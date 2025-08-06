ট্রাম্প রাশিয়ান তেল ক্রয়ের জন্য ভারতে গৌণ শুল্ক আরোপ করেছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সাড়ে আট বছর ধরে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে প্রচুর দড়ি দিয়েছেন, তবে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পুতিনের প্রত্যাখ্যানের কারণে তিনি হতাশ হয়ে পড়লে এখন তার ধৈর্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।
ট্রাম্প সংক্ষিপ্তভাবে 50 দিনের সময়সীমা কেটেছিলেন যে তিনি রাশিয়াকে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে বা অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হওয়ার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য দিয়েছিলেন-সহ গৌণ শুল্ক ভারত এবং সম্ভবত দেশগুলিতে চীন যারা রাশিয়ান তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে – গত মাসে স্কটল্যান্ড সফরের সময় বলেছিলেন যে তিনি কেবল রাশিয়াকে দেবেন আরও 10 দিনবা 8 আগস্ট পর্যন্ত।
বুধবার, সময়সীমার দু’দিন আগে, ট্রাম্প ভারতকে লক্ষ্য করে গৌণ শুল্কগুলিতে ট্রিগারটি টানেন, একটি জারি করে এক্সিকিউটিভ অর্ডার এটি ভারতে মার্কিন শুল্কের হারকে ট্রাম্পের বাণিজ্য জ্বালানোর জন্য ৫০ শতাংশ – ২৫ শতাংশে এবং রাশিয়ান তেলের উপর ভারতের নির্ভরতার জন্য ২৫ শতাংশে উন্নীত করবে, ২১ দিনের মধ্যে পরবর্তী বৃদ্ধি শুরু হবে।
অফিসে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম বছরে ট্রাম্প চলে এসেছেন চেঁচামেচি নিচে ওভাল অফিসে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য আরও দেশপ্রেমিক ক্ষেপণাস্ত্র। গত সপ্তাহে, ট্রাম্প একটি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন পর্দার হুমকি প্রাক্তন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভের কাছ থেকে দাবি করে প্রতিস্থাপন রাশিয়ার কাছাকাছি দুটি “পারমাণবিক” সাবমেরিন (যদিও ট্রাম্পকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে পারমাণবিক-সজ্জিত বা পারমাণবিক চালিত সাবমেরিনগুলি বোঝানো হয়েছে কিনা তা অস্পষ্ট এখনও রয়ে গেছে উভয় আছে)।
এটি কূটনীতিতে অব্যাহত প্রচেষ্টা অবহেলা করেনি – ট্রাম্প বুধবার রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফকে মস্কোতে প্রেরণ করেছিলেন, যেখানে তিনি পুতিনের সাথে একটি বৈঠকে বসেছিলেন প্রতিবেদন প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী। উভয় পক্ষই যা আলোচনা করা হয়েছিল তা নির্দেশ করেনি, তবে ট্রাম্পের আগে ছিল ড রাশিয়া এবং ইউক্রেন “এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে যেখানে লোকেরা হত্যা করা বন্ধ করে দিয়েছে।” ট্রাম্পও প্রতিবেদন উইটকফের পরে ইউরোপীয় নেতাদের জানিয়েছেন‘বুধবার এই সফর করেছেন যে ট্রাম্প পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে পুতিনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার পরিকল্পনা করছেন এবং তারপরে পুতিন এবং জেলেনস্কির সাথে একসাথে একসাথে থাকার পরে, যদিও ইউক্রেনীয় এবং রাশিয়ান নেতারা এই সভাগুলিতে একমত হয়েছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।
ট্রাম্প হঠাৎ করে বিপরীত কোর্স বা বিপরীত করার প্রবণতা দেখিয়েছেন অতীত স্ব-চাপিয়ে দেওয়া সময়সীমা উড়িয়ে দিন বেশ কয়েকটি ইস্যুতে, তবে মার্কিন ট্রেডিং অংশীদারদের উপর নতুন শুল্কের একটি সোয়াথের আগস্ট 1 আগস্ট উন্মোচন করা কৌশলটির পরিবর্তনকে নির্দেশ করতে পারে, আটলান্টিক কাউন্সিলের সিনিয়র ফেলো, যিনি এর আগে বিডেন প্রশাসনের জন্য ইউরোপের জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিল ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং 2024 ন্যাটোর সামিটের জন্য প্রতিরক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
