বৃহস্পতিবার প্রকাশিত চীনের সাধারণ প্রশাসনের সাধারণ প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুসারে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মোট বাণিজ্য জুলাই মাসে ১৯.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, জুন থেকে ৮.7 শতাংশ বেড়েছে। তবে এটি এক বছর আগের তুলনায় ২.৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
জুলাইয়ে রাশিয়া থেকে চীনের আমদানি মোট এক বছর আগের তুলনায় ৪.০২ শতাংশ বেড়েছে ১০.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে একই মাসে, দেশে চীনা রফতানি বছরে ৮.৯১ শতাংশ কমেছে, বছরে, $ ৯.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
চীনা শুল্কের তথ্য দেখিয়েছে যে রাশিয়া গত বছর চীনের শীর্ষস্থানীয় অপরিশোধিত সরবরাহকারীদের একজন ছিল, এটি রেকর্ড 108.5 মিলিয়ন টন বা তার মোট তেল আমদানির 19.6 শতাংশ, চীনা শুল্কের তথ্য দেখিয়েছে।
তবে, জুলাইয়ে তেল সরবরাহ জুনের সাথে তুলনা করে – ইউক্রেনের বিদেশী গোয়েন্দা পরিষেবার পরিসংখ্যান অনুসারে, 4 মিলিয়ন টনেরও কম পরিমাণে। চীনা শুল্ক কর্তৃপক্ষ 20 আগস্ট রাশিয়ার কাছ থেকে তেল-বাণিজ্য সম্পর্কিত ডেটা প্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
2025 সালের প্রথম সাত মাসের জন্য, রাশিয়ান ট্যাঙ্কাররা চীনে 32 মিলিয়ন টন প্রেরণ করেছিল – 2024 সালে একই সময়ের তুলনায় 4 মিলিয়ন কম, ইউক্রেনীয় সংস্থা জানিয়েছে।