ট্রাম্প রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতে শুল্ক দ্বিগুণ: এনপিআর

মুম্বই, ভারত – রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তার দেশে শুল্ক দ্বিগুণ করার হুমকি দেওয়ার পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, কারণ এটি রাশিয়ান তেল কিনে।
ট্রাম্প ভারতকে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ মোকাবেলায় আমেরিকান প্রচেষ্টাকে ক্ষুন্ন করার অভিযোগ করেছেন।
“ভারত কেবল প্রচুর পরিমাণে রাশিয়ান তেল কিনছে না, তারা তখনই বড় মুনাফার জন্য খোলা বাজারে বিক্রি করে, বেশিরভাগ তেল কেনা,” পোস্ট এই সপ্তাহের শুরুতে সত্য সামাজিক।
ট্রাম্প যদি তার হুমকির মুখোমুখি হন, তবে নতুন হারটি ২ 27 আগস্ট কার্যকর হবে এবং ব্রাজিলের পাশাপাশি ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভারী শুল্কযুক্ত বাণিজ্য অংশীদারদের মধ্যে একটি করে তুলবে।
বুধবার, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনুগতদের বলেছিলেন যে তিনি গর্বিত হবেন না।
“আমি জানি যে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য একটি ভারী মূল্য দিতে হবে,” তিনি বলেছিলেন। “তবে আমি এর জন্য প্রস্তুত।”
মস্কো ছাড়ের পরে এটি দেওয়ার পরে ভারত তার রাশিয়ান তেলের ক্রয়কে বাড়িয়ে তোলে তিন বছর আগে ইউক্রেন আক্রমণ করা। ফিনিশ থিংক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালে ভারত 47 বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যের রাশিয়ান তেল কিনেছিল। ভারতের মোট তেল আমদানির প্রায় এক তৃতীয়াংশ রাশিয়া থেকে আসে।
ভারতীয় বিশ্লেষকরা দ্রুত লক্ষ্য করেছিলেন যে রাশিয়ান তেল, চীন এবং তুরস্কের অন্যান্য প্রধান আমদানিকারকরা কোনও অতিরিক্ত শাস্তিমূলক শুল্কের মুখোমুখি হননি। ভারতীয় কর্মকর্তারা রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিগুণ মানদণ্ডের অভিযোগ করেছেন, যখন এটি অন্যান্য দেশকে এটি করার জন্য শাস্তি দেয়।
বুধবার, পররাষ্ট্র দফতরের সমতুল্য বিদেশ মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র ট্রাম্পের সর্বশেষ আদেশকে “অন্যায় এবং অযৌক্তিক” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেনা গত বছর রাশিয়া থেকে 3 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পণ্য ও পরিষেবা, যদিও এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হ্রাস পাচ্ছে।
গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক
ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ১৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের কিছু রফতানি এখনও অবধি ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ইলেকট্রনিক্স সহ শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তবে অন্যান্য শিল্পগুলি রত্নপাথর, সামুদ্রিক খাবার এবং টেক্সটাইল রফতানি সহ শুল্কের দ্বারা খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
৫০% শুল্ক কয়েক হাজার হাজার শ্রমিককে প্রভাবিত করবে এবং ভারতের উপার্জন থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন শেভ করবে বলে জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক থিংক ট্যাঙ্ক এবং পাবলিক পলিসি স্কুল তাকশিলা ইনস্টিটিউশনের অর্থনীতির অধ্যাপক অনুপম মনুর।
“এটি এমন সময়ে আসে ভারতকে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করা দরকার,” তিনি বলেছেন।
ভারত জোর দিয়ে বলেছে যে তার রাশিয়ান তেল আমদানি অর্থনৈতিক সুরক্ষা সরবরাহ করে এবং রাশিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পশ্চিমা চাপের উপর দীর্ঘকাল ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যার সাথে ভারত এক দশক পুরানো সম্পর্ক উপভোগ করে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ভারতের দৃ ser ়তা, মনুর বলেছেন, অতীতে মার্কিন দাবির প্রতি দেশকে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখেনি।
তিনি ২০১৯ সালে ট্রাম্পের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে ইঙ্গিত করেছেন, যখন মার্কিন দেশগুলি তার পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে তেহরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরে ইরান থেকে তেল আমদানি বন্ধ করতে বলেছিল।
মনুর বলেছেন, “সেই সময়েও আমরা বিবৃতি দিয়েছিলাম যে ভারতের জ্বালানি সুরক্ষা প্রথমে আসে। ধীরে ধীরে আমরা ইরান থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছি,” মনুর বলেছেন।
হেলসিঙ্কি ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার সম্পর্কিত তথ্য অনুসারে, জুলাইয়ের প্রথম দিকে কিছু ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন রিফাইনারিগুলি রাশিয়া থেকে সংগ্রহ করা বন্ধ করে দিয়েছে, ঠিক ট্রাম্প ভারতকে “মাধ্যমিক শুল্ক” সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, যদি না এটি রাশিয়া থেকে তেল সোর্সিং বন্ধ করে দেয়।
মনুর বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় ভারতের দুর্বলতা একটি দর কষাকষি হিসাবে ব্যবহার করছে।
সম্পর্কের একটি পরিবর্তন
১৯৯০ এর দশক থেকে আমেরিকার দ্বিপক্ষীয় বৈদেশিক নীতি চীনের বিরুদ্ধে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বুলওয়ার্ক হিসাবে ভারতের আরও ঘনিষ্ঠ হতে চলেছে।
ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনের সময়, তিনি মোদীকে মূল মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দুই নেতা তাদের নিজ দেশে একে অপরের জন্য সমাবেশ করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন।
তবে দুই নেতা ও জাতির মধ্যে সম্পর্ক উন্মোচন করছে।
ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ দফা বাণিজ্য আলোচনা হয়েছে। তবুও, একটি বড় পার্থক্য অমীমাংসিত রয়ে গেছে: মার্কিন কর্মকর্তারা চান যে এর কৃষি এবং দুগ্ধজাত পণ্য ভারতে বিক্রি হোক। এটি ভারতের জন্য রাজনৈতিকভাবে বিস্ফোরক চাহিদা, যেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কৃষিতে নিযুক্ত রয়েছে।
ভারতীয় বিশ্লেষকরা আরও বলেছেন যে ট্রাম্পের পরে ট্রাম্পের ভূমিকা স্বীকার করতে অস্বীকার করে ট্রাম্প বিরক্ত হয়েছেন রাষ্ট্রপতি দাবি করেছেন যে তিনি যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা করেছেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দুই দেশ মে মাসে ছয় দিনের জন্য লড়াই করার পরে।
ভারত তার সামরিক দক্ষতা পাকিস্তানকে এই যুদ্ধবিরতি জোর করে জোর দিয়েছিল। অন্যদিকে পাকিস্তান ট্রাম্পকে প্রচুরভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং এমনকি তাকে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য মনোনীত করার প্রস্তাব দিয়েছে।
ট্রাম্প সত্যই ভারত থেকে যা চান তা আপনাকে ধন্যবাদ, আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কার্নেগি এন্ডোমেন্টমেন্টের দক্ষিণ এশিয়া প্রোগ্রামের পরিচালক মিলান বৈষ্ণব বলেছেন।
“যতক্ষণ না এবং ট্রাম্পের ভূমিকার জনসাধারণের সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত এই পর্যায়ে পেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হতে চলেছে,” তিনি বলেছেন।