“আমরা এই প্রশাসনের এমন এক পর্যায়ে রয়েছি যেখানে তারা যে ব্যয় করেছে তা তারা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, “তৌসিগ বলেছিলেন।” এবং এটি এমন একজন রাষ্ট্রপতি যা দেখিয়েছেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি পুতিনের প্রতি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েছেন। “
কম স্পষ্ট হল পুতিন ট্রাম্পের হুমকি (প্রাথমিক) কতটা গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন রিপোর্ট ইঙ্গিত দিন যে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি তাদের উপেক্ষা করতে ঝুঁকছেন) বা রাশিয়ার যুদ্ধ মেশিনে তাদের কী প্রভাব পড়বে।
ওবামা প্রশাসনের রাশিয়া ও ইউরেশিয়ার প্রাক্তন উপ -সহকারী সেক্রেটারি এভলিন ফারকাস বলেছেন, “এটি তার পদ্ধতির পরিমার্জন করতে পারে (পুতিন), তবে আমি মনে করি যে তিনি এখনও মনে করেন যে তাঁর (উইটকফ) এবং অবশ্যই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের উপর তার প্রভাব রয়েছে।” “পুতিন সময়ের জন্য খেলার জন্য যা কিছু করতে পারেন তার সবই করবে – তিনি আরও একটি ইঞ্চি পেতে আরও একটি দিন চান, এবং এই পদ্ধতির কিছু সময়ের জন্য তার জন্য কাজ করেছে, তবে এটি এমন কোনও পদ্ধতির নয় যা কোনও ধরণের কৌশলগত পরিবর্তন ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ করবে।”
সর্বশেষ মার্কিন চাপ রাশিয়ার শক্তি খাতের দিকে মনোনিবেশ করে, এখনও নগদ গাভী যে তহবিল দেশের অর্থনীতি এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ। ট্রাম্প প্রশাসন হয় খবরে মুলিং রাশিয়ার তথাকথিত ছায়া বহর ট্যাঙ্কারগুলিতে নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি, যা পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থাটিকে অবরুদ্ধ করে। যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে, অব্যাহত রয়েছে ব্ল্যাকলিস্টে এই বছর রাশিয়ান ট্যাঙ্কার, তেল রফতানি থেকে দেশের উপার্জন কমাতে কার্যকর উপায়।
বুধবার, যখন ট্রাম্প – যিনি আগে ছিলেন তখন একটি বড় এবং আরও বিতর্কিত পদক্ষেপ এসেছিল হুমকি রাশিয়ান তেলের বড় ক্রেতাদের, বিশেষত ভারতের শাস্তি দেওয়ার জন্য গৌণ শুল্ক ব্যবহার করতে গিয়ে এটা করলাম। ট্রাম্প যদি তা অব্যাহত রাখেন তবে তার রফতানির অতিরিক্ত 25 শতাংশের অতিরিক্ত শুল্ক নিয়ে ভারতকে চড় মারল থেকে ক্রয় রাশিয়ান অপরিশোধ ভাসমান চীন জাতীয় রাশিয়ান তেলের অন্যান্য বড় ক্রেতাদের উপর গৌণ শুল্কের ধারণা, তবে ট্রাম্পের হুমকি বৃহত্তর বাণিজ্য বিরোধের মাঝে ভারতে মনোনিবেশ করেছে যা পরিচালিত করে 25 শতাংশ মার্কিন শুল্ক এই মাসের প্রথম দিকে।
গৌণ শুল্কের পিছনে ট্রাম্পের ধারণা হ’ল রাশিয়ান তেলের রাজস্বকে আরও দম বন্ধ করা এবং পুতিনকে আলোচনার টেবিলে বাধ্য করা। এমনকি যদি তারা কাজ করে, এবং ভারত শপথ করে প্রধান উত্স মাঝারি-গ্রেডের অপরিশোধিত যা এর শোধনাগারগুলি চালায়, এটি কেবল আঘাত করবে $ 3 বিলিয়ন রাশিয়ার মাসিক উপার্জনের। (চীনের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধকে তীব্র করে তোলা এবং বেইজিংয়ের আরও বড় আমদানি রাশিয়ান তেলের আমদানি বন্ধ করার লক্ষ্যে রাশিয়ার জন্য প্রতি মাসে billion বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হতে পারে।)
ট্রাম্প এই গ্রীষ্মে আইনী রাশিয়ান তেলের রফতানির উপর কম দামের ক্যাপের জন্য জি -7 প্রস্তাবকে সমর্থন করে এত বেশি ব্যথা (এবং মার্কিন গ্রাহকদের উপর উচ্চতর কর এড়াতে) চাপিয়ে দিতে পারতেন, তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ভারতের রিফাইনারি মিশ্রণটি এটিকে আমাদের অপরিশোধিত রফতানির জন্য একটি অপ্রচলিত গন্তব্য হিসাবে পরিণত করে, এমনকি কম দাম না থাকলেও নিরুৎসাহিত উত্পাদন মার্কিন তেল প্যাচে।
অন্য একটি সমস্যা আছে। যাত্রা শুরু করা বা হুমকি দেওয়া, বিশ্ব বাজার থেকে রাশিয়ান তেলের এক অংশ সম্ভবত তেলের দাম (এবং পেট্রোলের দাম) বেশি প্রেরণ করবে। যদি তেলের দামগুলি আজকের ব্যারেল প্রতি $ 60 এর মাঝামাঝি সময়ে গড়ে $ 80 এর ব্যারেল থেকে বেড়ে যায়, যা তারা যদি বড় পরিমাণে ডাইভার্ট করা হয় তবে তারা যদি পারে তবে রাশিয়া এখনও কালোতে থাকবে।
“শেষ পর্যন্ত, আমরা নগদ অর্থের রাশিয়ান যুদ্ধ মেশিনে অনাহারে থাকার চেষ্টা করছি,” হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ক্রেগ কেনেডি, রাশিয়ান শক্তি খাতের বিশেষজ্ঞ বলেছেন। প্রশ্ন – এবং সমস্যা – এটি কীভাবে এটি করে। বৈশ্বিক বাজারে রাশিয়ান তেলের পরিমাণকে দমিয়ে রাখা উত্তর নয়, কারণ এটি সবার জন্য তেলের দাম বাড়ায়। রাশিয়ান তেল উপার্জন বন্ধ করে দেওয়া টিকিট হবে, তবে এটি নিউ জার্সিতে ফার্মাসিউটিক্যালস রফতানি সম্পর্কিত গৌণ শুল্ক থেকে আসবে না।
কেনেডি বলেছিলেন, “আমরা যদি নিষেধাজ্ঞাগুলি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত, তবে তাদের মাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা দরকার। এটি নিতম্ব থেকে শুটিং করা যায় না,” কেনেডি বলেছিলেন। “এটি কি একটি সুসংগত এবং টেকসই পরিকল্পনা? এটি আসলে কীভাবে রাশিয়ার রাজস্ব হ্রাস করে?”
ইউক্রেন রাশিয়ান তেল শোধনাগারগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ায় শক্তি যুদ্ধটি আরও খারাপ হয়ে উঠতে পারে, যা সম্ভবত ধাক্কা দেবে মস্কো আগামী মাসগুলিতে আরও অপরিশোধিত তেল রফতানি করার জন্য, ঠিক যেমন এর প্রধান ক্রেতারা ক্রয় কমাতে চাপে আসছেন।
এটি নীচে পরিষ্কার নয় ট্রাম্প কী আইনী কর্তৃপক্ষ গৌণ শুল্ক আদায় করতে পারে। তাঁর কার্যনির্বাহী আদেশ মার্কিন জাতীয় জরুরী অবস্থা সম্পর্কে একটি কার্টার প্রশাসন-যুগের বিলের আহ্বান জানিয়েছে যা ভারতীয় জ্বালানি আমদানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলার নেই। সিনেট আইন এটি কংগ্রেসে ট্রাম্পের অনুরোধে খাড়া মাধ্যমিক শুল্ক স্থগিত করার অনুমতি দেবে। তিনি ঘোষণা করলেন ক অনুরূপ পদক্ষেপ এই বসন্তে ভেনিজুয়েলার তেলের ক্রেতাদের বিরুদ্ধে, তবে প্রশাসন সেই থেকে কোনও পদক্ষেপ বা উল্লেখ করেনি।
যে কোনও হারে, ভারত এবং চীন ট্রাম্পের গৌণ শুল্কের হুমকির সাথে ডিফায়েন্সের সাথে সাড়া দিয়েছেন, উভয় দেশের বিদেশী মন্ত্রক বিবৃতি জারি করে যে তারা তাদের অর্থনৈতিক ও জাতীয় সুরক্ষা স্বার্থের জন্য উপযুক্ত হলে তারা রাশিয়ান তেল কেনা চালিয়ে যাবে বলে ইঙ্গিত দেয়।
উভয় দেশ, অন্য অনেকের মতো, ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে আলোচনায় রয়েছে। তবে চীনের আরও বেশি লাভ হতে পারে। একটি চুক্তি নিয়ে চীনের সাথে আলোচনা এখনও চলছে, এবং বেইজিংয়ের আধিপত্য বিরল-পৃথিবী খনিজ– যা এটি দেখিয়েছে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক– এর উত্তোলনের সবচেয়ে বড় বিন্দুটিকে প্রত্যাখ্যান করে।
