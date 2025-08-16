You are Here
ট্রাম্প বেসিক ভূগোলের ভুল হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ডিমেনশিয়া ভয় পান আমাদের | খবর
News

ট্রাম্প বেসিক ভূগোলের ভুল হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ডিমেনশিয়া ভয় পান আমাদের | খবর

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার মানসিক তাত্পর্য সম্পর্কে নতুন উদ্বেগ প্রকাশ করে বিমান বাহিনী ওয়ান -এ যাত্রা করার সময় একটি অদ্ভুত গ্যাফ তৈরি করেছিলেন।

শুক্রবার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর শীর্ষ সম্মেলনের আগে তিনি ফক্স নিউজের সাথে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থবহ সমাধানের আশা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার সংঘাতের সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি অন্বেষণ করার জন্য আলাস্কার অ্যাঙ্কারেজে এই দুই বিশ্ব নেতা আহ্বান করেছিলেন, যদিও এটি একটি “উত্পাদনশীল সভা” হিসাবে বর্ণনা করা সত্ত্বেও সামান্য বাস্তবায়িত হয়েছিল।

“আমরা কী ঘটবে তা দেখতে পাচ্ছি, আমরা আজ একটি সভা করব, আশা করি এটি ভাল হবে,” রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে দেখা করার কিছুক্ষণ আগে ফক্স নিউজের সংবাদদাতা ব্রেট বায়ারকে জানিয়েছিলেন।

“যদি এটি খারাপ হয় – যদি এটি এমন কিছু হয় যা আমি ভবিষ্যতে দেখতে না পাই তবে আমি চলে যাব। আমি চলে যাব I আমি চলে যাব। আমাকে একটি সংবাদ সম্মেলন করতে হবে না, আমি কেবল বলব ‘কোনও চুক্তি হবে না, আমি এখান থেকে বাইরে আছি’ এবং আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাই।”, রিপোর্টস রিপোর্টস। আইরিশ তারকা।

তবুও, ট্রাম্প অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে ভ্রমণ করছিলেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ।

ত্রুটিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মেল্টডাউনে পাঠিয়েছিল, একটি পৃথক পোস্টিং সহ, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যুক্ত করা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যকেই ‘স্থিতিশীল প্রতিভা যদি বুদ্ধিমানের দেখানো উদ্ধৃতিগুলির তালিকায় জানে না।

“ট্রাম্পের ভূগোলের দক্ষতা বাস্তবতার প্রতি তাঁর উপলব্ধিগুলির মতো তীক্ষ্ণ,” চতুর্থ ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করেছেন। “১৯৫৯ সাল থেকে আলাস্কার আমেরিকান হয়ে ভুলে যাওয়া যখন সে এর ভিতরে থেকে বকবক করছে।”

কোনও চুক্তি ট্রাম্প এবং পুতিন তাদের বৈঠককে ফলপ্রসূ হিসাবে প্রশংসা করেননি, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে নেতারা তাদের আলোচনায় “কিছুটা অগ্রগতি” এবং “দুর্দান্ত অগ্রগতি” করতে সক্ষম হয়েছেন; তবে, “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আশা প্রকাশ করেছিলেন যে পুতিন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কির সাথে সম্ভাব্য ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের দিকে বৈঠকটি প্রথম পদক্ষেপ হবে।

“আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা ছিল, এবং অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা সেখানে যাইনি, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে। ট্রাম্প বা পুতিন কেউই একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ের পরে সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে প্রশ্নগুলির প্রতিক্রিয়া জানায়নি, বৈঠকের সময় কী ঘটেছিল তা অস্পষ্ট করে রেখেছিল। ব্রিফিংয়ের সময় পুতিন রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।” এটি জানা যায় যে রাশিয়া এবং চার বছর ধরে আমেরিকার মধ্যে কোনও শীর্ষ সম্মেলন ছিল না, এবং দীর্ঘ সময় ধরে এটি একটি দীর্ঘ সময় ছিল।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের জন্য এই সময়টি খুব কঠিন ছিল। “” এবং আসুন আমরা খোলামেলা হয়ে যাই, তারা শীতল যুদ্ধের পর থেকে সর্বনিম্ন পয়েন্টে পড়েছে।

আমি মনে করি এটি আমাদের দেশ এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বকে উপকৃত করছে না, “তিনি বলেছিলেন:” রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত বৈঠক দীর্ঘকাল ছাড়িয়ে গেছে। “।

এদিকে, ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সাথে ন্যাটোর কাছে পৌঁছে যাবেন।

