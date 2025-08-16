ট্রাম্প বলেছেন যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পুতিনের সাথে কোনও চুক্তি নেই

নিবন্ধ সামগ্রী
যৌথ বেস এলমেনডরফ-রিচার্ডসন, আলাস্কা-রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি এবং ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার বৈঠকের পরে রাশিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কোনও চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেননি-পুতিন বলেছিলেন যে তারা “একটি বোঝাপড়া” এ এসেছেন-কারণ দু’জন নেতা একে অপরের প্রশংসা করার সময় কী বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন।
আলাস্কায় প্রায় ২/২ ঘন্টা বৈঠকের পরে তারা একটি মঞ্চ ভাগ করে নেওয়ার সাথে সাথে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে পুতিন বলেছিলেন যে তিনি এবং ট্রাম্প ইউক্রেনের উপর একটি “বোঝাপড়া” পৌঁছেছেন এবং ইউরোপকে “নাসেন্ট অগ্রগতি টর্পেডো” না দেওয়ার জন্য সতর্ক করেছিলেন।
তবে ট্রাম্প তখন বলেছিলেন, “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই” এবং বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে শীঘ্রই আলোচনার বিষয়ে তাদের কথা বলার পরিকল্পনা করেছিলেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা ছিল এবং অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল।” “এবং এখানে খুব কমই বাকি রয়েছে। কিছু কিছু তা তাত্পর্যপূর্ণ নয় One এটি সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।”
তিনি চালিয়ে যান: “আমরা সেখানে পাইনি।”
হাই-প্রোফাইল শীর্ষ সম্মেলনটি কোনও চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছিল, বা এমনকি বিরতি, নৃশংস দ্বন্দ্ব-১৯৪45 সালের পর থেকে ইউরোপের বৃহত্তম ভূমি যুদ্ধ-যা তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ছড়িয়ে পড়েছে। দু’জনেই একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন করবেন বলে আশা করা হয়েছিল তবে পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে পালা নিয়েছিলেন। পুতিন প্রথমে গিয়েছিলেন এবং তারপরে ট্রাম্প, কিন্তু দুজনেই প্রশ্ন না নিয়ে চলে গেলেন।
এক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসা পুতিনের পক্ষে একটি জয় ছিল, যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের বেশিরভাগ অংশ দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল। ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে আলাস্কায় আসতে রাজি হওয়াও ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলিও স্থগিত করেছিল যদি না মস্কো লড়াইকে ঘনিষ্ঠভাবে আনতে আরও কঠোর পরিশ্রম না করে।
শুক্রবার মে মাসের পর থেকে এই ফলাফলটি রাশিয়ার নেতারও উপকৃত হতে পারে ভবিষ্যতে আরও বেশি সভা শুরু করে। রাশিয়ার বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে ন্যায্য অগ্রগতি করছে এবং ট্রাম্পের সাথে আরও আলোচনা তাদের নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়ানোর সময় এটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও সময় দেয়।
পুতিন তাদের কথোপকথনের “বন্ধুত্বপূর্ণ” সুরের জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে “পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে সহযোগিতায় ফিরে যাওয়া উচিত।”
তিনি ট্রাম্পকে এমন একজন হিসাবে প্রশংসা করেছিলেন যার “তিনি কী অর্জন করতে চান সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা রয়েছে এবং তাঁর দেশের সমৃদ্ধি সম্পর্কে আন্তরিকভাবে যত্নশীল এবং একই সাথে রাশিয়ার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ রয়েছে তা বোঝার বিষয়টি দেখায়।”
পুতিন বলেছেন, “আমি আশা করি যে আজকের চুক্তিগুলি কেবল ইউক্রেনীয় সমস্যা সমাধানের জন্যই নয়, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসায়ের মতো, বাস্তববাদী সম্পর্কের পুনরুদ্ধারের সূচনাও চিহ্নিত করবে।”
ট্রাম্প পুতিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর মন্তব্য শেষ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, “আমরা খুব শীঘ্রই আপনার সাথে কথা বলব এবং সম্ভবত খুব শীঘ্রই আপনাকে আবার দেখতে পাব।” পুতিন যখন হেসে এবং প্রস্তাব দিলেন, “পরের বার মস্কোতে,” ট্রাম্প বলেছিলেন “এটি একটি আকর্ষণীয়” এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি সমালোচনার মুখোমুখি হতে পারেন তবে “আমি সম্ভবত এটি ঘটতে দেখেছি।”
