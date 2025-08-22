ট্রাম্প বলেছেন যে মার্কিন সরকার এখন 10% ইন্টেলের ‘নিয়ন্ত্রণ করে’

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিন সরকার সংগ্রামী মার্কিন ভিত্তিক চিপ প্রস্তুতকারক ইন্টেলে 10% অংশ গ্রহণ করবে। তবে রাষ্ট্রপতির শব্দের পছন্দগুলি অবশ্যই কয়েকটা ভ্রুয়ের চেয়ে বেশি উত্থাপন করবে, বিশেষত যেহেতু ট্রাম্প সরকার এর আগে বলেছে যে ফেডারেল সরকারের প্রযুক্তি সংস্থায় কোনও কর্পোরেট প্রশাসনের ভূমিকা থাকবে না।
ট্রাম্প লিখেছেন, “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এখন আমাদের এক দুর্দান্ত আমেরিকান সংস্থা যার আরও অবিশ্বাস্য ভবিষ্যত রয়েছে তার 10% এর সম্পূর্ণ মালিক এবং নিয়ন্ত্রণ করে তা জানিয়ে আমার বড় সম্মানের বিষয়,” ট্রাম্প লিখেছেন সত্য সামাজিক।
গত সপ্তাহে এই চুক্তির বিষয়ে গুজব ফাঁস হওয়ার সাথে সাথে ইন্টেলে 10% মালিকানার অংশীদারিত্ব নেওয়া সরকার অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়। তবে লোকেরা কী অবাক করতে পারে তা হ’ল ট্রাম্পের “নিয়ন্ত্রণ” শব্দের ব্যবহার। এর অর্থ কী তা এখনও কেউ জানে না বলে মনে হয়।
ট্রাম্প আরও বলেছিলেন, “আমি এই চুক্তির সাথে এই চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছি, সংস্থার অত্যন্ত সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।
ট্রাম্পের মতে এটি “এটি আমেরিকার জন্য একটি দুর্দান্ত চুক্তি এবং ইন্টেলের জন্যও একটি দুর্দান্ত চুক্তি। রাষ্ট্রপতি এখনকার কাস্টমারি দিয়ে তাঁর পদটি শেষ করেছেন, “আমেরিকা আবার দুর্দান্ত করুন!” এবং “এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।”
মঙ্গলবার লুটনিকের অস্বীকার
মঙ্গলবার সিএনবিসির সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময় কমার্সের সচিব হাওয়ার্ড লুটনিককে ইন্টেলের সরকারী অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। লুটনিক বিশেষভাবে কুইজ করা হয়েছিল যে সরকার ইন্টেলে প্রশাসনের ভূমিকা পাবে কিনা, বাণিজ্য সচিব জোর দিয়েছিলেন এমন কিছু ঘটবে না।
https://www.youtube.com/watch?v=r12sdeqrkvm
“আপনি কি এখানে প্রশাসন পান?” সিএনবিসি হোস্ট ডেভিড ফ্যাবার জিজ্ঞাসা করলেন।
“না, না, না, না, না …” লুটনিক বারবার প্রশ্নটির দিকে বললেন, পুরো ধারণাটি অযৌক্তিক বলে পরামর্শ দিয়েছিল। “আসুন, সেই জিনিসটি বন্ধ করুন। এটি প্রশাসনের নয়, ঠিক আছে, আমরা আমেরিকান জনগণের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য বিডেনের অধীনে ইক্যুইটি হিসাবে অনুদান ছিল।”
ফ্যাবার উল্লেখ করেছিলেন যে 10% এর মালিকানাধীন অন্য কোনও সত্তা সেই সংস্থাটি কীভাবে চালিত হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি বক্তব্য আশা করবে। লুটনিক তাকে বারবার বলে “ভ-ভোটিং, অ-ভোটগ্রহণ” বলে ডুবিয়ে দেওয়ার আগে ফ্যাবার বলতে শুরু করেছিলেন, “কেন আপনি কিছু চান না …”
ফ্যাবার উল্লেখ করেছিলেন যে জাপান ভিত্তিক নিপ্পন স্টিল যখন মার্কিন ইস্পাত কেনার চেষ্টা করেছিল তখন মার্কিন সরকার একটি তথাকথিত “সোনার শেয়ার” পেয়েছিল, যার অর্থ ট্রাম্প সম্ভাব্যভাবে কর্পোরেট সিদ্ধান্তগুলি পছন্দ করতে পারেন না। এই মুহুর্তে ট্রাম্প এই নতুন 10% অংশের সাথে ইন্টেলে কী ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে তা স্পষ্ট নয়, যার মধ্যে সম্ভবত বিডেন-যুগের চিপস অ্যাক্ট থেকে ইন্টেলের জন্য অনুদান হিসাবে $ 10.86 বিলিয়ন ডলার রূপান্তর জড়িত, মঙ্গলবার রিপোর্টিং অনুসারে, নিউ ইয়র্ক টাইমস।
কে আসলে এই চুক্তিতে আলোচনা করেছে?
