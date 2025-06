ট্রাম্প রাস্তায় ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করার পরে লস অ্যাঞ্জেলেসে সহিংস বিক্ষোভ

লস অ্যাঞ্জেলস (এপি)-লস অ্যাঞ্জেলেসে উত্তেজনা রবিবার আরও বেড়েছে কারণ হাজার হাজার বিক্ষোভকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জাতীয় গার্ডের অসাধারণ স্থাপনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাস্তায় নেমেছিল, একটি বড় ফ্রিওয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আইন প্রয়োগকারীরা ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য টিয়ার গ্যাস, রাবারের বুলেট এবং ফ্ল্যাশ বং ব্যবহার করায় স্ব-ড্রাইভিং গাড়িগুলি আগুনের উপর চাপিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা হ্রাসের সাথে সাথে অনেক বিক্ষোভকারী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং পুলিশ একটি বেআইনী সমাবেশ ঘোষণা করে, কর্মকর্তাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং যারা চলে যায় না তাদের গ্রেপ্তার করে। যারা অবশিষ্ট কিছু লোককে একটি অস্থায়ী বাধা পিছনে থেকে পুলিশে ছুঁড়ে ফেলেছিল যা একটি রাস্তার প্রস্থকে ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং অন্যরা ক্যালিফোর্নিয়ার হাইওয়ে প্যাট্রোল অফিসারদের এবং তাদের যানবাহনগুলিতে বন্ধ দক্ষিণমুখী 101 ফ্রিওয়েতে পার্ক করা কংক্রিট, শিলা, বৈদ্যুতিক স্কুটার এবং আতশবাজি ছুঁড়ে ফেলেছিল। অফিসাররা কভার নিতে একটি ওভারপাসের নিচে দৌড়েছিল।

রবিবার 4 মিলিয়ন লোকের বিস্তৃত শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে বিক্ষোভগুলি শহরতলির বেশ কয়েকটি ব্লককে কেন্দ্র করে ছিল। এটি এই অঞ্চলে ট্রাম্পের অভিবাসন ক্র্যাকডাউনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের তৃতীয় এবং তীব্র দিন ছিল, কারণ প্রায় 300 জন প্রহরী সেনার আগমন অনেক বাসিন্দাদের মধ্যে ক্রোধ এবং ভয়কে উত্সাহিত করেছিল।

গার্ডটি ফেডারেল ভবনগুলি সুরক্ষার জন্য বিশেষভাবে মোতায়েন করা হয়েছিল, যেখানে ডাউনটাউন ডিটেনশন সেন্টার যেখানে বিক্ষোভকারীরা মনোনিবেশ করেছিল।

লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ চিফ জিম ম্যাকডোনেল বলেছেন, বাকি প্রতিবাদকারীদের দ্বারা অফিসাররা “অভিভূত” হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তারা নিয়মিত আন্দোলনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে যারা সমস্যা সৃষ্টি করতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

প্রতিবাদের সপ্তাহান্তে বেশ কয়েক ডজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একজনকে রবিবার পুলিশে মোলোটভ ককটেল নিক্ষেপ করার জন্য এবং অন্যজনকে মোটরসাইকেলটি অফিসারদের একটি লাইনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আটক করা হয়েছিল।

ইমিগ্রেশন অভিযানের প্রতিবাদ, ৮ ই জুন, ২০২৫ এর পরে শহরতলির লস অ্যাঞ্জেলেসের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারের কাছে একাধিক ওয়াইমো ট্যাক্সি পোড়াচ্ছে। (এরিক থায়ার/এপি)

ট্রাম্প ম্যাকডোনেলকে সত্য সামাজিক সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, তাকে মুখোশগুলিতে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করতে বলেছিলেন।

“এলএতে সত্যিই খারাপ দেখাচ্ছে সৈন্যদের নিয়ে আসুন !!!” তিনি লিখেছেন।

জাতীয় প্রহরী সৈন্যরা আসার সাথে সাথে সংঘর্ষগুলি আরও বাড়ছে

সকালে শুরু করে, সৈন্যরা কাঁধে কাঁধে কাঁধে দাঁড়িয়ে, দীর্ঘ বন্দুক এবং দাঙ্গা s াল বহন করে বিক্ষোভকারীরা “লজ্জা” এবং “বাড়িতে যান” বলে চিৎকার করে। কিছু গার্ড সদস্যদের ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ করার পরে, ইউনিফর্মড অফিসারদের আরও একটি সেট এই দলে অগ্রসর হয়েছিল, রাস্তায় ধোঁয়া ভরা ক্যানিটার গুলি করে।

