ট্রাম্প বিতর্কিত বিএলএস মনোনীত সহ ওয়াশিংটন ওয়াল স্ট্রিটকে স্টান করেছেন

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিএলএস) এর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বাছাই করা তার পূর্বসূরীদের ছাঁচটি ভঙ্গ করছে এবং সমস্ত স্ট্রাইপের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিপদাশঙ্কা সৃষ্টি করছে।
বিএলএসের কমিশনাররা সাধারণত শিক্ষাবিদ বা ক্যারিয়ারের বেসামরিক কর্মচারী হন যা পরিসংখ্যান এবং অর্থনীতিতে কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে থাকে।
তবে ইজে আন্তোনি, যিনি ট্রাম্প এই মাসের শুরুর দিকে হতাশাব্যঞ্জক চাকরির রিপোর্টের হিলগুলিতে বিএলএসের প্রাক্তন প্রধান এরিকা ম্যাকেন্ডারফেরকে বরখাস্ত করার পরে এই এজেন্সিটির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, তিনি একজন পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে তাঁর চেয়ে পন্ডিত ও রক্ষণশীল উকিল হিসাবে আরও বেশি বেহায়া ছিলেন।
একটি পরিসংখ্যান বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আন্তোনির পছন্দ যার তথ্য সারা বিশ্বের ব্যবসায় এবং সরকারগুলি দ্বারা যাচাই-বাছাই করা হয় অর্থনীতি পেশা থেকে বড় প্রতিক্রিয়া এবং বেডরোক-স্তরের অর্থনৈতিক তথ্যের রাজনীতি সম্পর্কে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।
ওবামা প্রশাসনের পক্ষে কাজ করা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ জেসন ফুরম্যান সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, “ইজে আন্তোনি বিএলএস কমিশনার হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্য। “তিনি একটি চরম পক্ষপাতী এবং কোনও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা নেই।”
কনজারভেটিভ আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো স্ট্যান ভেজার ফুরম্যানের কথার প্রতিধ্বনিত করেছিলেন।
“তিনি একেবারে অযোগ্য এবং যতটা পক্ষপাতদুষ্ট,” তিনি বলেছিলেন ওয়াশিংটন পোস্ট।
ইজে আন্তোনি কে?
আন্তোনি গত চার মাস ধরে ফেডারেল বাজেটে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রের প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন।
হেরিটেজ ফাউন্ডেশন একটি ডানপন্থী থিংক ট্যাঙ্ক যা বিস্তৃত প্রকল্প 2025 নীতি এজেন্ডা তৈরি করে। প্রকল্প 2025 ওয়াশিংটনের “স্থায়ী রাজনৈতিক শ্রেণি” লক্ষ্য নিয়েছিল এবং এর বাজেট-কাটা সুপারিশগুলির অনেকগুলি ট্রাম্প প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।
বিলিয়নেয়ার স্টিভ ফোর্বসের নেতৃত্বে একটি রক্ষণশীল অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, তিনি তার বর্তমান অবস্থানের আগে হেরিটেজে দুটি গবেষণা ফেলোশিপ এবং কমিটিতে আরও দুটি ফেলোশিপ করেছেন, বিলিয়নেয়ার স্টিভ ফোর্বসের নেতৃত্বে একটি রক্ষণশীল অ্যাডভোকেসি গ্রুপ।
আন্তোনি তার জমা দিলেন ডক্টরাল গবেষণামূলক প্রবন্ধ ২০২০ সালে, যেখানে তিনি “সাপ্লাই-সাইড ইকোনমিক্স” এর সাথে সম্পর্কিত অবস্থানগুলি রক্ষা করেন, একটি রক্ষণশীল নীতিগত মতবাদ যা ১৯৮০ এর দশকে জনপ্রিয় হয়েছিল। একটি কমিউনিটি কলেজে অ্যাডজান্ট হিসাবে এবং উত্তর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আলমা ম্যাটার, একজন প্রশিক্ষক হিসাবে তিনি অন্য কোনও একাডেমিক পদে নেই।
তুলনা করে, ম্যাকেন্টারফার আদমশুমারি ব্যুরোর সাথে অর্থনীতিবিদ হিসাবে 20 বছর কাজ করেছিলেন। তার পূর্বসূরি উইলিয়াম বিচ সিনেট বাজেট কমিটির প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন এবং তাঁর পূর্বসূরি এরিকা গ্রোশেন নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভে অর্থনীতিবিদ হিসাবে এবং প্রায় এক ডজন একাডেমিক জার্নালের রেফারি হিসাবে 20 বছর অতিবাহিত করেছিলেন।
আন্তোনি বেশ কয়েকটি রক্ষণশীল মিডিয়া আউটলেটগুলিতে ঘন ঘন অতিথি।
যদিও বিএলএস এটিকে অর্থনৈতিক তথ্যগুলির পরিবর্তে-ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে উত্পাদন করার জন্য একটি বিষয় তৈরি করে, আন্তোনি মিডিয়া উপস্থিতিতে সাম্প্রতিক বিএলএস প্রকাশের বিষয়ে কথাবার্তা পয়েন্টগুলি আঘাত করে চলেছে, এটি এজেন্সিটির সাধারণ কাট-শুকনো যোগাযোগের সাথে একেবারে বৈপরীত্য।
