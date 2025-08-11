You are Here
ট্রাম্প রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ ইজ অ্যান্টনি টু হেড বিএলএস: এনপিআর
ট্রাম্প রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ ইজ অ্যান্টনি টু হেড বিএলএস: এনপিআর

এই ছবিটি একটি চিহ্ন দেখায় "ফ্রান্সেস পার্কিনস বিল্ডিং" এবং "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শ্রম বিভাগ।" শ্রম বিভাগের সিলটিও সাইনটিতে উপস্থিত হয়। ক্যাপিটল গম্বুজ পটভূমিতে উঠে আসে।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রধান হিসাবে রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ ইজে আন্তোনির নামকরণ করার পরিকল্পনা করছেন। হতাশার চাকরির প্রতিবেদনের পরে ট্রাম্প ব্যুরোর আগের নেতাকে বরখাস্ত করেছিলেন।

জিম ওয়াটসন/এএফপি


জিম ওয়াটসন/এএফপি

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প হতাশাব্যঞ্জক চাকরির প্রতিবেদনে আগের প্রধানকে গুলি করার 10 দিন পরে সরকারের শীর্ষস্থানীয় পরিসংখ্যান এজেন্সিগুলির মধ্যে একটিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ ইজে আন্তোনিকে মনোনীত করার পরিকল্পনা করছেন।

আন্তোনি ডানদিকে ঝুঁকানো হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি এর আগে রক্ষণশীল টেক্সাস পাবলিক পলিসি ফাউন্ডেশনের পক্ষে কাজ করেছিলেন।

ট্রাম্প একটিতে লিখেছেন, “আমাদের অর্থনীতি গম্ভীর হয়ে উঠছে এবং ইজে নিশ্চিত করবে যে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি সৎ ও নির্ভুল,” সামাজিক মিডিয়া পোস্ট

যদি সিনেট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়, আন্তোনি ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিকস (বিএলএস) এর নিয়ন্ত্রণ নেবেন, যা মাসিক চাকরির প্রতিবেদন উত্পাদন করার পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি ট্র্যাকিংয়ের জন্য দায়বদ্ধ।

ব্যুরো মে, জুন এবং জুলাইয়ের জন্য প্রত্যাশিত চাকরির চেয়ে দুর্বল চাকরি লাভের কথা জানানোর পরে ট্রাম্প দুই সপ্তাহেরও কম আগে শ্রম পরিসংখ্যান কমিশনার এরিকা ম্যাকেন্টারফারকে বরখাস্ত করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন স্বতন্ত্র অর্থনীতিবিদদের দ্বারা ব্যাপকভাবে বরখাস্ত

বিএলএস পোস্টটি সাধারণত অ্যাপোলিটিকাল টেকনোক্র্যাটদের দ্বারা পরিচালিত হয় যারা রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের বিস্তৃত শর্তাদি পরিবেশন করে। ব্যুরো তদারকি করার জন্য একটি পক্ষপাতদুষ্ট অর্থনীতিবিদদের পছন্দ বাজারে চলমান সরকারী তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে।

