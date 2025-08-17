ট্রাম্প রাশিয়ার জন্য ইউক্রেনের ডনবাস অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুতিনের প্রস্তাবকে সমর্থন করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের ডোনবাস অঞ্চলের পুরো নিয়ন্ত্রণ নিতে এবং ইউক্রেনের সাথে চুক্তির জন্য অন্য কোথাও সামনের লাইনগুলি হিমায়িত করার প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন, ইউরোপীয় কূটনীতিক ফক্স নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
ডোনবাসের যুদ্ধ-পূর্বের জনসংখ্যা ছিল দেড় হাজার জন এবং এতে লুহানস্ক এবং ডোনেটস্ক অঞ্চল রয়েছে।
আলাস্কায় শুক্রবার পুতিনের সাথে বৈঠকের পরে ট্রাম্প ইউরোপীয় মিত্রদের বলেছিলেন যে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি মূল লুহানস্ক এবং ডোনেটস্ক অঞ্চলগুলি চান, তবে তিনি সামনের লাইনের সাথে একটি হিমশীতল সহ জাপোরিজিয়া এবং খেরসনকে অচলাবস্থার অবসান ঘটানোর সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত উপস্থিত ছিলেন।
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এর আগে ডোনবাসে এই অঞ্চলটি আত্মসমর্পণ করার ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
ইউক্রেন এখনও নিয়ন্ত্রণ করে এমন ডোনেটস্কের বাকি 30% থেকে জেলেনস্কি প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে এটি করা অসাংবিধানিক হবে এবং এই অঞ্চলটি পরবর্তী রাশিয়ান হামলার জন্য মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
সোমবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে দেখা করার কথা রয়েছে ইউক্রেনীয় নেতা।
ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির পক্ষেও তার সমর্থনকে উল্টে দিয়েছিলেন এবং পরিবর্তে পুতিনের সাথে বৈঠকের পরে একটি শান্তি চুক্তির সন্ধান করছেন, যিনি দীর্ঘদিন ধরে বলেছিলেন যে মস্কো অস্থায়ী যুদ্ধের প্রতি আগ্রহী নয় এবং ক্রেমলিনের স্বার্থকে সমর্থন করে এমন একটি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের সন্ধান করছেন।
জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কল করার পরে, ট্রাম্প শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন যে “এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায়টি সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যেতে হবে, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, এবং নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই ধরে রাখে না।”
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ জেডডিএফ টেলিভিশনকে বলেছেন যে ট্রাম্প বলেছিলেন যে রাশিয়া “তথাকথিত যোগাযোগের লাইনের উপর ভিত্তি করে প্রশাসনিক সীমানা নয়, আলোচনার জন্য প্রস্তুত বলে মনে হয়।”
ট্রাম্পের সাথে এই আহ্বানের পরে এক বিবৃতিতে, বড় ইউরোপীয় নেতারা যুদ্ধবিরতির চেয়ে শান্তি চুক্তি পছন্দ করেছেন কিনা তা সম্বোধন করেননি।
নেতারা বলেছিলেন যে তারা “ইউক্রেনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে, রাশিয়ার আগ্রাসন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং ন্যায়বিচার ও স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন।”
পুতিন আলাস্কার সাথে ট্রাম্পের সাথে তাঁর আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন “খুব খোলামেলা”।
পুতিন ক্রেমলিনে ফলো-আপ সভায় বলেছিলেন, “আমরা অবশ্যই আমেরিকান প্রশাসনের অবস্থানকে সম্মান করি, যা সামরিক পদক্ষেপের দ্রুত পরিণতির প্রয়োজনীয়তা দেখেছে,” তিনি আরও যোগ করেছেন যে “আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত বিষয় সমাধানে যেতে চাই।”
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।