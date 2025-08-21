ট্রাম্প বলেছেন স্মিথসোনিয়ান দাসত্বের ইতিহাসে খুব বেশি মনোনিবেশিত | ইতিহাস

এই সপ্তাহে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্মিথসোনিয়ান সম্পর্কে তাঁর আইনজীবীদের চালু করার হুমকি – এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা “নিয়ন্ত্রণের বাইরে” ডাব করে এবং দাসত্ব সম্পর্কে খুব বেশি বলে অভিযুক্ত – একটি সাধারণ হোয়াইট হাউস পর্যালোচনার সাপেক্ষে কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য কী পরিকল্পনা করা যেতে পারে তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।
মঙ্গলবার বিকেলে সত্য সামাজিক সম্পর্কিত একটি প্রকাশনায় ট্রাম্প বলেছিলেন যে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন “কীভাবে খারাপ দাসত্ব” এর দিকে খুব বেশি মনোনিবেশ করেছিল এবং যাদুঘরগুলিকে “মূলত,” মূলত, ‘এর শেষ বিভাগ’ বলে অভিহিত করেছে ‘জেগে উঠল‘”।
হোয়াইট হাউস গত সপ্তাহে আটটি যাদুঘর দিয়ে শুরু করে স্মিথসোনিয়ান সামগ্রীর আরও আক্রমণাত্মক পর্যালোচনা ঘোষণা করেছিল। মঙ্গলবারের প্রকাশনায় ট্রাম্প বিশদ বলেছিলেন যে তিনি তাঁর আইনজীবীদের “যাদুঘরগুলি বিশ্লেষণ করার জন্য” নির্দেশনা দিয়েছিলেন “এবং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে ঠিক একই প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিলেন, যেখানে প্রচুর অগ্রগতি হয়েছিল।”
“স্মিথসোনিয়ান নিয়ন্ত্রণের বাইরে, যেখানে যা আলোচনা করা হয় তা হ’ল আমাদের দেশটি কীভাবে ভয়ঙ্কর, দাস কীভাবে খারাপ ছিল এবং কীভাবে নিপীড়িতরা সাফল্য সম্পর্কে সফল ছিল না, উজ্জ্বলতা সম্পর্কে কিছুই নয়, ভবিষ্যতের বিষয়ে কিছুই নয়,” পোস্ট ট্রাম্প।
হোয়াইট হাউসের একজন কর্মচারী, যিনি আইনজীবীদের বিশ্লেষণ সম্পর্কে আর কোনও বিবরণ দেননি, তিনি বলেছেন ওয়াশিংটন পোস্ট যে “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প পাওয়ার জন্য সমস্ত বিকল্প এবং উপায়গুলি অন্বেষণ করবেন জেগে উঠল স্মিথসোনিয়ান এবং এটি দোষারোপ করুন। “স্মিথসোনিয়ানের একজন মুখপাত্র ট্রাম্পের প্রকাশনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
অ্যাসোসিয়েশন অফ আর্ট মিউজিয়াম ডিরেক্টরদের নীতি পরিচালক অ্যান্ডি ফিঞ্চের মতে, যার সদস্যদের মধ্যে কিছু স্মিথসোনিয়ান ডিরেক্টর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ট্রাম্প তার আইনজীবীদের উল্লেখ করেছেন যে এই অর্থ হতে পারে যে তিনি স্মিথসোনিয়ান সংস্থায় পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করছেন এবং তহবিল নয়, যদিও এটি তার যোগ্যতা নয়।
চাপ কৌশল
মার্চ মাসে, স্মিথসোনিয়ান সম্পর্কে হোয়াইট হাউসের প্রথম আদেশে হোয়াইট হাউসের সিনিয়র সহযোগী লিন্ডসে হালিগান এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস, যিনি ইনস্টিটিউশনের পরিচালনা পর্ষদের অংশ, সাইটে “অনুপযুক্ত আদর্শ” বিশ্লেষণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। গত সপ্তাহের চিঠিটি, যা বিশ্লেষণের বিস্তারিত বর্ণনা করে, অভ্যন্তরীণ নীতি কাউন্সিলের পরিচালক ভিন্স হেল এবং পরিচালনা ও বাজেট অফিসের প্রধান রাসেল ভোগট হলিগান স্বাক্ষর করেছিলেন।
স্মিথসোনিয়ান এবং হোয়াইট হাউসের মধ্যে নেতৃত্বের অচলাবস্থার পরে রিজেন্টস বোর্ড কর্তৃক চালু করা এই প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে নিজস্ব সামগ্রী পর্যালোচনা করছে যার ফলস্বরূপ জাতীয় প্রতিকৃতি গ্যালারী পরিচালক কিম সাজেটের পদত্যাগের ফলস্বরূপ।
ট্রাম্প বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তার চাপ প্রচারের কৌশলগুলি প্রয়োগ করতে আগ্রহী করেছিলেন, যার মধ্যে কয়েকটি ফেডারেল তহবিল ধরে রাখার বিষয়ে চুক্তিতে এসেছিল। তবে সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, দেশের যাদুঘর এবং স্মিথসোনিয়ান বিভিন্ন উপায়ে অর্থায়ন করা হয়।
ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যে কার্যনির্বাহী শাখার মাধ্যমে যাদুঘরে চাপ দিয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি সার্ভিসেস এবং কলা ও মানবিকতার জন্য জাতীয় এন্ডোমেন্টস -এর কাটাগুলি কালো ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নিবেদিত ব্যক্তিদের সহ সারা দেশে প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিগুলিকে বিঘ্নিত করেছে। (মে মাসে, একজন বিচারক আইএমএলগুলি বিলোপকে স্থগিত করেছিলেন, যা আদালতের নথি অনুসারে প্রশাসনের প্রক্রিয়াজাতকারী 21 টি রাজ্যে ভর্তুকি পুনরুদ্ধার করেছিলেন)।
স্মিথসোনিয়ান, পরিবর্তে, কংগ্রেস দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়েছে, তবে এটি কোনও traditional তিহ্যবাহী সরকারী সংস্থা নয়। এটি কংগ্রেসনাল বরাদ্দের মাধ্যমে তার তহবিলগুলির প্রায় 62% প্রাপ্ত করে, এটি বিশ্বস্ত তহবিল, অনুদান এবং বরাদ্দ থেকে অবশিষ্ট অংশ। ফেডারেল মানি অপারেশন, অবকাঠামো এবং সংগ্রহ সংগ্রহের অর্থ প্রদান করে, যখন প্রদর্শনীগুলি সাধারণত ব্যক্তিগত অনুদান দ্বারা অর্থায়িত হয়।
ইতিহাসকে স্বাস্থ্যকর করুন
স্মিথসোনিয়ান সংগ্রহ এবং 21 জাদুঘরে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সামাজিক আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক সাফল্য সহ দেশ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
দাসত্ব সম্পর্কে ট্রাম্পের মন্তব্যগুলি এমন বিষয়গুলি তৈরি করেছে যা তাঁর প্রশাসন সীমানা পরিষ্কার থেকে বিবেচনা করে।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের এই অভিযোগ যে স্মিথসোনিয়ান “নিয়ন্ত্রণের বাইরে” এবং “কীভাবে খারাপ দাসত্ব” স্থির করে কেবল আমেরিকার ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করতে এবং রাজনৈতিক লাভের জন্য স্যানিটাইজ করার জন্য এই হোয়াইট হাউসের বিস্তৃত এজেন্ডাকে প্রতিফলিত করে। এটি দেশপ্রেমিক পুনর্নবীকরণের একটি মুখোশধারী নির্বাহী অতিরঞ্জিত, “আমেরিকান ইতিহাসবিদদের সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বেথ ইংলিশ বলেছেন।
“দাসত্ব, নাগরিক অধিকার এবং আমাদের দেশের ইতিহাসের অন্যান্য দিকগুলির উপর পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রদর্শনীগুলি হ’ল একটি ভাগ করা অতীতের অনুসন্ধান যা পরিচালন লেবেলিং করছে ‘জেগে’ এই গল্পটি সম্পর্কে আমাদের বোঝার অর্থ আজকের আমেরিকানদের কাছে কী বোঝায় সে সম্পর্কে কোনও জনসাধারণের আলোচনা ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য, “তিনি ইংরেজি চালিয়ে যান।” এই প্রদর্শনীতে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হ’ল সততা ও জটিলতায় ক্রমবর্ধমান যাদুঘরগুলির একটি ব্যবস্থা কারণ ইতিহাসবিদরা নতুন উত্স এবং পদ্ধতির অন্বেষণ করেন যা আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের বোঝার প্রসার এবং সমৃদ্ধ করে। “
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, বেশ কয়েকটি শৈল্পিক এবং historical তিহাসিক সংস্থাগুলি স্মিথসোনিয়ানের সাথে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছে।
আমেরিকান মিউজিয়াম জোট এক বিবৃতিতে বলেছে, “যাদুঘরের ভূমিকা আমেরিকার পুরো গল্পটি বলা – আমাদের বিজয় এবং আমাদের মারামারি,” আমেরিকান যাদুঘর জোট এক বিবৃতিতে বলেছে। “যখন আমরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের সাথে ইতিহাসের কঠিন অধ্যায়গুলির মুখোমুখি হই, তখন আমরা একজন জাতি হিসাবে আমরা কে আরও গভীর ধারণা পাই। আমেরিকান ব্যতিক্রমবাদ বৃদ্ধি, বিজয় এবং অগ্রগতিতে জড়িত এবং আমরা আমাদের ইতিহাস এবং আমাদের উত্স গণনা না করে এটি পুরোপুরি বুঝতে পারি না।”
জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘর স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক এবং পরিচালক সুস অ্যান্ডারসন বলেছেন, স্মিথসোনিয়ানের উপর প্রশাসনের আক্রমণ নাগরিক জড়িত হওয়া এবং গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার গুরুত্বকে গুরুত্ব দেয়।
“পুরো সংস্থা জুড়ে, স্মিথসোনিয়ানের উচ্চ দক্ষ পেশাদাররা আরও সম্পূর্ণ আমেরিকান ইতিহাস বলতে দেশের সংগ্রহগুলি ব্যবহার করে – কেবল একটি নয় যা ইতিহাসের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে নয়,” তিনি বলেছিলেন। “এই কাজে যে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অতীত সম্পর্কে আমাদের সাধারণ বোঝার জন্য এবং ভবিষ্যতের আমাদের সাধারণ কল্পনার জন্য বিপজ্জনক শাখা রয়েছে এবং অবশ্যই অ্যালার্মের সাথে আচরণ করা উচিত।”
