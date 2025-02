ট্রাম্প রোহিত চোপড়া কে সিএফপিবি পরিচালক হিসাবে গুলি করেছেন: এনপিআর

টগল ক্যাপশন অ্যান্ড্রু হার্নিক/এপি

ট্রাম্প প্রশাসন গ্রাহক আর্থিক সুরক্ষা ব্যুরোর পরিচালক রোহিত চোপড়া বরখাস্ত করেছে।

এই পদক্ষেপটি ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত ছিল কারণ রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সম্ভবত এজেন্সিটির জন্য একজন নতুন পরিচালকের নাম রাখবেন, যা রিপাবলিকান হামলার ঘন ঘন লক্ষ্য।

চোপড়া প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন দ্বারা ২০২১ সালে ব্যুরোর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ট্যাপ করেছিলেন। এই পদটির পাঁচ বছরের মেয়াদ রয়েছে, তবে সুপ্রিম কোর্ট ২০২০ সালে রায় দিয়েছে যে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছায় পরিচালককে বরখাস্ত করতে পারবেন।

পদত্যাগ পত্রে এক্স পোস্টচোপড়া বলেছিলেন যে সিএফপিবির মতো ওয়াচডগ এজেন্সিগুলি “আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপর শক্তিশালী সংস্থাগুলি যে বিশাল প্রভাব ফেলেছে তা পরীক্ষা করার জন্য আইন প্রয়োগের জন্য কাজ করে।”

তার মেয়াদ চলাকালীন, চোপড়া বড় ব্যাংক সহ বেশ কয়েকটি আর্থিক সংস্থা নিয়েছিল।

ডিসেম্বরে, সংস্থাটি জেলির অপারেটর, পাশাপাশি দেশটির শীর্ষ ব্যাংকগুলি – ব্যাংক অফ আমেরিকা, জেপিমরগান চেজ এবং ওয়েলস ফার্গোকে “গ্রাহকদের ব্যাপক জালিয়াতি থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য” মামলা করেছে।

সিএফপিবি হ’ল ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মধ্যে একটি স্বাধীন ব্যুরো এবং এটি মূলত ফেডের সম্মিলিত উপার্জন থেকে স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থায়িত হয়।

সিএফপিবি 2010 সালে তৈরি হয়েছিল ডড-ফ্র্যাঙ্ক ওয়াল স্ট্রিট সংস্কার এবং গ্রাহক সুরক্ষা আইন। ২০০৮ সালের আর্থিক সঙ্কটের পরে এই আইনটি পাস করা হয়েছিল এবং এটি অন্য সংকট রোধ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

শনিবার তাঁর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার খবরে গ্রাহক দলগুলি চোপড়ার এজেন্সিটির নেতৃত্বের প্রশংসা করেছে।

Under Chopra, “the CFPB has fought against junk fees, repeat offenders, big tech evasions, and corporate deception. It has championed competition, transparency, accountability, and consumer financial health,” Adam Rust, director of financial services for the Consumer Federation of আমেরিকা, এক বিবৃতিতে বলেছে।

ব্যাংকগুলি গ্রহণ করছে বলে মনে হচ্ছে যে সিএফপিবি এখানে থাকার জন্য রয়েছে তবে তারা দেখতে চান তাদের পরিবর্তন রয়েছে।

“আগত প্রশাসনের তাত্ক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ক্ষেত্রেই সিএফপিবিতে অর্থবহ সংস্কার প্রতিষ্ঠার একটি অনন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ রয়েছে যা এজেন্সিটিকে বিশ্বাসযোগ্য এবং টেকসই নিয়ন্ত্রক হিসাবে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করতে পারে আমেরিকানদের প্রাপ্য,” কনজিউমার ব্যাঙ্কারস অ্যাসোসিয়েশন ” একটি সাদা কাগজে লিখেছেন জানুয়ারীতে।

অ্যাসোসিয়েশন ওভারড্রাফ্টস এবং ক্রেডিট কার্ডের দেরিতে ফি সম্পর্কিত সিএফপিবির বিধিগুলি প্রত্যাহার সহ কিছু তাত্ক্ষণিক পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিল।

এ সিনেট ব্যাংকিং কমিটির শুনানি ডিসেম্বরে, র‌্যাঙ্কিংয়ের সদস্য টিম স্কট, আরএসসি, চোপড়াাকে ট্রাম্পের প্রথম দিন অফিসে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বিডেন প্রশাসনের অবসন্ন সপ্তাহগুলিতে সিএফপিবি বিধি ও প্রতিবেদন জারি করে চলেছেন বলে ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন।

স্কট আরও বলেছিলেন যে তিনি সিএফপিবির আর্থিক কাঠামোর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেন, “বরাদ্দ প্রক্রিয়াটির বাইরে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের বাজেট সহ কোনও এজেন্সি থাকা অগ্রহণযোগ্য এবং আমাদের অবশ্যই এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন একটি প্রস্তুত বিবৃতি।