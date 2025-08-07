You are Here
ট্রাম্প বিশ্বের নোবেল পুরষ্কারে মনোনীত হয়েছিল: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.আরইউ

কম্বোডিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রাম্পকে বিশ্বের নোবেল পুরষ্কারে মনোনীত করেছিলেন

কম্বোডিয়া কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিশ্বের নোবেল পুরষ্কারের জন্য মনোনীত করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে হংক ম্যানেটের পক্ষে নোবেল কমিটিকে পাঠানো একটি চিঠির পাঠ্য। টাস

“কম্বোডিয়া কিংডমের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, আমি বিশ্বের নোবেল পুরষ্কারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্পের 45 তম এবং 47 তম রাষ্ট্রপতির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উপদেষ্টাকে মনোনীত করার সম্মান পেয়েছি,” এই চিঠিতে বলা হয়েছে। “

প্রধানমন্ত্রী কম্বোডিয়া জোর দিয়েছিলেন যে ট্রাম্পের প্রার্থিতার মনোনয়নের ফলে থাইল্যান্ডের সাথে সীমান্ত বিরোধ সমাধানে তাদের সহায়তার জন্য দেশের জনগণের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়। তাঁর মতে, আমেরিকান নেতার হস্তক্ষেপ যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতি রোধ করা সম্ভব করেছিল এবং অনেক জীবন বাঁচিয়েছিল।

এর আগে, ট্রাম্প থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার নেতাদের সাথে কথোপকথনের পরে বলেছিলেন যে দেশগুলি সীমান্তে পাঁচ দিনের সংঘর্ষের পরে গুলি চালানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। শীঘ্রই, দ্বন্দ্বের পক্ষগুলি যুদ্ধের বিষয়ে একমত হতে সক্ষম হয়েছিল, চুক্তিটি ২৯ শে জুলাই স্থানীয় সময় 00:00 এ কার্যকর হয়েছিল।