ওয়াশিংটনের ডিসি-র একটি নিরপেক্ষ থিংক ট্যাঙ্ক এখন ম্যাককেইন ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ফারকাস বলেছেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের চীন ভিস-ভিস-ভিস-ভিস-ভিস-ভিস-ভিস-ভিজি-এর চেয়ে অনেক বেশি লাভেজ রয়েছে,” তিনি আরও যোগ করেছেন, “তিনি আরও যোগ করেছেন,” তিনি আরও যোগ করেছেন, “তিনি আরও যোগ করেছেন,” তিনি আরও যোগ করেছেন, “এমন কিছু জিনিস যা আমরা চীনের সাথে করতে পারি।”
ট্রাম্প এতদূর রাশিয়ার উপর পুতিনকে আলোচনার টেবিলে আনতে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে দ্বিধা বোধ করছেন – এ নতুন প্রতিবেদন সিনেট দ্বারা ডেমোক্র্যাটিক কর্মীরা আবিষ্কার করেছেন যে ট্রাম্প প্রশাসন জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের কাছ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কোনও নতুন নিষেধাজ্ঞা যুক্ত করেনি – তবে আরও কয়েকটি লিভার রয়েছে যা তিনি টানতে পারেন।
এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়ান বেসামরিক সংস্থাগুলির উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রসারিত করা যা দেশের প্রতিরক্ষা শিল্প বেসকে সমর্থন করে পাশাপাশি অতিরিক্ত রাশিয়ান রফতানি যেমন ধাতু, সার এবং অন্যান্য কৃষি পণ্য, নিকোলাস ফেন্টন এবং মারিয়া স্নেগোভায়া সম্প্রতি শক্তি ছাড়িয়ে যায় লিখেছেন মধ্যে বৈদেশিক নীতি।
দীর্ঘস্থায়ী ধাক্কা আছে প্রায় 300 বিলিয়ন ডলার জব্দ করুন হিমশীতল রাশিয়ান মুদ্রা রিজার্ভগুলিতে পশ্চিমা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জড়িত, এটি আরও পুনরায় তৈরি করতে এবং পরে ইউক্রেন পুনর্নির্মাণের জন্য ব্যবহার করে। বা রাশিয়াকে অর্থ প্রদান করার উপায় রয়েছে। হার্ভার্ড এনার্জি বিশেষজ্ঞ কেনেডি আইনী রাশিয়ান তেল রফতানির জন্য একটি সাধারণ শিপিং সারচার্জের পরামর্শ দিয়েছিলেন যা ব্যাঙ্ক করা যেতে পারে এবং পরে অস্ত্র বা পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।
“এই বিকল্পগুলি সর্বদা টেবিলে ছিল, তবে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এখনও এগুলি কার্যকর করতে রাজি ছিলেন না,” আটলান্টিক কাউন্সিলের সহযোগী তৌসিগ বলেছেন। “আমরা এখন এমন এক পর্যায়ে এসেছি যেখানে উইটকফকে খালি হাতে ফিরে আসা উচিত, সেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই অর্থনৈতিক ব্যয়গুলির কিছু কার্যকর করতে সরে যেতে পারে এমন একটি বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে।”
ইউক্রেনীয়দের নিজেরাই কিছু দৃ concrete ় ধারণা রয়েছে। “রাশিয়ার সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সকে আরও ভালভাবে লক্ষ্য করা দরকার, ”ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের প্রধান অ্যান্ড্রি ইয়ারামাক, লিখেছেন একটি ওয়াশিংটন পোস্ট সোমবার অপ-এড, বিশেষত রাশিয়ার রাজ্য পারমাণবিক সংস্থা রোসাতম এবং এর মহাকাশ সংস্থা রোসকোসমোসকে ডেকে আনা হয়েছে। “উভয় সংস্থাকে অবশ্যই পুরো অনুমোদিত হতে হবে এবং পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ করতে হবে,” ইয়ারামাক বলেছেন, অতিরিক্তভাবে রাশিয়ার একটি “সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধ” করার আহ্বান জানিয়েছেন।
এই ট্রাম্পের কতটা আইনীভাবে সক্ষম – বা ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছুক – এটি এখনও দেখা যায়।
ফারকাস বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এ পর্যন্ত যা কিছু করেছেন তা সিগন্যালিংয়ের লাইনে আরও বেশি কিছু ছিল।” “আমরা এখনও তাকে এমন পদক্ষেপ নিতে দেখিনি যা রাশিয়াকে অনস্বীকার্যভাবে বোঝার দিকে নিয়ে যায় যে তারা এই যুদ্ধে জিততে পারে না।”
এফপি‘এস জন হালটিওয়ানগার এই নিবন্ধে রিপোর্টিং অবদান রেখেছিলেন।