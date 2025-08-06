ট্রাম্প মস্কোতে পুতিন-উইটকফের বৈঠকের সময় ‘দুর্দান্ত অগ্রগতি’ দাবি করেছেন

বুধবার মস্কোয় রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সাথে সাক্ষাত করেছেন, কারণ ওয়াশিংটনের নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি ওজন করা হয়েছে, যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ উভয় দেশের কর্মকর্তারা সিট-ডাউনকে উত্পাদনশীল বলে অভিহিত করেছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের শান্তি আলোচনায় অগ্রগতি হচ্ছে।
ক্রেমলিন একটি প্রকাশ করেছেন ভিডিও পুতিনের আগের দিন উইটকফকে শুভেচ্ছা জানানো এবং হাত কাঁপানো। বৈঠকের পরে, যা প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল, ক্রেমলিনের বিদেশ নীতি উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ বর্ণিত “দরকারী” এবং “গঠনমূলক” হিসাবে আলোচনা।
“আমরা ইউক্রেনের ইস্যু সম্পর্কিত কিছু সংকেত পৌঁছে দিয়েছি এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের কাছ থেকেও সংশ্লিষ্ট সংকেত পাওয়া গেছে,” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত উশাকভ বলেছেন।
ট্রাম্প, যিনি শুক্রবার পর্যন্ত মস্কোকে তার চলমান যুদ্ধ বন্ধ করতে বা নতুন নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি করতে এবং তাকে পরে “গৌণ শুল্ক” বলে অভিহিত করেছেন লিখেছেন তার সত্য সামাজিক প্ল্যাটফর্মে যে সভার সময় “দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছিল”।
রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, “প্রত্যেকেই এই যুদ্ধকে অবশ্যই সমাপ্ত হতে হবে বলে সম্মত হয় এবং আমরা আগামী দিনে এবং সপ্তাহগুলিতে সেই দিকে কাজ করব।”
তবুও মাত্র কয়েক মিনিট পরে, নামহীন হোয়াইট হাউসের আধিকারিক বলেছি এএফপি এবং রয়টার্স যে ট্রাম্পের উত্সাহী সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সত্ত্বেও শুক্রবার “মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলি” বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা হয়েছিল।
ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি, ইতিমধ্যে বলেছেন, উইটকফ মস্কোতে তাঁর সফর শেষ করার পরে তিনি ট্রাম্পের সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন।
“ইউরোপীয় নেতারা এই আহ্বানে ছিলেন, এবং আমি তাদের প্রত্যেককে তাদের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ,” জেলেনস্কি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, কোন নেতারা এই আহ্বানে অংশ নিয়েছিলেন তা না বলে।
বুধবার মস্কোতে নামার পরে ক্রেমলিনের বিশেষ প্রতিনিধি কিরিল দিমিত্রিভ উইটকফের সাথে দেখা করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের দ্বারা প্রকাশিত ফটো এবং ভিডিওগুলিতে দেখা গেছে যে দু’জন লোক মস্কোর জ্যারিয়াডে পার্কে একসাথে হাঁটছেন, এতে আশেপাশের সহায়িকা এবং দেহরক্ষী রয়েছে।
উইটকফ, যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্য প্রাচ্যের বিশেষ দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি জানুয়ারিতে ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকবার রাশিয়া ভ্রমণ করেছেন। রাষ্ট্রদূত সর্বশেষে এপ্রিল মাসে দেশে গিয়েছিলেন, যখন তিনি পুতিনের সাথে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে সরাসরি শান্তি আলোচনার পুনর্নবীকরণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য সাক্ষাত করেছিলেন।
রাশিয়ায় তাঁর সর্বশেষ ভ্রমণ ট্রাম্পের একই দিনে এসেছিল নয়াদিল্লির রাশিয়ান তেলের ক্রমাগত ক্রয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতীয় পণ্যগুলিতে অতিরিক্ত 25% শুল্কের আদেশ দিয়েছে। ভারত ও চীন উভয়ই ২০২২ সাল থেকে রাশিয়ান অপরিশোধিতের শীর্ষ ক্রেতা হয়ে উঠেছে।
