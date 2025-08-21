ট্রাম্প মোবাইল অন্যান্য ব্র্যান্ডের পণ্যগুলির ভয়াবহ সম্পাদিত ফটো সহ তার স্মার্টফোনটি প্রচার করছে

যেহেতু এটি জুনে ছিল, ট্রাম্প মোবাইল তার প্রতিশ্রুত টি 1 স্মার্টফোনে ক্রমবর্ধমান-নিরাময়ের ধোঁয়া-ও-মিররদের কাছে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফোনটি তৈরি করা হবে এমন প্রাথমিক দাবি সত্ত্বেও, মনে হয়েছিল এটি সঠিক ছিল। “মেড ইন ইউএসএ” দাবিগুলি পরবর্তী তারিখে ট্রাম্প মোবাইল ওয়েবসাইট থেকে এসেছিল। এই গল্পটিতে সর্বশেষতম উদ্ভট কুঁচকে চিহ্নিত করেছেন, এটি হ’ল আসল ফোনটি এখনও বিদ্যমান নেই।
প্রকাশনাটি লক্ষ্য করেছে যে টি 1 এর জন্য প্রচারমূলক চিত্রগুলি বিভিন্ন স্মার্টফোন দেখায় যা সোনার দেখতে কোনও ফটো এডিটরটিতে টুইট করা বলে মনে হয়। যখন ওয়েবসাইটটি একটি রেভভিএল 7 প্রো 5 জি ফোন বলে মনে হচ্ছে তার একটি খারাপভাবে সম্পাদিত চিত্র দেখায়, একটি ইনস্টাগ্রাম বিজ্ঞাপনটি আবার কোম্পানির ব্র্যান্ডিং ওভারলাইডের সাথে একটি আইফোন 16 প্রো ম্যাক্স চিত্রিত করে বলে মনে হয়। তৃতীয় বিভ্রান্তিকর চিত্র সম্পাদনা ছিল এই সপ্তাহের শুরুতে এক্স এ:
এই ফটোতে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা এ দিয়ে সজ্জিত দেখানো হয়েছে কেস স্পিগেন দ্বারা তৈরি। দক্ষিণ কোরিয়ার আনুষাঙ্গিক সংস্থার লোগোটি আমেরিকান পতাকা রেন্ডার পিছনে দেখা যায়। স্পিগেনের প্রতিক্রিয়া আমাদের প্রতিক্রিয়াটিকে বেশ সংক্ষিপ্ত করে তুলেছে: “??? ভাই কি“”