Minutes later, the Los Angeles Police Department fired rounds of crowd-control munitions to disperse the protesters, who they said were assembled unlawfully. গ্রুপের বেশিরভাগ অংশ 101 ফ্রিওয়েতে ট্র্যাফিক অবরুদ্ধ করতে চলে যায় যতক্ষণ না স্টেট প্যাট্রোল অফিসাররা বিকেল নাগাদ রোডওয়ে থেকে তাদের সাফ না করে।

কাছাকাছি, কমপক্ষে চারটি স্ব-ড্রাইভিং ওয়াইমো গাড়ি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আকাশে কালো ধোঁয়ার বড় প্লামগুলি প্রেরণ করে এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে মাঝে মাঝে বিস্ফোরিত হয়। সন্ধ্যা নাগাদ পুলিশ শহরতলির লস অ্যাঞ্জেলেসের বেশ কয়েকটি ব্লক বন্ধ করে একটি বেআইনী সমাবেশের আদেশ জারি করেছিল।

ফ্ল্যাশ ব্যাংস সন্ধ্যায় প্রতি কয়েক সেকেন্ডে প্রতিধ্বনিত হয়।

একজন প্রতিবাদকারী শহরতলির লস অ্যাঞ্জেলেসের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারের কাছে 101 ফ্রিওয়েতে একটি ধোঁয়া ক্যানিস্টারে ছুঁড়েছেন, 8 ই জুন, 2025। (এরিক থায়ার/এপি)

গভর্নর বলেছেন গার্ডের দরকার নেই

ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর গ্যাভিন নিউজম রবিবার বিকেলে ট্রাম্পকে গার্ডের সদস্যদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের মোতায়েনকে “রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের গুরুতর লঙ্ঘন” বলে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী এবং কর্মকর্তাদের সাথে লস অ্যাঞ্জেলেসের বৈঠকে ছিলেন।

এই মোতায়েনের দশকের দশকে প্রথমবারের মতো দেখা গিয়েছিল যে কোনও রাজ্যের জাতীয় প্রহরী তার গভর্নরের অনুরোধ ছাড়াই সক্রিয় হয়েছিল, যারা প্রশাসনের গণ -নির্বাসন প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

নিউজম এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস ট্রাম্পের প্রহরীকে মোতায়েন করার সিদ্ধান্তের জন্য ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক প্রতিবাদকে দোষ দিয়েছেন, এটিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নকশাকৃত একটি পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। তারা দুজনেই প্রতিবাদকারীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

“আমরা লস অ্যাঞ্জেলেসে যা দেখছি তা বিশৃঙ্খলা যা প্রশাসন দ্বারা উস্কে দেওয়া হয়,” তিনি বিকেলের একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন। “এটি অন্য এজেন্ডা সম্পর্কে, এটি জনসাধারণের সুরক্ষার বিষয়ে নয়।”

ক্যালিফোর্নিয়া গভর্নর গ্যাভিন নিউজম, স্যাক্রামেন্টোতে, ক্যালিফোর্নিয়া, মে 22, 2025

তবে এলএপিডি প্রধান ম্যাকডোনেল বলেছেন, বিক্ষোভগুলি নাগরিক অস্থিরতার এপিসোডগুলির জন্য একই ধরণের অনুসরণ করছে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে উত্তেজনা বাড়ছে।

তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের দাবির বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দিয়েছিলেন যে একাধিক অভিবাসন অভিযানের পরে শুক্রবার বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পরে এলএপিডি ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি বলেন, তার বিভাগ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাড়া দিয়েছিল, এবং অভিযানের আগেই তাকে অবহিত করা হয়নি এবং তাই বিক্ষোভের জন্য প্রাক-অবস্থানে ছিল না, তিনি বলেছিলেন।

ইতিমধ্যে নিউজম বারবার বলেছে যে ক্যালিফোর্নিয়া কর্তৃপক্ষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেনা এমনকি লস অ্যাঞ্জেলেসে আসার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় গার্ডকে অভিনন্দনমূলক বার্তা পোস্ট করার জন্য তিনি ট্রাম্পকে বিদ্রূপ করেছিলেন এবং এমএসএনবিসিতে বলেছিলেন যে শুক্রবারের ফোন কল চলাকালীন ট্রাম্প কখনও গার্ডকে মোতায়েন করতে পারেননি। তিনি ট্রাম্পকে “পাথর ঠান্ডা মিথ্যাবাদী” বলেছেন।

উপদেশ প্রশাসনকে বাধা দেয়নি।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগাইল জ্যাকসন এক বিবৃতিতে বলেছেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে জড়িত হওয়ার আগে লস অ্যাঞ্জেলেসে কোনও সমস্যা নেই বলে দাবি করা নিউজমের পক্ষে এটি একটি টাকের মুখের মিথ্যা কথা।”

আইন প্রয়োগকারীরা ৮ ই জুন, ২০২৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় লস অ্যাঞ্জেলেসে ফেডারেল ইমিগ্রেশন অপারেশনগুলির পরে একটি প্রতিবাদ চলাকালীন ফেডারেল ভবনের আশেপাশের রাস্তায় অবস্থান নেয়। (রিঙ্গো চিউ / এএফপি)

মোতায়েন প্রতিবাদের দিনগুলি অনুসরণ করে

ন্যাশনাল গার্ডের আগমন শনিবার শহরের দক্ষিণে ল্যাটিনো শহর এবং প্রতিবেশী কমপটনকে প্যারামাউন্টে ছড়িয়ে দেওয়ার আগে শুক্রবার শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে শুরু হওয়া দু’দিনের বিক্ষোভের পরে।

ফেডারেল এজেন্টরা এলএর ফ্যাশন জেলায় অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করেছিল, একটি হোম ডিপো পার্কিং লটে এবং শুক্রবার আরও বেশ কয়েকটি স্থানে। পরের দিন, তারা প্যারামাউন্টের অন্য একটি হোম ডিপোর কাছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অফিস বিভাগে মঞ্চস্থ হচ্ছিল, যা অন্য অভিযান সন্দেহ করেছিল এমন বিক্ষোভকারীদের বের করে দেয়। ফেডারেল কর্তৃপক্ষ পরে বলেছিল যে হোম ডিপোতে কোনও প্রয়োগের কার্যক্রম নেই।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এলএ অঞ্চলে অভিবাসী গ্রেপ্তারের সপ্তাহব্যাপী ১০০ এর উপরে উঠে গেছে বলে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। প্রতিবাদ করার সময় আরও অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, একজন বিশিষ্ট ইউনিয়ন নেতা সহ, যিনি আইন প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ করেছিলেন।

লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ বিভাগের চিফ জিম ম্যাকডোনেল লস অ্যাঞ্জেলেসে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের সময়, ডিসেম্বর 4, 2024 এর সাথে কথা বলেছেন। (জা সি সি হংক/এপি)

এই বিক্ষোভগুলি অতীতের বিক্ষোভের আকারে পৌঁছায়নি যা ওয়াটস এবং রডনি কিং দাঙ্গা সহ লস অ্যাঞ্জেলেসে এবং পুলিশ সহিংসতার বিরুদ্ধে ২০২০ সালের বিক্ষোভের সাথে লস অ্যাঞ্জেলেসে নিয়ে এসেছিল, যেখানে নিউজম ফেডারেল সেনাদের সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিল।

ব্রেনান সেন্টার ফর জাস্টিস অনুসারে, রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন আলাবামায় নাগরিক অধিকারের পদযাত্রা রক্ষার জন্য সেনা পাঠিয়েছিলেন, ১৯৫65 সালে কোনও গভর্নরের অনুমতি ব্যতীত জাতীয় গার্ডকে শেষবার সক্রিয় করা হয়েছিল।

ট্রাম্প বলেছেন যে ‘খুব শক্তিশালী আইন শৃঙ্খলা’ থাকবে

শনিবার একটি নির্দেশে, ট্রাম্প একটি আইনী বিধান চেয়েছিলেন যাতে “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিদ্রোহের বিপদ হয়” তখন তাকে ফেডারেল পরিষেবা সদস্যদের মোতায়েন করার অনুমতি দেয়। “

তিনি বলেছিলেন যে তিনি ন্যাশনাল গার্ডের ২ হাজার সদস্যকে মোতায়েনের অনুমতি দিয়েছেন।

রোববার নিউ জার্সির মরিস্টাউনে বিমান বাহিনী ওয়ান -এ উঠে যাওয়ার সময় ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে লস অ্যাঞ্জেলেসে “হিংস্র লোক” ছিল “এবং তারা এ থেকে পালিয়ে যাবে না।”

বিক্ষোভকারীরা সিটি হল থেকে শহরতলির লস অ্যাঞ্জেলেসের মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে যাত্রা করে, জুন 8, 2025। (জা হংক/এপি)

লস অ্যাঞ্জেলেসে তিনি আমাদের সেনা পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প জবাব দিয়েছিলেন: “আমাদের সর্বত্র সেনা থাকবে। আমরা আমাদের দেশে এটি হতে দেব না।” তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন নি।

ইউএস নর্দার্ন কমান্ড অনুসারে, রবিবার বিকেলে লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রায় 125 মাইল (200 কিলোমিটার) পূর্বে টোয়েন্টিনাইন পামে অবস্থিত প্রায় 500 মেরিন ছিল।