ট্রাম্প বৈষম্যের অভিযোগের পরে কুডলো বড় ব্যাংকগুলিকে স্ল্যাম করে

ফক্স বিজনেসের শীর্ষস্থানীয় হোস্ট এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ চলাকালীন জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের প্রাক্তন পরিচালক ল্যারি কুডলো ২০২০ সালে হোয়াইট হাউস ছাড়ার পরে রাষ্ট্রপতি তার ব্যবসা ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে দেশের অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংকের নিন্দা জানিয়েছেন।
“এখন ব্যাংকগুলি আপনাকে বলবে – এবং আমি সেখানকার সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি – ২০২২ সালে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগের কারণে নিয়ন্ত্রকরা তাদের Jan জানুয়ারির কারণে বাধ্য করেছিলেন,” কুদলো মঙ্গলবার ফক্সে উপস্থিত হওয়ার সময় বলেছিলেন। “তারা জরিমানার হুমকি দিয়েছিল, নিয়ামকরা ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রমে হুমকি দিয়েছিল।”
ট্রাম্প সিএনবিসিতে উপস্থিত হওয়ার সময় বলেছিলেন যে জেপিমরগান চেজ ২০২০ সালে রাষ্ট্রপতি পদ ছাড়ার পরে তার অর্থ পরিচালনা করবেন না বলে কয়েক ঘন্টা পরে কুডলোর মন্তব্য এসেছিল।
“নামকরা ঝুঁকিগুলি হ’ল ব্যাংকগুলি যা নিয়ে উদ্বিগ্ন তা হ’ল কারণ নিয়ন্ত্রক এবং সুপারভাইজাররা তাদের মামলায় উঠবে,” কুডলো আরও বলেছিলেন, ট্রাম্পের কাছ থেকে একটি নতুন নির্বাহী আদেশ “সত্যিকারের রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বন্ধ” করতে সহায়তা করবে বলে যুক্তি দিয়ে।
“ব্যাংকগুলি আপনাকে বলবে যে বিডেন নিয়ন্ত্রকদের কারণে তাদের কোনও বিকল্প ছিল না …” তিনি বলেছিলেন। “এটি সত্য হতে পারে তবে এটি এখনও একটি ভয়ঙ্কর গল্প” “
ট্রাম্প, সিএনবিসির সাক্ষাত্কারের সময়, বিদেশী দেশগুলিতে ব্যুরো অফ শ্রম পরিসংখ্যান ও শুল্কের প্রধানকে তার গুলি চালানোর পক্ষে রক্ষা করেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে আমেরিকা অন্যান্য ব্যবসায়ের অংশীদারদের তুলনায় একটি সুবিধা অর্জন করবে।
4:50 অপরাহ্ন এডিটি আপডেট হয়েছে