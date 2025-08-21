You are Here
ট্রাম্প মেক্সিকো-মার্কিন সীমান্ত প্রাচীর কালো আঁকা করার পরিকল্পনা করছেন
News

ট্রাম্প মেক্সিকো-মার্কিন সীমান্ত প্রাচীর কালো আঁকা করার পরিকল্পনা করছেন

মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম বুধবার নিউ মেক্সিকোতে ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রচার করতে সহায়তা করার জন্য-মেক্সিকো-মার্কিন সীমান্ত প্রাচীর কালো চিত্র আঁকানো।

একটি পেইন্ট রোলার এবং কালো রঙের একটি ক্যান দিয়ে সজ্জিত, নোম বলেছিলেন যে ট্রাম্পের দ্বারা কৌশলটি বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে ব্ল্যাক পেইন্টটি প্রাচীরটি আরোহণের জন্য খুব গরম করে তুলবে।

“আমরা পুরো দক্ষিণের সীমান্ত প্রাচীর কালো রঙে চিত্রিত করতে যাচ্ছি যাতে আমরা ব্যক্তিদের অবৈধভাবে আমাদের দেশে না আসতে উত্সাহিত করি তা নিশ্চিত করার জন্য,” নোম প্রাচীরের একটি ছোট অংশ আঁকার পরে বলেছিলেন।

“আপনি যখন এই ধরণের তাপমাত্রার সময় গরম কিছু স্পর্শ করেন, তখন এটি আরোহণ করা, এটি স্পর্শ করা, এটি পরিচালনা করা খুব কঠিন,” তিনি বলেছিলেন।

রাষ্ট্রপতির সমর্থকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিকল্পনার প্রশংসা করেছেন।

ফ্লোরিডা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এরিক ডগের্টি বলেছিলেন যে তিনি ধারণাটি পছন্দ করেছিলেন: “কালো রঙের রঙটি দ্রুত সূর্যের সাথে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে – লোকেরা চেষ্টা করলে লোকেরা তাদের আঘাত করবে। উজ্জ্বল”

“এটি আর কোনও প্রাচীর নয় – এটি পদার্থবিজ্ঞানের আইনগুলি প্রতিরক্ষা হিসাবে ব্যবহার করে এটি একটি প্যাসিভ সুরক্ষা ব্যবস্থা,” অন্য লিখেছেন

অন্যরা এতটা নিশ্চিত ছিল না।

পেড্রো রিওস অফ আমেরিকান ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটি-শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করা একটি কোয়েকার-প্রতিষ্ঠিত সংস্থা-বলেছে যে তিনি ভাবেন নি যে ব্ল্যাক পেইন্টটি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করবে।

তিনি ফক্স 5 সান দিয়েগোকে বলেছেন, “আমরা জানি না কত লোক সীমান্ত প্রাচীরে আরোহণ করছে, তবে আমরা সাধারণত দেখতে পাই … মই ছুঁড়ে ফেলা হয়,” তিনি ফক্স 5 সান দিয়েগোকে বলেছিলেন। “চোরাচালান নেটওয়ার্কগুলি সর্বদা কীভাবে ইউএস-মেক্সিকো সীমানা অতিক্রম করতে পারে সে সম্পর্কে স্মার্ট ধারণা পেয়ে থাকে, সম্ভবত তাদের হাত জ্বলতে বাধা দেওয়ার জন্য গ্লাভস ব্যবহার করা সহ।”

রিওস আরও মানবিক পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছিলেন যা এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে যেখানে লোকদের ক্ষতি হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সীমান্ত-ক্রসরা কেবল তাদের স্বদেশে কঠিন পরিস্থিতি ছেড়ে যাওয়ার পরে “আশ্রয় চাইছেন।”

ছবি

রিওস বলেছিলেন, “আমরা কীভাবে জনগণের মানবিক ও মানবাধিকার সম্মানিত হয় এবং এমন পরিস্থিতি তৈরি করি না তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা কীভাবে ব্যবস্থা তৈরি করব (এটি নিশ্চিত করার জন্য নয় যা মানুষের জন্য আরও বেশি ক্ষতি ও দুর্ভোগ তৈরি করবে,” রিওস বলেছিলেন।

একটি প্রতিরোধক হিসাবে কালো পেইন্ট ব্যবহার করার পরিকল্পনা নতুন নয়। ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে (2017-2021) ধারণাটি ভাসিয়েছিলেন, তবে এটি 2020 সালে ছড়িয়ে পড়েছিল মার্কিন কাস্টমস এবং বর্ডার প্রোটেকশনের পরে বলেছিল যে এই প্রকল্পটির জন্য মাইল প্রতি মাইল অতিরিক্ত 1 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হবে।

এই পরিকল্পনাটি রক্ষা করে, ইউএস বর্ডার প্যাট্রোলের চিফ মাইক ব্যাংকস, যারা বুধবারের এনওইএম -এর সাথে অংশ নিয়েছিল, বলেছে যে ব্ল্যাক পেইন্টটি প্রাচীরের আয়ু বাড়িয়ে মরিচা প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

নোম বলেছেন, সরকার অতিরিক্ত বিবেচনা করছে রিও গ্র্যান্ডে বরাবর “জলবাহিত অবকাঠামো”যা দুই দেশের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সীমানা তৈরি করে।

থেকে রিপোর্ট সহ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, বিবিসি এবং ফক্স 5 সান দিয়েগো



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts