ট্রাম্প বলেছেন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন যে এফবিআই “রাজ্যের প্রস্তাবিত পুনর্নির্মাণের মানচিত্রে ভোটদান এড়াতে টেক্সাস পালিয়ে যাওয়া গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতাদের একটি দলকে” গোল করতে হতে পারে।
টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট এবং অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাকসটন সহ বেশ কয়েকজন নেতা, রাজ্য আইনসভার ৫০ জন ডেমোক্র্যাটিক সদস্য যারা রাষ্ট্রীয় প্রত্যাবর্তন থেকে পালিয়ে এসেছেন বা পরিণতির মুখোমুখি হয়েছেন, তার দাবি করেছেন।
রিপাবলিকানদের পুনরায় বিতরণকারী মানচিত্রে ভোট দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ কোরামকে অস্বীকার করার প্রয়াসে ডেমোক্র্যাটরা রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, যা সম্ভবত জিওপিকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি প্রান্ত দেয় এবং সম্ভাব্যভাবে টেক্সাস রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল প্রতিনিধি দলের পাঁচটি ঘরের আসন যুক্ত করবে।
জাতীয় ডেমোক্র্যাটরা স্টান্টের প্রশংসা করেছেন। রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনের সময়, ইলিনয় গভর্নর জেবি প্রিটজকার, একজন শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটিক ব্যক্তিত্ব, টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে তাঁর সমর্থন ভাগ করে নিয়েছিলেন, তাদের প্রস্থানকে “সাহসের ধার্মিক কাজ” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যখন দাবি করেছেন যে রিপাবলিকানরা “লক্ষ লক্ষ কণ্ঠস্বর, বিশেষত কালো এবং ল্যাটিনো ভোটারদের” নীরবতা করতে চান।
অ্যাবট বলেছিলেন যে নির্বাচিত রাজ্য কর্মকর্তাদের হিসাবে ভোটদানের প্রতি আইন প্রণেতাদের প্রতিশ্রুতি একটি কর্তব্য এবং এটি “al চ্ছিক নয়”। গভর্নর আরও বলেন, একজন বিধায়ক টেক্সাস সংবিধানের অধীনে অফিস থেকে “বিসর্জনের কারণে তার অফিস বাজেয়াপ্ত” করার বিষয়ে দৃ determined ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, যার ফলে একটি শূন্যপদ তৈরি করা যায়, যা গভর্নর তৃতীয় অনুচ্ছেদ, ১৩ অনুচ্ছেদের অধীনে “দ্রুততার সাথে পূরণ করতে পারেন”।
ডেমোক্র্যাটরা অ্যাবটের ৪ টা ৪০ মিনিটের সিটি সোমবারের সময়সীমা ফিরে আসার জন্য ব্যর্থ হওয়ার পরে, হাউস ডাস্টিন বুরোজের টেক্সাসের স্পিকার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি চেম্বারের ভোটের দ্বারা অনুমোদিত হলে অনুপস্থিত ডেমোক্র্যাট আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা স্বাক্ষর করবেন। এর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, হাউসটি পরোয়ানা অনুমোদন করেছিল এবং গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটকে দ্রুত “টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটস” ডিলিনেন্টেন্ট টেক্সাস হাউস ডেমোক্র্যাটস “গ্রেপ্তারের জন্য টেক্সাস জননিরাপত্তা বিভাগে দ্রুতগতিতে ডেকেছিল।
অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন যে আইন প্রণেতাদের “তারা যেখানেই যান না কেন খুঁজে পাওয়া এবং গ্রেপ্তার করা উচিত।”
ট্রাম্প মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিষয়ে ওজন করেছিলেন যখন তাকে একজন প্রতিবেদক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আপনি কি চান যে ফেডারেল সরকার এবং এফবিআই এই টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের যারা এই রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে তাদের সনাক্ত এবং গ্রেপ্তার করতে সহায়তা করবে?”
রাষ্ট্রপতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে আইনসভায় লড়াইয়ের পরিবর্তে রাষ্ট্রকে “ত্যাগ” করা ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে খারাপ চেহারা।
“আচ্ছা, আমি মনে করি তারা রাজ্য ত্যাগ করেছে,” তিনি বলেছিলেন। “তারা এর আগে দু’বার এটি করার পরেও কেউ এর মতো কিছুই দেখেনি And
এফবিআইয়ের সাথে জড়িত হওয়া উচিত কিনা সে সম্পর্কে আরও চাপ দেওয়া, ট্রাম্প উত্তর দিয়েছিলেন, “ভাল, তাদের হতে পারে।”
“তাদের থাকতে পারে,” তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন। “না, আমি জানি তারা তাদের ফিরে চায়। কেবল অ্যাটর্নি জেনারেলই নয়, গভর্নর তাদের ফিরে চান। আপনি যদি দেখেন তবে আমি বলতে চাইছি টেক্সাসের গভর্নর তারা ফিরে আসার দাবি করছেন। সুতরাং, অনেক লোক তারা ফিরে আসার দাবি করছে। আপনি কেবল এটি বসতে পারবেন না। আপনাকে লড়াই করতে হবে You আপনাকে এটাই লড়াই করতে হবে।
ফক্স নিউজ চ্যানেলের পিটার ডুসির কাছে জানতে চাইলে তিনি ভেবেছিলেন যে টেক্সাসের পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনাগুলি একইভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নীল রাজ্যগুলিকে ঝুঁকিপূর্ণ করার মতো ছিল কিনা, ট্রাম্প উত্তর দিয়েছিলেন, “তারা যাইহোক এটি করবে।”
“কেন, আমরা যদি সেখানে থামি তবে তারা যেভাবেই এটি করতে পারত,” তিনি বলেছিলেন। “দেখুন, এই রাজ্যগুলির অনেকগুলি, আপনি জানেন, আমি আজ সকালে দেখেছি যেহেতু ডেমোক্র্যাটরা অভিযোগ করছেন এবং তারা ম্যাসাচুসেটস -এর মতো ইলিনয়ের মতো তারা যেখানে এটি করেছেন সেখানে তারা যে রাজ্যগুলি করেছে তা থেকে অভিযোগ করছে।”
ট্রাম্প আরও বলেছিলেন, “ডেমোক্র্যাটরা আমাদের শুরু করার অনেক আগেই এটি করেছে They তারা এটি পুরো জায়গা জুড়ে করেছে They
রাষ্ট্রপতি টেক্সাসের পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার প্রশংসা করে বলেছিলেন, “এর পক্ষে অসাধারণ সমর্থন রয়েছে।” তিনি অ্যাবটকেও প্রশংসা করে বলেছিলেন যে পরিকল্পনার ভবিষ্যত তার উপর নির্ভর করে।
“টেক্সাস এমন একটি জায়গা যা একটি কমিউনিস্ট মেয়রের সাথে নিউইয়র্কের সাথে কী ঘটছে তার ঠিক বিপরীতে একটি নিখরচায় উদ্যোগের সাথে একটি নিখরচায় মনোভাবের সাথে খুব ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে And এবং তারা জানে যে তারা কী করছে। এবং তারা সঠিক কাজ করছে,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং, আমরা কী ঘটবে তা দেখতে পাব। টেক্সাসে আমাদের একটি দুর্দান্ত গভর্নর রয়েছে। তিনি এ সম্পর্কে দৃ strongly ়ভাবে অনুভব করেন। এটি তার উপর নির্ভর করবে।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালের এলিজাবেথ প্রিচেট এবং অ্যালেক স্কিমেল এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।