ট্রাম্পের অল্প সময়ের আগে লুটনিকই প্রথম সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংবাদটি ভেঙে ফেলেন, যদিও বাণিজ্য সচিবের এই ঘোষণাটি স্পষ্টতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী দেশে কম ওজন বহন করে, প্রিয় নেতা যতক্ষণ না এটি সত্য বলে না বলে এটি বাস্তব নয়।
লুটনিক লিখেছেন, “বড় খবর: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এখন আমাদের এক দুর্দান্ত আমেরিকান প্রযুক্তি সংস্থাগুলির মধ্যে 10% ইন্টেলের মালিক।
লুটনিকের টুইটটি 4:10 অপরাহ্ন ইটি প্রেরণ করা হয়েছিল এবং এতে ইন্টেল সিইও লিপ বু-টানের সাথে তার একটি ছবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত এটি ট্রাম্পকে বিরক্ত করেছিলেন, যিনি প্রায় এক ঘন্টা পরে, সন্ধ্যা: 0: ০৪ টায় সত্য সামাজিক বিষয়ে নিজের পোস্ট পাঠিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় বাক্যে “আমি এই চুক্তির সাথে এই চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছি” দাবিটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।
প্রেসিডেন্ট চীনের সাথে কথিত লিঙ্কগুলি নিয়ে ইন্টেল সিইওর পদত্যাগের আহ্বান জানানোর পরে ট্রাম্প গত সপ্তাহে ট্যানের সাথে বৈঠক করেছিলেন বলে জানা গেছে। ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে সেখানে “এই সমস্যার আর কোনও সমাধান নেই” তবে তার সুর বদলেছে সভার পরে।
ডেমস কি বলে?
বাম দিকের লোকেরা আমেরিকার পক্ষে ট্রাম্পের পরিকল্পনাটি ভাল কিনা তা নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ডেমোক্র্যাটদের সাথে কক্কাস করা ভার্মন্টের একজন স্বতন্ত্র সেন বার্নি স্যান্ডার্স এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছিলেন যে তিনি মার্কিন সরকারকে ইক্যুইটি অংশ নেওয়ার পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন।
“যদি মাইক্রোচিপ সংস্থাগুলি তারা ফেডারেল সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত উদার অনুদানগুলি থেকে লাভ করে তবে আমেরিকার করদাতাদের সেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত রিটার্নের অধিকার রয়েছে,” স্যান্ডার্স রয়টার্সকে বলেছেন।
তবে ভার্জিনিয়ার একজন ডেমোক্র্যাট সেন মার্ক ওয়ার্নার এত জোরালোভাবে এক বা অন্য কোনওভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন না। গিজমোডোকে একটি ইমেলের মাধ্যমে ওয়ার্নার বলেছিলেন যে ইক্যুইটি স্টেক গ্রহণ করা “সঠিক পদ্ধতির হতে পারে বা নাও হতে পারে”, যদিও এই জোর দিয়ে যে কাটিয়া প্রান্তের চিপগুলি “সংযম ছাড়াই চীনে প্রবাহিত করা উচিত নয়” যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগগুলি আন্ডারকুট করে
ওয়ার্নার বলেছিলেন, “আমাদের এমন একটি কৌশল দরকার যা আমেরিকান উদ্ভাবন রক্ষা করে, আমাদের কর্মশক্তি শক্তিশালী করে এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগুলি আমেরিকান হাতে দৃ ly ়ভাবে রাখে,” ওয়ার্নার বলেছিলেন। “অতিরিক্তভাবে, অন্যান্য হাই-প্রোফাইল প্রযুক্তির লেনদেনের বিষয়ে প্রশাসনের সাম্প্রতিক পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসকে অবশ্যই জাতীয় সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বেসরকারী খাতের সিদ্ধান্তে আগ্রহের সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব বা অযৌক্তিক হস্তক্ষেপের জন্য পুরোপুরি তদন্ত করতে হবে।”
ইন্টেল সমুদ্রের একটি ড্রপ
ওয়ার্নার একেবারে ঠিক বলেছেন যে কংগ্রেসকে বেসরকারী সংস্থাগুলিতে আগ্রহের যে কোনও দ্বন্দ্ব বা “অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ” খতিয়ে দেখা উচিত। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ট্র্যাজেক্টোরি দেওয়া – যেখানে আমরা পেয়েছি সশস্ত্র সৈন্য ডিসির রাস্তায় এবং এর বিরুদ্ধে হয়রানি প্রচার রাষ্ট্রপতির বিরোধীরা– এটি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে যে কংগ্রেস শীঘ্রই কোনও চেক বা ব্যালেন্স মোতায়েন করবে।