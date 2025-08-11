You are Here
ট্রাম্প বলেছেন সোনার শুল্কের মুখোমুখি হবে না
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সোমবার ঘোষণা করেছিলেন যে সোনার আমদানিতে কোনও শুল্ক রাখা হবে না, গত সপ্তাহে সোনার বাজার অশান্তিতে পড়ার পরে স্পষ্টতার প্রস্তাব দিয়েছিল।

হোয়াইট হাউস গত সপ্তাহে বলেছিল যে ট্রাম্প স্বর্ণের বারগুলিতে শুল্ক সম্পর্কিত প্রশাসনের নীতি স্পষ্ট করার জন্য একটি নির্বাহী আদেশ জারি করবেন এমন প্রতিবেদনের পরে যে শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা 1-কিলোগ্রাম এবং 100-আউন্স বারকে একটি নির্দিষ্ট কাস্টমস কোডের সাথে শ্রেণিবদ্ধ করা উচিত যা তাদের শুল্কের সাপেক্ষে পরিণত করবে।

স্বর্ণের শুল্কগুলি এটি যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করার ব্যয় বাড়িয়ে দিত, যা সরবরাহের চেইনগুলিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং উচ্চতর দামের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ট্রাম্প তামা এবং ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম সহ অন্যান্য ধাতুতে শুল্ক রেখেছেন। তিনি অটোমোবাইলগুলিতে শুল্ক, পাশাপাশি কয়েক ডজন দেশ থেকে আমদানিতে কম্বল শুল্কও রেখেছেন।

