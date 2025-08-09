You are Here
ট্রাম্প ভ্যানসকে ইউরোপীয়দের সাথে ইউক্রেনের আলোচনার জন্য পাঠাচ্ছেন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
News

ট্রাম্প ভ্যানসকে ইউরোপীয়দের সাথে ইউক্রেনের আলোচনার জন্য পাঠাচ্ছেন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হ’ল ব্রিটিশ এফএম ডেভিড ল্যামির পাশাপাশি ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সাথে শান্তির প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করার জন্য

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে শান্তি আলোচনার জন্য নতুনভাবে ধাক্কা দেওয়ার অংশ হিসাবে ব্রিটেনের যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করবেন, শনিবার ডাউনিং স্ট্রিটের একজন মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানিয়েছে।

শুক্রবার আলাস্কার রাশিয়ান এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলনের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে ভ্যানসের এই ভ্রমণটি মনে হচ্ছে, যেখানে কিয়েভ এবং মস্কোর মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান করা এজেন্ডার শীর্ষে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রয়টার্স সূত্রে জানা গেছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে ভ্যানস এবং প্রত্যাশিত পুতিন-ট্রাম্পের বৈঠকের সাথে ফোরামের আগে কথা বলেছেন।

স্টারমার এবং জেলেনস্কি একটি শান্তি চুক্তির জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে মুখপাত্র জানিয়েছেন। “তারা সম্মত হয়েছিল (ব্রিটেনে সভা) ন্যায়বিচার ও স্থায়ী শান্তি সুরক্ষার দিকে অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম হবে,” তিনি যোগ করেছেন।


পুতিন-ট্রাম্প সামিটের নাশকতার ঝুঁকি আসল-সিনিয়র রাশিয়ান আলোচক

ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এই সপ্তাহের শুরুতে মস্কো সফর করেছিলেন এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে লড়াই শেষ করার লক্ষ্যে একটি সমঝোতার দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছিলেন বলে জানা গেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ধারণাগুলির মধ্যে রয়েছে “উভয়ই উন্নতিতে কিছু অঞ্চল অদলবদল” পক্ষগুলি, যোগ করে জেলেনস্কির ইউক্রেনীয় আইনের অধীনে এই জাতীয় চুক্তি অনুমোদনের জন্য একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

জেলেনস্কি দাবি করে যে এ জাতীয় কোনও চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন “কেউ পারে না বা করবে” ইস্যুতে ছাড় দিন। “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারদের দেবে না,” তিনি ঘোষণা।

মস্কোর সিনিয়র আলোচক কিরিল দিমিত্রিভও সতর্ক করেছেন যে ইউক্রেনের সংঘাত দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করা দেশগুলি সম্ভবত পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে পরিকল্পিত বৈঠককে লাইনচ্যুত করার জন্য অনেক বেশি সময় ধরে যাবে। আরেকটি সতর্কতা মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রাক্তন উপদেষ্টা ড্যান ক্যালওয়েলের কাছ থেকে এসেছে, যিনি বলেছিলেন যে ইতিমধ্যে সেখানে ছিলেন “সম্মিলিত প্রচেষ্টা হ্রাস করার প্রচেষ্টা” আসন্ন শীর্ষ সম্মেলন।

আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন:

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।