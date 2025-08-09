মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রশাসন ডোনাল্ড ট্রাম্প জরিমানা চেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে 1000 মিলিয়ন ডলার ক্যালিফোর্নিয়ার (ইউসি), ইউসিএলএর প্রতিক্রিয়া চলাকালীন বারবার বিরোধী -সেমিটিজমের অভিযোগের পরে, এটি তৈরি করা ক্যাম্পাসগুলির মধ্যে একটি, 2024 এর প্রতিরক্ষামূলক শিক্ষার্থী বিক্ষোভের জন্য।
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি এই চিত্রটি একই ধরণের ফেডারেল -সেমিটিজমের অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়েছে, ইউসি পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে, একজন প্রবীণ কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
জেমস মিলিকেন, প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রপতি যে গ্রুপ দ্য টেন ক্যাম্পাস লস অ্যাঞ্জেলেসে ইউসিএলএ সহ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেমটি তৈরি করেছে, শুক্রবার এক বিলিয়নের চাহিদা পেয়েছে এবং তারা এটি পর্যালোচনা করছে।
আমরা আপনাকে সুপারিশ করি: তারা আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে ট্রাম্পের জন্য শান্তির শান্তির জন্য জিজ্ঞাসা করে।
একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে, আমরা করদাতাদের সংস্থান পরিচালনা করি এবং এই মাত্রার অর্থ প্রদান আমাদের দেশের বৃহত্তম পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে, আমাদের শিক্ষার্থীদের এবং সমস্ত ক্যালিফোর্নিয়াদের প্রচুর ক্ষতি করার পাশাপাশি, “তিনি বলেছিলেন।
“আমরা মামলা করব,” ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম ঘোষণা করেছিলেন, যিনি ইউসির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যও রয়েছেন এবং রাষ্ট্রপতিকে একাডেমিক স্বাধীনতা নিরব করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।
নিউজম দাবি করেছেন, “আমরা যদি এর আদেশগুলি মেনে না নেমে 1000 মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিয়ে আমাদের চাঁদাবাজি দ্বারা হুমকি দিয়েছে,” নিউজম দাবি করেছে, এবং ইউসি সিস্টেমকে “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির স্তম্ভ হওয়ার অন্যতম কারণ, আমাদের দেশের অন্য কোনও রাষ্ট্রের চেয়ে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং নোবেল পুরষ্কার থাকার অন্যতম কারণ। “
আমেরিকান মিডিয়া পরামর্শ দেয় যে সরকার চায় কিস্তিতে অর্থ প্রদান এবং দাবি করে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইহুদি শিক্ষার্থী এবং অভিযোগযুক্ত বৈষম্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি দাবি তহবিলকে 172 মিলিয়ন ডলার প্রদান করে।
ইউসি সিস্টেম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেরাগুলির মধ্যে অবস্থিত কিছু অনুষদ সহ ইতিমধ্যে আরও বেশি হিমশীতল মোকাবেলা করেছে 500 মিলিয়ন ডলার ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক চিকিত্সা ও বৈজ্ঞানিক বৃত্তিতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেবল ইউসিএলএতে।
এই পদক্ষেপটি হোয়াইট হাউস কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাড় দেওয়ার জন্য এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও দেওয়ার চেষ্টা করে এমন একটি কৌশল অনুসরণ করে বলে মনে হয়।
সুরক্ষিত বিক্ষোভ 2024 সালে কয়েক ডজন আমেরিকান ক্যাম্পাসকে নাড়াচাড়া করে, শিক্ষাগত সুবিধার মধ্যে পুলিশ দমন ও সহিংসতা নিয়ে।
আমরা সুপারিশ করি: ট্রাম্পের অন্যান্য ডেটা রয়েছে এবং বিকল্প অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে।
হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ট্রাম্পের দর্শনীয় স্থানগুলিতে রয়েছে। আপনার আন্দোলন “আমেরিকা আবার দুর্দান্ত করুন” (আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তৈরি করুন) ট্রাম্পের সমর্থকদের মধ্যে জনপ্রিয়, একাডেমিক জগতকে অভিজাত, অত্যধিক উদারপন্থী এবং জাতীয়তাবাদের প্রতি বৈরী হিসাবে বিবেচনা করে।
এএফপি তথ্য সহ।