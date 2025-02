ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে “অবৈধ পদক্ষেপ” এর জন্য এইচপিএস নিষেধাজ্ঞাগুলি ঘোষণা করেছেন | আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার মার্কিন নাগরিক ও মিত্র দেশগুলির তদন্তে জড়িত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের (আইসিসি) কর্মচারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য তার প্রশাসনকে অনুমোদনের জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। উভয় দেশই এইচএআইএ (নেদারল্যান্ডস) আদালত তৈরি করে এমন সংবিধিতে স্বাক্ষরকারী নয়, বা এটি এর এখতিয়ার স্বীকৃতি দেয় না।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডিক্রি অনুসারে, আইসিসি “আমেরিকা এবং তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অবৈধ এবং সীমাহীন পদক্ষেপ” এবং “তার ক্ষমতার অপব্যবহার” করেছিল এবং “তার ক্ষমতার অপব্যবহার” করে প্রথম ইস্রায়েলি মন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ক্যাপচার ওয়ারেন্ট জারি করে এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ইওভ গ্যালান্টের জন্য, প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী, ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা।

নেতানিয়াহু এবং গ্যালান্ট হ’ল গাজা উপত্যকায় ইস্রায়েলি সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও অপরাধের অভিযোগে গত বছরের নভেম্বরে জারি করা প্রশ্নে পরোয়ানাগুলির লক্ষ্য, যিনি নাগরিকদের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলি সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে, যথা। সামরিক সুবিধা প্রাপ্তি।







সেই সময়, আইসিসি মোহাম্মদ ডায়াব ইব্রাহিম আল-মাসরীর পক্ষে আটকের পরোয়ানা জারি করেছিল, যা হামাসের নেতা মোহাম্মদ দেফ-যা ইস্রায়েল নামে পরিচিত, তিনি বলেছেন, তবে তিনি হত্যা করেছিলেন।

The Israeli government refuses all accusations and accuses the TPI from “anti-Semitism.” এখনও ক্ষমতায় জো বিডেনের সাথে মার্কিন সরকার প্রসিকিউটর করিম খান কর্তৃক আদেশিত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির সমালোচনাও করেছে।

ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, “দেশগুলির কেউই কখনও আইসিসির এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং উভয় দেশই যুদ্ধের আইনগুলি কঠোরভাবে সম্পাদন করে এমন সেনাবাহিনীর সাথে সমৃদ্ধ গণতন্ত্র,” ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশে লিখেছেন।

“ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টিপিআইয়ের পদক্ষেপগুলি একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করেছে, সরাসরি ঝুঁকির মুখে পড়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন কর্মচারীদের, সশস্ত্র বাহিনীর সক্রিয় পরিষেবা সদস্যদের সহ তাদের হয়রানি, অপব্যবহার এবং সম্ভাব্য কারাগারে প্রকাশ করে,” তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিপোর্ট করেছেন।

আইসিসির কর্মচারীদের লক্ষ্য করে যারা “তদন্ত, গ্রেপ্তার, থামানো বা প্রক্রিয়া” করার জন্য টিপিআই উদ্যোগের সাথে জড়িত বা বস্তুগতভাবে সমর্থন করেছেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “সুরক্ষিত লোকদের” বিবেচনা করে, এই নিষেধাজ্ঞাগুলিতে অবশ্যই দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ এবং পণ্য হিমায়িত করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি হোয়াইট হাউসে নেতানিয়াহুকে পাওয়ার কয়েকদিন পরে এই আদেশটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রথম বিদেশী রাজনৈতিক নেতা যিনি ট্রাম্পের এই দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন এবং তিনি যখন তাঁর পক্ষে ছিলেন তখন তিনি যখন “মধ্য প্রাচ্যের রিভিয়ের” -তে রূপান্তরিত করার জন্য সমস্ত গাজা ফিলিস্তিনি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান নিয়ন্ত্রণকে স্থায়ীভাবে প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর পক্ষে ছিলেন – ট্রাম্পের ছিটমহলে একটি “জাতিগত পরিষ্কার” সম্পাদন করতে চাইলে ট্রাম্পের অভিযোগের পক্ষে মূল্যবান পরামর্শ ছিল।

“Thank you, President Trump, for his bold executive order on the ICC,” said Netanyahu on social networks. “এটি আমেরিকা এবং ইস্রায়েলকে এই দুর্নীতিগ্রস্থ, আমেরিকান বিরোধী এবং সেমিটিক বিরোধী আদালতের রক্ষা করবে, যার বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার কোনও এখতিয়ার বা ভিত্তি নেই।”







মার্কিন নাগরিকদের তদন্তে জড়িত আইসিসির সদস্যদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবারের মতো অগ্রসর হননি। ২০২০ সালে, তার প্রথম ওয়ারেন্ট চলাকালীন, রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি ২০০৩ ও ২০০৪ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের টিপিআই তদন্তের কারণে প্রসিকিউটর ফোকটস পণ্য ও তার দলের সদস্যদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন।

যিনি প্রসিকিউটর করিম খানের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন এবং হেগ কোর্টের দুই বিচারক ছিলেন রাশিয়ান সরকার।

ক্রেমলিন এইভাবে রাশিয়ার সভাপতি ভ্লাদিমির পুতিনের পক্ষে ক্যাপচার ওয়ারেন্টের জবাব দিলেন, “অবৈধ নির্বাসন” যুদ্ধের অপরাধের জন্য “স্বতন্ত্র দায়িত্ব” এবং ইউক্রেনের দখলকৃত অঞ্চল থেকে শুরু করে শিশুদের “অবৈধ স্থানান্তর” যুদ্ধের জন্য “ব্যক্তিগত দায়িত্ব” এবং “অবৈধ স্থানান্তর” এর জন্য, শুরুতে অনুসরণ করে, of the invasion of the Ukrainian territory by the Russian Armed Forces in February 2022.

নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাস্পার ভেলডক্যাম্প, যেখানে টিপিআই সদর দফতর, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্স এর মাধ্যমে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের জন্য প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে “দায়মুক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আদালতের কাজ অপরিহার্য”।

তবে হাঙ্গেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী এবং ইউরোপের ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান মিত্র ভিক্টর অরবান বলেছেন, তিনি “এসেছেন” হাঙ্গেরি “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় যা করছে তা পুনর্বিবেচনা করে”, বোঝায় যে এটি দেশকে সরিয়ে দিতে পারে রোম সংবিধান, যা আইসিসি তৈরি করেছে।