জুলাই জবসের জবসের প্রতিবেদনের বিষয়ে আলোচনা করে তিনি ট্রাম্পের প্রাক্তন উপদেষ্টা স্টিভ ব্যাননের ইন্টারনেট পডকাস্টের বিষয়ে স্থানীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের মধ্যে চাকরির বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছিলেন।
তিনি বলেন, “প্রতিবেদনেও কিছু সুসংবাদ ছিল যে আমাদের অবশ্যই হাইলাইট করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন। “গত 12 মাস ধরে নেট কাজের সমস্ত প্রবৃদ্ধি দেশীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের কাছে গেছে।”
হেরিটেজ ফাউন্ডেশন আন্তোনির সাথে একটি সাক্ষাত্কারের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।
অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া
অর্থনীতিবিদরা অ্যান্টোনির শংসাপত্রগুলি সম্পর্কে তাদের কথাগুলি ছড়িয়ে দিচ্ছেন না।
উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অর্থনীতিবিদ এর মধ্যে একটি খণ্ডন অ্যান্টোনির সাম্প্রতিক কাগজপত্রগুলিতে এটি দেখানো হয়েছে যে এটি প্রাথমিক পরিসংখ্যানগত ভুলগুলি ধারণ করেছে এবং আবিষ্কার করেছে যে এর ফলাফলগুলি প্রতিলিপি করা সম্ভব ছিল না – মৃত্যুর একাডেমিক চুম্বন।
কনজারভেটিভ ট্যাক্স ফাউন্ডেশন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদ অ্যালান কোল কাগজের ত্রুটিগুলি “অত্যাশ্চর্য” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, “একটি টুইটগুলিতে অত্যাশ্চর্য ত্রুটিগুলি খারাপ, তবে এটি দীর্ঘ আকারে করা আরও খারাপ, যেখানে আরও সময় এবং প্রচেষ্টা জড়িত রয়েছে,” তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন।
রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদরাও জুলাইয়ের জবস রিপোর্টে দেখা গেছে যে মে মাস থেকে অর্থনীতিতে 106,000 কম কাজ যুক্ত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রাম্প এজেন্সিটির বিরুদ্ধে – কোনও প্রমাণ ছাড়াই – “রিগড” ডেটা তৈরির অভিযোগ করেছিলেন, যা অনেক অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে তিনি পোস্তকক।
“ডাঃ এরিকা ম্যাকেন্টারফারের সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুলি চালানো … একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে এবং ব্যুরোর পরিসংখ্যান মিশনকে ক্ষুন্ন করেছে,” বিএলএসের প্রধান হিসাবে ম্যাক্ডারারের আগে থাকা ট্রাম্পের নিয়োগপ্রাপ্ত সৈকত অনলাইনে লিখেছেন।
সিনেটরদের সতর্কতা
সিনেটের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম ও পেনশনস (সহায়তা) কমিটির সামনে উপস্থিত হওয়ার পরে এন্টোনিকে জিওপি-নিয়ন্ত্রিত সিনেট দ্বারা সহজেই নিশ্চিত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা তার মনোনয়ন অনুমোদন করতে হবে।
আন্তোনির সমালোচকরা তার সম্ভাব্য নিশ্চিতকরণের আগে মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কমিটির সদস্যদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দীর্ঘ শট প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।
বিচ এবং গ্রোশেনের সভাপতিত্বকারী একটি দল, বিএলএস অফ বিএলএস, বুধবার একটি বিবৃতিতে আন্তোনিকে ডেকেছিল, তার মনোনয়নের বিষয়ে বিতর্ককে “বিতর্কিত” বলে বর্ণনা করে।
“বিএলএস এখন … পরবর্তী কমিশনার ডাঃ ইজে আন্তোনির জন্য মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিতর্কিত বিতর্কের অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি,” তারা বলেছিল।
গ্রোশেন হিলকে বলেছিলেন তারা আশা করেন যে মনোনয়ন প্রক্রিয়াটি “খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ” হবে।
“সিনেট সহায়তা কমিটির দায়িত্ব … এই মুহুর্তে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি যোগ করেছেন।
পার্বত্যটি আন্তোনির যোগ্যতা সম্পর্কে কমিটির সমস্ত রিপাবলিকান সদস্যদের কাছে পৌঁছেছিল, যাদের বেশিরভাগই সাড়া দেয়নি। সেন সুসান কলিন্স (আর-মেইন) এর একজন প্রতিনিধি বলেছেন যে শুনানির আগে তিনি মনোনয়নের বিষয়ে মন্তব্য করবেন না।
রাজনীতিক শ্রমের ডেটা দেখতে কেমন হবে?
