়কে বরখাস্ত করেছিলেন এবং শান্তির সন্ধানের প্রয়াসের অংশ হওয়ার প্রয়োজন ছিল।
তিনি বলেছিলেন যে রাশিয়া যে যুদ্ধ শুরু করেছিল তা থামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না করে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি “প্রচুর সভা” করেছিলেন। ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেছিলেন যে জেলেনস্কি যুদ্ধের সময়কালের জন্য ক্ষমতায় ছিলেন এবং বলেছিলেন যে সেই সময়ে “কিছুই হয়নি”। তিনি বিপরীত করেছিলেন যে পুতিনের সাথে, যিনি কয়েক দশক ধরে রাশিয়ায় ক্ষমতা অর্জন করেছেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে, পুতিনের সাথে তার বৈঠকের পরে, “পরবর্তী বৈঠকটি জেলেনস্কি এবং পুতিনের সাথে হবে” তবে এটি “পুতিন এবং জেলেনস্কি এবং আমার” সাথে একটি বৈঠকও হতে পারে।
নিবন্ধ সামগ্রী
ইউরোপীয় মিত্ররা ইউক্রেনের জড়িত থাকার জন্য চাপ দিয়েছে, ভয়ে যে আলোচনাগুলি অন্যথায় মস্কোর পক্ষে হতে পারে।
এই মুহুর্তে, ট্রাম্প বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে তাঁর আলোচনার পরে তিনি জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের ডাকবেন “তাদের কী ধরণের চুক্তি – আমি কোনও চুক্তি করব না। কোনও চুক্তি করা আমার পক্ষে নয়।”
ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনের প্রথম অংশটি জেলেনস্কিয়কে ডিক্রি করে ব্যয় করেছিলেন, এমনকি তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি স্বৈরশাসক ছিলেন কারণ তাঁর দেশ যুদ্ধের সময় নির্বাচন করেনি। ট্রাম্প এবং সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি মার্কিন সমর্থনের জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিলেন না বলে ফেব্রুয়ারিতে ওভাল অফিস থেকে জেলেনস্কিয়কে আঘাত করা হয়েছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
পুতিনের সাথে ট্রাম্পের আপ এবং ডাউন সম্পর্ক
সাম্প্রতিককালে, ট্রাম্প পুতিনের প্রতি হতাশা প্রকাশ করেছেন যে রাশিয়া আরও গুরুতরভাবে যুদ্ধবিরতি দেওয়ার জন্য চাপ নিতে পারে নি এবং জেলেনস্কির প্রতি তার সুরকে নরম করেছে। সোমবার তাঁর মন্তব্যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি সম্ভবত আরও একটি হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেন।
“রাষ্ট্রপতি পুতিন আমাকে জড়িত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন,” ট্রাম্প বলেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে এটি “অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল” যে পুতিন শুক্রবারের বৈঠকের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন, পরিবর্তে ট্রাম্পকে রাশিয়ায় যাওয়ার জোর দেওয়ার পরিবর্তে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি যুদ্ধবিরতি দেখতে চাই। আমি উভয় পক্ষের জন্য যে সেরা চুক্তি করা যায় তা দেখতে চাই।”
রাষ্ট্রপতি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে যে কোনও বড় চুক্তিতে কোনও বড় চুক্তিতে বিশদ না রেখে জমি অদলবদলে জড়িত থাকতে পারে। তিনি মস্কোকে আরও বেশি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলির হুমকি দিয়েছিলেন যদি আরও কিছু যুদ্ধবিরতির দিকে কাজ করার জন্য কাজ না করা হয়, তবে সোমবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, শুক্রবারের বৈঠকটি সফল হওয়া উচিত, তিনি এমন একদিন দেখতে পেলেন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া বাণিজ্য সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তুলেছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
পুতিন তার সমস্ত অঞ্চলকে এখন দখল করে রাখার এবং ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগ দিতে বাধা দেওয়ার জন্য তার দাবিতে অটল হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এটি মস্কোর প্রভাবের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে।
জেলেনস্কি জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি ইউক্রেনীয় অঞ্চলের কোনও আনুষ্ঠানিক রাশিয়ান সংযুক্তিতে কখনও সম্মতি জানাবেন না বা ন্যাটো সদস্যতার জন্য বিড ছেড়ে দেবেন না।
পুতিন বিশ্বাস করেন যে ইউক্রেনীয় বাহিনী এক হাজার কিলোমিটার ফ্রন্টে রাশিয়ান অগ্রগতি ধরে রাখতে লড়াই করে মাটিতে তার সুবিধা রয়েছে। সামনের লাইনে, ইউক্রেনীয় কয়েকজন সৈন্য বিশ্বাস করে যে যুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।
ইউরোপীয়রা এই সপ্তাহে ভার্চুয়াল সভা করবে
ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয়রা এ পর্যন্ত শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রিত না হওয়ার সাথে সাথে জার্মানি বুধবার ভার্চুয়াল বৈঠকের জন্য ট্রাম্প, জেলেনস্কি, ন্যাটো চিফ এবং আরও বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় নেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
জার্মান চ্যান্সেলারি বলেছিলেন যে আলোচনায় রাশিয়ার চাপ এবং শান্তি আলোচনার জন্য এবং “আঞ্চলিক দাবি ও সুরক্ষার সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য প্রস্তুত করার জন্য অতিরিক্ত উপায় চাইবে।”
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জের মুখপাত্র স্টিফেন মায়ার বলেছেন, জার্মান সরকার সর্বদা জোর দিয়েছিল যে বর্ডারকে জোর করে স্থানান্তরিত করা উচিত নয় “এবং ইউক্রেনের নিজের ভাগ্য” স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিতভাবে “সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
এর আগে, একটি ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলা মস্কোর প্রায় 418 কিলোমিটার পূর্বে একটি অঞ্চলে একজনকে হত্যা করে এবং দু’জন আহত করে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে যে এর বিমান প্রতিরক্ষা রাতারাতি এবং সোমবার সকালে বেশ কয়েকটি রাশিয়ান অঞ্চল এবং ক্রিমিয়ান উপদ্বীপের উপর দিয়ে মোট 39 টি ইউক্রেনীয় ড্রোনকে বাধা দিয়েছে এবং ধ্বংস করেছে, যা ২০১৪ সালে রাশিয়া সংযুক্ত হয়েছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী