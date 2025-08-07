You are Here
ট্রাম্প রাশিয়ান তেল আমদানির চেয়ে 25% শুল্কের ইঙ্গিত হিসাবে চীন-রাশিয়া বাণিজ্য 2025 উচ্চ হিট
চীন ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য জুলাই মাসে বছরের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল, সর্বশেষতম শুল্কের তথ্য আসার সাথে সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে চীন এর পাশেই থাকতে পারে ভারতে যোগদান করুন রাশিয়ান তেলের ক্রমাগত ক্রয়ের চেয়ে 25 শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্কের মুখোমুখি।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত চীনের সাধারণ প্রশাসনের সাধারণ প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুসারে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মোট বাণিজ্য জুলাই মাসে ১৯.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, জুন থেকে ৮.7 শতাংশ বেড়েছে। তবে এটি এক বছর আগের তুলনায় ২.৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

2025 এর প্রথম সাত মাসে মোট বাণিজ্য চীন এবং রাশিয়া এছাড়াও বছরের পর বছর 8 শতাংশ কমেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 125.8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জুলাইয়ে রাশিয়া থেকে চীনের আমদানি মোট এক বছর আগের তুলনায় ৪.০২ শতাংশ বেড়েছে ১০.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে একই মাসে, দেশে চীনা রফতানি বছরে ৮.৯১ শতাংশ কমেছে, বছরে, $ ৯.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

চীনা শুল্কের তথ্য দেখিয়েছে যে রাশিয়া গত বছর চীনের শীর্ষস্থানীয় অপরিশোধিত সরবরাহকারীদের একজন ছিল, এটি রেকর্ড 108.5 মিলিয়ন টন বা তার মোট তেল আমদানির 19.6 শতাংশ, চীনা শুল্কের তথ্য দেখিয়েছে।

তবে, জুলাইয়ে তেল সরবরাহ জুনের সাথে তুলনা করে – ইউক্রেনের বিদেশী গোয়েন্দা পরিষেবার পরিসংখ্যান অনুসারে, 4 মিলিয়ন টনেরও কম পরিমাণে। চীনা শুল্ক কর্তৃপক্ষ 20 আগস্ট রাশিয়ার কাছ থেকে তেল-বাণিজ্য সম্পর্কিত ডেটা প্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

2025 সালের প্রথম সাত মাসের জন্য, রাশিয়ান ট্যাঙ্কাররা চীনে 32 মিলিয়ন টন প্রেরণ করেছিল – 2024 সালে একই সময়ের তুলনায় 4 মিলিয়ন কম, ইউক্রেনীয় সংস্থা জানিয়েছে।