আন্তোনি ইতিমধ্যে বিএলএস ডেটা রিলিজগুলিতে কিছু ব্যাপক পরিবর্তন আনেছে, ত্রৈমাসিক রিলিজের পক্ষে নিয়মিত মাসিক প্রতিবেদন বাতিল করা সহ – এমন একটি পরিবর্তন যা অর্থনৈতিক ডেটা আউটপুটের পুরো ক্যাডেন্সকে পরিবর্তন করবে এবং মার্কিন অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি বেসরকারী এবং সরকারী খাতের মডেলকে প্রভাবিত করবে।
তিনি ফক্স নিউজকে তার মনোনয়নের আগে বলেছিলেন যে “বিএলএসকে মাসিক চাকরির প্রতিবেদনগুলি জারি করা স্থগিত করা উচিত, তবে সময়োপযোগী, ত্রৈমাসিক ডেটা কম হলেও আরও সঠিক প্রকাশ করা উচিত,” যেহেতু বিএলএসের ডেটা প্রায়শই পুনর্বিবেচনার সাপেক্ষে।
প্রাক্তন বিএলএস চিফস হিলকে বলেছিলেন যে তারা একটি নিয়ন্ত্রক মান হিসাবে পরিচিত হিসাবে নজর রাখছেন ওএমবি নির্দেশিকা নং 3যা বিএলএস রিলিজের নিয়মগুলি পরিচালনা করে, এজেন্সি ডেটা রাজনীতিতে পরিণত হতে পারে এমন কোনও চিহ্নের জন্য।
“এর লঙ্ঘনগুলি খুব অস্বাভাবিক হবে এবং তাই এর নীচে অস্বাভাবিক কোনও কিছুর সূচক হবে,” গ্রোশেন বলেছিলেন।
অ্যান্টনি বিএলএস ডেটা সংশোধনগুলিতে কিছু বিরোধী মন্তব্য করেছেন, ব্যাননের পডকাস্টে উপস্থিত হওয়ার সময় ম্যাকেন্টারফারের অধীনে “অযোগ্য” নেতৃত্বকে তাদের দায়ী করেছেন এবং পরে উল্লেখ করেছেন যে সমস্যাগুলি এজেন্সি কমিশনার হিসাবে তার সময়কে পূর্বাভাস দিয়েছিল।
“আমি মনে করি যে এই কারণেই আমরা এই সমস্ত বিভিন্ন ডেটা সমস্যা চালিয়ে যাচ্ছি তার একটি অংশ,” তিনি যোগ করার আগে বলেছিলেন যে “এটি ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে অনন্য সমস্যা নয়।”
বিএলএস ডেটা নিয়ে আসল সমস্যা
প্রকৃতপক্ষে, জুলাই জবস রিপোর্টে নিম্নমুখী সংশোধনীগুলি যে ট্রাম্পের ম্যাকেন্ডারফের গুলি চালানোর প্ররোচিত করেছিল তা রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারগুলির দ্বারা শিক্ষাগত কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যানের দেরিতে রিপোর্টিংয়ের পাশাপাশি সেই খাতটিতে আরও স্পষ্ট মৌসুমী প্রভাবগুলির পাশাপাশি শিক্ষকরা গ্রীষ্মে কাজ করেন না বলে। এটি এজেন্সিটির পক্ষে মোটামুটি সাধারণ, বিএলএসের বর্তমান এবং প্রাক্তন কর্মচারীরা দ্য হিলকে জানিয়েছেন।
রাজনৈতিক বিবরণগুলি একদিকে রেখে, বিএলএস মহামারীটির পরে জরিপ প্রতিক্রিয়া হারগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, এমন একটি পতন যা ডেটা কম নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে, তবে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বেশ কয়েকটি দেশে পরিসংখ্যান সংস্থাগুলিকে প্রভাবিত করেছে
“এটি বিএলএসের ব্যর্থতা নয়। … এটি বিশ্বব্যাপী এমন একটি ঘটনা যা বিশ্বব্যাপী,” গ্রোশেন হিলকে বলেছেন।
“এটি একটি ধীর গতিশীল ট্রেনের ধ্বংসস্তূপ,” তিনি যোগ করেছেন, সমীক্ষার অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য অর্থনীতি জুড়ে সিইওদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। “কোনও রৌপ্য বুলেট নেই। বিশ্বাস করুন – লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে এটি সন্ধান করে আসছে।”
অর্থনীতিবিদরা বছরের পর বছর ধরে জরিপ প্রতিক্রিয়ার হারকে বিলাপ করছেন।
ইউবিএসের অর্থনীতিবিদ পল ডোনভান এই মাসের শুরুতে লিখেছিলেন, “অরওয়েলিয়ান নিউজপিকের মতো, (মার্কিন কর্মসংস্থান প্রতিবেদন) প্রায়শই এর অর্থের বিপরীতে বোঝাতে পারে।