“পুতিন যদি আপনি আরও 10 ডলার ব্যারেল শক্তি পান তবে লোকদের হত্যা বন্ধ করবে। তার কোনও বিকল্প নেই, কারণ তার অর্থনীতি দুর্গন্ধযুক্ত,“ ট্রাম্প একটি বলেছেন সাক্ষাত্কার মঙ্গলবার প্রচারিত সিবিএস সহ।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, উইটকফের বার্তাটি মস্কোর কাছে কী হবে এবং রাশিয়া নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে কিছু করতে পারে তবে আগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন: “হ্যাঁ, এমন একটি চুক্তি পান যেখানে লোকেরা হত্যা করা বন্ধ করে দেয়।“
তবে তিনি যখন রাশিয়ার উপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছেন, ট্রাম্পও এই প্রভাবটি সীমাবদ্ধ হতে পারে বলেও পরামর্শ দিয়েছেন, উইকএন্ডে বলেছিলেন যে মস্কো “নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে বেশ ভাল” প্রমাণিত হয়েছে।
তিনি রাশিয়ানদের সম্পর্কে বলেছিলেন, “তারা বুদ্ধিমান চরিত্র।”
প্রকাশ্যে, ক্রেমলিন আছে ব্রাশ বন্ধ এর বাণিজ্য অংশীদারদের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং গৌণ শুল্কের হুমকি। তবুও রয়টার্স দ্বারা উদ্ধৃত রাশিয়ান সূত্র অনুসারে, পুতিন হলেন খবরে উদ্বিগ্ন ট্রাম্পকে ক্রুদ্ধ করার বিষয়ে এবং বুঝতে পেরেছেন যে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতির শান্তির আহ্বানকে উপেক্ষা করে ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্কের উন্নতির সুযোগ হারাতে পারেন।
সেই একই উত্স অনুসারে, তবে রাশিয়া‘এস যুদ্ধের লক্ষ্যগুলি অগ্রাধিকার নেয়। এগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয় পূর্ব ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে তোলে যে মস্কো তার নিজস্ব হিসাবে দাবি করেছে, পাশাপাশি কিভ তার সামরিক আকারের নিরপেক্ষ মর্যাদা এবং সীমাবদ্ধতা গ্রহণ করেছে – ইউক্রেন বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে বলে দাবি করে।
কিয়েভ, পরিবর্তে, তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং গত সপ্তাহে মিত্রদের মস্কোতে “সরকার পরিবর্তন” করার জন্য চাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ড বুধবার সকালে যে “এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে মস্কো বিশ্বের চাপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ, যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুমকি অনুভব করতে শুরু করেছে। “
আগে, সূত্র বলেছি ব্লুমবার্গ যে ক্রেমলিন ইউক্রেনের সাথে ট্রাম্পকে প্রশান্ত করার এবং সামরিক অভিযান নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার জন্য ইউক্রেনের সাথে বিমান যুদ্ধবিরতি হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করছে, যেখানে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে রাশিয়ান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি অর্জন করছে। তবে, পুতিন আপাতত বিস্তৃত যুদ্ধবিরতি সম্মত হওয়ার পরিকল্পনা করেন না, এই সূত্রগুলি জানিয়েছে।
উত্তেজনায় যোগ করে ট্রাম্প সম্প্রতি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি রাশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্বস বিনিময় করার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি পারমাণবিক সাবমেরিন স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। জাহাজগুলি পারমাণবিক চালিত বা পারমাণবিক সজ্জিত ছিল, বা ঠিক কোথায় সেগুলি মোতায়েন করা হয়েছিল তা তিনি নির্দিষ্ট করেননি।
সোমবার, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাবমেরিন মোতায়েনের প্রতিক্রিয়ায় সতর্কতার আহ্বান জানিয়েছেন।
এএফপি রিপোর্টিং অবদান।
